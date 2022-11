Akkufabrik von Northvolt in Schleswig-Holstein könnte sich verzögern

Das schwedische Unternehmen Northvolt will 4,5 Milliarden Euro in den Bau einer Batteriezellenfabrik in Schleswig-Holstein investieren. Die Großfabrik in der Kleinstadt Heide gut hundert Kilometer nördlich von Hamburg sollte eigentlich 2025 in Betrieb gehen. Doch die im Frühjahr geäußerten Pläne könnten sich verzögern.

„Die grünsten E-Auto-Batterien der Welt“ wolle Northvolt an der Nordsee produzieren, hat Unternehmenschef Peter Carlsson im März angekündigt. Im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung F.A.S ließ er kürzlich verlauten, dass das Projekt durch aktuelle Entwicklungen gebremst wird. „Wir stehen weiter zu Heide“, versicherte Carlsson. „Das ist der beste Standort in Deutschland.“ Die Fabrik könnte aber später gebaut werden als bislang geplant. Womöglich werde Northvolt zunächst Investitionen in den USA den Vorzug gegenüber der deutschen Nordseeküste geben.

Im Sommer hat der amerikanische Kongress ein großes Gesetzespaket verabschiedet, das auch viel Staatsgeld für grüne Technologien und die Umstellung der lokalen Autoindustrie auf Elektromobilität vorsieht. Die neue Förderung in den USA senke die Produktionskosten dort um 30 bis 40 Prozent, so Carlsson: „Das ist wirklich gewaltig. Die USA können dadurch zum interessantesten Standort der Welt für die Herstellung von Batteriezellen werden.“

Für den Bau einer Fabrik wie der in Heide gibt es in den USA nach Berechnungen von Northvolt zwischen 600 und 800 Millionen Dollar an Staatshilfen. In Deutschland hat das Unternehmen 155 Millionen Euro zugesagt bekommen. In Amerika kommen noch hohe Subventionen während der Produktion hinzu. Zudem erhalten Autokäufer Kaufprämien von der Regierung, wenn das Fahrzeug in Amerika montiert und die Batterie zu einem bestimmten Anteil dort hergestellt wurde.

Strompreise „extrem gestiegen“

Der zweite zentrale Grund, der Northvolt seine ursprünglichen Pläne für die deutsche Akkufabrik überdenken lässt, sind die durch den Ukrainekrieg aktuell hohen Energiekosten. „Die Strompreise in Deutschland sind extrem gestiegen, und die weitere Entwicklung ist schwer abschätzbar“, sagte Carlsson. Für die energieintensive Fertigung von Batteriezellen sei das ein Problem. Die Fabrik in Heide werde voraussichtlich 2 Terawattstunden Strom im Jahr benötigen, so viel wie rund 650.000 Privathaushalte.

„Mit den aktuellen Strompreisen sehen wir die Wirtschaftlichkeit von energieintensiven Projekten in Deutschland gefährdet“, erklärte der Northvolt-Chef. Für Großkunden wie sein Unternehmen hätten sich dieses Jahr die Stromkosten in Deutschland verdoppelt. Dabei seien sie schon vor dem Preisschub etwa zweimal so hoch gewesen wie in der ersten Northvolt-Fabrik im schwedischen Norden. In Heide gebe es zwar sehr viel sauberen, klimafreundlichen Strom. Aber Northvolt müsse diesen auch „zu global wettbewerbsfähigen Preisen“ nutzen können.

Man wolle weiter „ein europäischer Champion und Marktführer sein“, betonte Carlsson. „Aber wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir möglicherweise der Expansion in den USA zunächst den Vortritt gegenüber Europa geben.“ Elektroauto-Branchenprimus Tesla hat dies bereits eingeleitet und will für den Aufbau neuer Akkukapazitäten den Standort USA bevorzugen. Die angekündigte größte Batteriezellenproduktion beim brandenburgischen E-Auto-Werk nahe Berlin wird dadurch ausgebremst.

Northvolt für weitere EU-Förderungen

„Wir sehen auch, dass japanische und koreanische Batteriezellenhersteller ihre Investitionen von Europa nach Nordamerika verlagern“, berichtete Carlsson der F.A.S. Die EU könnte dieser Entwicklung mit eigenen Fördermaßnahmen entgegenwirken. „Wir sollten in Europa überlegen, wie wir unsere Förderinstrumente erweitern, um ein Gegengewicht zu den finanziellen Anreizen in den USA zu schaffen. Wenn die EU das will, dann müssen dafür auch mehr Mittel bereitgestellt werden“, so der Northvolt-Chef. Er schlug vor, dass sich Amerikaner und Europäer auf eine Angleichung ihrer Staatshilfen für die E-Auto-Industrie verständigen, um einen Subventionswettlauf zu verhindern.

Mit Blick auf die hohen Stromkosten brachte Carlsson ins Spiel, in Norddeutschland, wo es grünen Windstrom im Überschuss gebe, ein „regionales Stromsystem“ zu schaffen, von dem alle in Form von niedrigeren Preisen profitierten. In Schweden gebe es schon heute regional stark unterschiedliche Strompreise, was eine gute Lösung sei. Der Northvolt-CEO hofft sowohl beim Thema Strompreise als auch bei den Subventionen auf Hilfe der Politik.„Wir führen sehr intensive und gute Gespräche mit der Bundes- und der Landesregierung“, sagte er. „Wir alle wollen Heide möglich machen.“