Hyundais schwere Wasserstoff-Lkw XCient Fuel Cell legen 5 Millionen Kilometer zurück

Zuletzt gab es Berichte, dass Hyundai die Pläne für den Hochlauf seines mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellen-Elektro-Lkw XCient Fuel Cell in Europa zurückfährt, das dementierten die Südkoreaner aber. Wenig später betont das Unternehmen in einer Mitteilung den Fortschritt mit Pilotprojekten.

Die weltweit erste Flotte des in Serie hergestellten schweren Wasserstoff-Nutzfahrzeugs XCient Fuel Cell habe in zwei Jahren bereits fünf Millionen Kilometer zurückgelegt, teilte Hyundai mit. Im Jahr 2020 wurden 47 Einheiten des Lkw an 23 Schweizer Unternehmen übergeben. Diese setzen sie seither für Logistik, Vertrieb und Supermarktauslieferung ein. Hyundai sieht die Einführung des XCient Fuel Cell in Europa als erfolgreich an und als einen Schlüssel zur globalen Expansion von Brennstoffzellen-Lkw.

„Der Hyundai XCient Fuel Cell ist das weltweit erste schwere Wasserstoff-Nutzfahrzeug mit einer kumulierten Fahrleistung von 5 Millionen Kilometern. Unsere dabei unter realen Bedingungen gesammelten Erfahrungen werden vielen Ländern, die sich auf den Übergang zu einer nachhaltigen Wasserstoffgesellschaft vorbereiten, gute Erkenntnisse liefern. Auf Basis des erfolgreichen Betriebs in der Schweiz werden wir dieses Geschäft auf ganz Europa ausweiten“, so ein Sprecher des Konzerns.

Der XCient Fuel Cell ist mit einem 180-kW-Wasserstoff-Brennstoffzellensystem mit jeweils zwei 90-kW-Brennstoffzellenstacks ausgestattet. Der 350-kW-Elektromotor mit einem maximalen Drehmoment von 2237 Nm stellt laut Hyundai auch an Steigungen und im Gefälle in Bergregionen ausreichend Leistung zur Verfügung. Seine sieben großen Wasserstofftanks bieten zusammen eine Speicherkapazität von rund 31 Kilogramm Kraftstoff, während ein 72-kWh-Batteriesatz aus drei Hochleistungsbatterien als zusätzliche Energiequelle arbeitet. Die maximale Reichweite gibt der Hersteller mit rund 400 Kilometer pro Ladung an. Die sieben Wasserstofftanks lassen sich abhängig von der Umgebungstemperatur in etwa acht bis 20 Minuten wieder auffüllen.

Im August 2022 gab Hyundai den Eintritt in den Mark schwerer Nutzfahrzeuge in Deutschland bekannt. Sieben lokale Unternehmen planen den Einsatz von 27 XCient Fuel Cell im Flottenbetrieb, was von der deutschen Regierung im Rahmen einer Initiative für umweltfreundliche Nutzfahrzeuge gefördert wird. Darüber hinaus sicherte sich Hyundai kürzlich eine Finanzierung der U.S. Environmental Protection Agency (EPA), um zusätzlich zu den bisher eingesetzten Fahrzeugen weitere XCient Fuel Cell in Kalifornien auf die Straßen zu bringen.

Hyundai hatte 2019 für den Start in Europa mit dem Schweizer Unternehmen H2 Energy eine Vertriebseinheit für Brennstoffzellen-Nutzfahrzeuge, die Hyundai Hydrogen Mobility (HHM), gegründet und ist Partnerschaften mit der H2 Mobility Switzerland Association, einem Hersteller von Wasserstofftankstellen und Kunden des XCient Fuel Cell, sowie mit Unternehmen für die Produktion von grünem Wasserstoff eingegangen. Das Unternehmen will die Erkenntnisse aus diesen öffentlich-privaten Partnerschaften nutzen, um die Dekarbonisierung von Nutzfahrzeugen durch die Weiterentwicklung der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrotechnologie voranzutreiben.