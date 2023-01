EnBW nimmt 5 neue E-Auto-Schnellladeparks in Betrieb

Die EnBW betreibt eigenen Angaben nach in Deutschland sowie in Österreich das größte Schnellladenetz für Elektroautos. Zum neuen Jahr bekräftigt der Energiekonzern, den Ausbau seines Stromtankstellen-Netzes weiter voranzutreiben. Allein im ersten Quartal erfolgt demnach für etwa 250 zusätzliche Schnellladestandorte der jeweilige Baustart.

„Unser oberstes Ziel als EnBW ist es, E-Mobilität für unsere Kund*innen so komfortabel und alltagstauglich wie möglich zu machen“, sagt Vorständin Colette Rückert-Hennen, in deren Ressort der Bereich der E-Mobilität liegt. „Deshalb setzen wir auf das Schnellladen und den Bau unserer Standorte da, wo das Ladeangebot am besten zum Alltag der Menschen passt: an der Fernstrecke, zum Beispiel. Hier können sie während einer kurzen Rast schnell neue Reichweite laden. Oder aber bequem während des Einkaufs an unseren Standorten beim Einzelhandel. Dafür bauen wir unsere Schnellladeinfrastruktur und damit unsere Position als Betreiber des größten Schnellladenetzes Deutschlands weiter aus. Unsere Ladepunkte betreiben wir dabei mit 100 Prozent Ökostrom.“

Bis 2030 will die EnBW 30.000 Schnellladepunkte betreiben „und damit einen relevanten Teil der bis dahin benötigten öffentlichen Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen“. Für dieses Ziel investiere man jährlich deutlich mehr als 100 Millionen Euro, heißt es.

Zum Jahresanfang verdichtet die EnBW dabei die Schnellladeinfrastruktur in Deutschland insbesondere an Fernstraßen mit fünf neuen Schnellladeparks. Die neuen Standorte befinden sich in Rostock-Kavelstorf in Mecklenburg-Vorpommern, Könnern in Sachsen-Anhalt, Rüdersdorf in Brandenburg, Hildesheim in Niedersachsen sowie Lembeck (Dorsten) in Nordrhein-Westfalen. Sie sind mit bis zu 16 Schnellladepunkten ausgestattet, mit denen E-Autos sich mit bis zu 300 Kilowatt laden lassen. So können sie, je nach Fahrzeugtyp, in fünf Minuten bis zu 100 Kilometer Reichweite laden. Alle fünf neuen Schnellladeparks verfügen über ein Solardach. Der darüber vor Ort produzierte Solarstrom versorgt die Standorte oder fließt ins örtliche Verteilnetz.

„Mit diesem Ausbau der Schnellladeinfrastruktur für E-Autos werden wir dem wachsenden Bedarf an Schnellladepunkten in Deutschland gerecht. Bis 2030 rechnen wir mit etwa 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen. Um diese mit öffentlicher Ladeinfrastruktur zu versorgen, braucht es 130.000 bis 150.000 Schnellladepunkte – nicht eine Million überwiegend langsamerer Ladepunkte, wie oft fälschlicherweise angenommen. Denn Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur haben mittlerweile eine deutlich höhere Ladeleistung. Das wird dabei oft übersehen“, erklärt Timo Sillober, der bei der EnBW den Bereich Elektromobilität verantwortet. So versorge ein Schnellladepunkt etwa 100 E-Autos mit öffentlichem Ladestrom.

Die EnBW bietet ihren Kunden neben den unternehmenseigenen Ladestandorten Zugang zu über 300.000 Ladepunkten in Europa im sogenannten EnBW HyperNetz. Dazu gehören auch Ladepunkte diverser anderer Betreiber.