Amazon investiert über ein Milliarde Euro in europäische Elektro-Flotte

Amazon hat kürzlich angekündigt, 20 Batterie-Lkw von Volvo Trucks in Deutschland in Betrieb zu nehmen. Nun ergänzte der E-Commerce-Riese, in den nächsten fünf Jahren mehr als eine Milliarde Euro in elektrische Lieferwagen, Lastwagen und schadstoffarme Paketzentren in Europa zu investieren. Damit will das US-Unternehmen sein Ziel von CO2-Neutralität vorantreiben.

Der Konzern erklärte laut der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Investition auch darauf abziele, Innovationen in der Transportindustrie zu fördern und mehr öffentliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu schaffen.

Die jüngste Investition werde dazu beitragen, dass sich die Flotte elektrischer Lieferwagen des Online-Händlers in Europa bis 2025 von 3000 auf mehr als 10.000 Fahrzeuge mehr als verdreifacht. Welchen Anteil Stromer aktuell haben, wurde nicht mitgeteilt. Man hoffe außerdem, in den kommenden Jahren mehr als 1500 schwere Elektro-Lkw anzuschaffen, die für Transporte auf mittellangen Strecken zu den Paketzentren eingesetzt werden, so Amazon.

Neben E-Fahrzeugen investiert Amazon eigenen Angaben nach auch in „Tausende“ Ladestationen in Einrichtungen in ganz Europa. Der Konzern erklärte, dass er auch in die Verdoppelung seines europäischen Netzwerks von „Mikromobilitäts“-Hubs von derzeit über 20 Städten investieren werde. Amazon hat diese zentral gelegenen Knotenpunkte eingerichtet, um neue Liefermethoden wie elektrische Lastenfahrräder oder Lieferungen zu Fuß zur Emissionsreduzierung zu nutzen.

In den USA hat Amazon bei dem Start-up Rivian, an dem es auch beteiligt ist, 100.000 nach seinen Vorgaben entwickelte Elektro-Kleintransporter in Auftrag gegeben. Ob diese auch nach Europa kommen, ist weiter offen. Hierzulande setzt das Unternehmen bisher auf E-Fahrzeuge hiesiger Marken wie den Mercedes eSprinter.

Amazon hat 2019 die Klimainitiative Climate Pledge mitgegründet und sich verpflichtet, bis 2040 CO2-neutral zu sein.