Volkswagen-Konzern übergibt 2022 572.100 Elektroautos an Kunden (+26 %)

Der Volkswagen-Konzern hat 2022 weltweit 572.100 vollelektrische Fahrzeuge an Kunden übergeben. Im Vergleich zu 2021 ist dies ein Anstieg um 26 Prozent. Der Elektroauto-Anteil an den gesamten Auslieferungen erreichte 6,9 Prozent, nach 5,1 Prozent im Vorjahr.

Man bleibe damit im Heimatmarkt Europa E-Auto-Marktführer und erreiche in den USA Platz 4 in diesem Segment, so das Unternehmen. Das stärkste Wachstum erzielte Volkswagen 2022 in China, wo die Auslieferungen vollelektrischer Fahrzeuge gegenüber dem Vorjahr um fast 70 Prozent gestiegen sind.

Aufgrund von Herausforderungen wie Versorgungsengpässen bei Halbleitern und Covid-bedingten Lockdowns sanken Volkswagens weltweite Auslieferungen gegenüber dem Vorjahr um 7 Prozent auf 8,3 Millionen Fahrzeuge. Im zweiten Halbjahr 2022 führte eine leicht verbesserte Versorgungslage zu einem Anstieg der Auslieferungen um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Hierdurch konnten die Verluste von 22 Prozent im ersten Halbjahr aber nicht ausgeglichen werden.

Der Auftragsbestand bleibe hoch und betrage allein in Westeuropa 1,8 Millionen Fahrzeuge, davon 310.000 Elektroautos, betont Volkswagen.

Hildegard Wortmann, Mitglied der Erweiterten Konzernleitung für Vertrieb: „Unsere Marken haben im vergangenen Jahr in einem sehr herausfordernden Umfeld gute Auslieferungszahlen erzielt. Ich freue mich besonders, dass unsere Elektro-Transformation bei allen Marken weiter Fahrt aufgenommen hat und dass wir trotz des Gegenwinds unser Ziel erreicht haben, den Anteil an vollelektrischen Fahrzeugen auf rund 7 bis 8 Prozent zu steigern. Der hohe Auftragsbestand ist ein klarer Beleg dafür, dass die Kunden unser gesamtes starkes Produktportfolio lieben. Das gibt uns Zuversicht für 2023 trotz der sich abschwächenden Konjunktur und anhaltender Lieferengpässe. Letztere werden sich voraussichtlich im Laufe des Jahres schrittweise verbessern.“

Der Volkswagen-Konzern strebt an, den Elektroauto-Anteil 2023 auf rund 11 Prozent zu steigern. Auf dieser Grundlage soll das mittelfristige Ziel von rund 20 Prozent im Jahr 2025 erreicht werden. Bis 2030 soll jedes zweite weltweit ausgelieferte Fahrzeug des Konzerns vollelektrisch sein.

Die Elektroauto-Bestseller des Konzerns waren 2022:

Auslieferungsergebnisse der Regionen

In Europa gingen die Gesamtauslieferungen um 10,4 Prozent auf 3.153.200 Fahrzeuge zurück, während die Elektroauto-Auslieferungen um 13,4 Prozent auf 352.000 Fahrzeuge stiegen. Der Großteil von 2.711.300 Fahrzeugen wurde nach Westeuropa geliefert, wo der Rückgang mit 5,2 Prozent weniger stark ausfiel. E-Autos erreichten in dieser Region einen Anteil von 12,6 Prozent an allen Auslieferungen (2021: 10,5 %). „Der Konzern bleibt damit in diesem Segment in Europa Marktführer“, so Volkswagen. Der Auftragsbestand bleibe in Westeuropa mit 1,8 Millionen Fahrzeugen, davon 310.000 E-Autos, aufgrund von Lieferengpässen weiterhin hoch.

Im Heimatmarkt Deutschland stiegen die Auslieferungen um 3,8 Prozent auf 1.029.600 Einheiten. Der Elektroauto-Anteil erreichte 11,6 Prozent (2021: 11,4 %). Die Auslieferungen in Zentral- und Osteuropa gingen aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine deutlich um 32,9 Prozent auf 441.900 Fahrzeuge zurück.

In Nordamerika nahmen 842.600 Kunden ihre Fahrzeuge entgegen, was einem Rückgang um 7,2 Prozent entspricht. In den USA war ein vergleichbarer Rückgang um 6,1 Prozent auf 631.100 Einheiten zu verzeichnen. Die E-Auto-Auslieferungen hingegen stiegen um 18,8 Prozent auf 44.200 Fahrzeuge. Das entspricht Unternehmensangaben nach Platz 4 im Segment vollelektrischer Fahrzeuge.

Auf dem südamerikanischen Markt sanken die Auslieferungen um 8,0 Prozent auf 473.700 Fahrzeuge. In Brasilien, dem größten Markt der Region, wurden 337.400 Einheiten ausgeliefert. Das entspricht einem Rückgang um 10,4 Prozent.

Asien-Pazifik verzeichnete mit 2,7 Prozent den geringsten Rückgang aller Hauptregionen. Insgesamt wurden 3.514.000 Fahrzeuge an Kunden übergeben. In China, dem größten Einzelmarkt des Konzerns, zeigte sich eine ähnliche Entwicklung. Die Auslieferungen sanken um 3,6 Prozent auf 3.184.500 Fahrzeuge. Nach deutlichen Rückgängen aufgrund von Lieferengpässen und Covid-bedingten Lockdowns im ersten Halbjahr haben sich die Auslieferungen des Konzerns in der zweiten Jahreshälfte erholt und das Vorjahresniveau nur leicht verfehlt. China leistete den größten Beitrag zum weltweiten Elektroauto-Wachstum des Konzerns, indem die Auslieferungen um 68 Prozent auf 155.700 Einheiten gesteigert wurden.