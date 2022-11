VW warnt: Steigende Energiekosten in der EU machen Batteriewerke unrentabel

Der Volkswagen-Konzern hat mehrere Fabriken für Batteriezellen angekündigt. Damit will Europas größter Autohersteller bei der Umstellung auf Elektroautos unabhängiger von Akku-Zulieferern werden. Der Chef der Kernmarke warnte nun, dass hohe Energiepreise Großprojekte wie Zellfabriken in Europa gefährden.

Investitionen in deutsche und EU-Industrieprojekte sind laut Thomas Schäfer nicht realisierbar, wenn die politischen Entscheidungsträgern in der Region nicht die explodierenden Energiepreise langfristig unter Kontrolle bringen.

„Wenn es uns nicht gelingt, die Energiepreise in Deutschland und Europa schnell und verlässlich zu senken, werden Investitionen in energieintensive Produktion oder neue Batteriezellenfabriken in Deutschland und der EU praktisch unrentabel sein“, so der Manager in einem Beitrag auf der Online-Karriereplattform LinkedIn. „Die Wertschöpfung in diesem Bereich wird an anderer Stelle stattfinden.“

VW will bis 2030 sechs Batteriefabriken in ganz Europa in Betrieb nehmen. Das dazu gegründete Unternehmen PowerCo hat im Juli dieses Jahres den ersten Spatenstich für sein Leitwerk in Deutschland gesetzt und im September ein drei Milliarden Euro schweres Joint Venture mit Umicore für die Produktion von Kathodenmaterial unterzeichnet.

Ein Entwurf zur industriepolitischen Zusammenarbeit, den der französische und der deutsche Wirtschaftsminister im November ausgearbeitet haben, „greift in entscheidenden Bereichen zu kurz und geht nicht auf die angestrebten Prioritäten ein“, bemängelt Schäfer. Die EU-Programme konzentrierten sich zu wenig auf den „kurzfristigen Hochlauf, die Skalierung und die Industrialisierung der Produktion“, sagte er und kritisierte „veraltete und bürokratische Beihilferegeln“.

Deutschland und die EU verlören international „rapide an Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit“, warnte Schäfer. Die USA, Kanada, China, Südostasien und Regionen wie Nordafrika seien auf dem Vormarsch. „Wir treten auf der Stelle. Mit großer Sorge betrachte ich die aktuelle Entwicklung bei den Investitionen in den Wandel der Branche. Hier müssen dringend Prioritäten gesetzt werden – unbürokratisch, konsequent und schnell.“