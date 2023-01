VW: 2022 sind 218.000 Elektroautos in Zwickau und 6500 in Dresden vom Band gelaufen

Volkswagen hat kürzlich die Verkaufszahlen des Konzerns und der Kernmarke veröffentlicht. Der Elektroauto-Absatz ist jeweils deutlich gestiegen, noch befindet sich die Fertigung von Vollstromern aber im Hochlauf. Nun zieht diesbezüglich auch Volkswagen Sachsen Bilanz für 2022 und gibt einen Ausblick.

Mit 218.000 vollelektrischen Fahrzeugen hat das Fahrzeugwerk Zwickau 2022 rund 38.000 Fahrzeuge mehr gefertigt als im Vorjahr. Robert Janssen, Vorsitzender der Geschäftsführung und Geschäftsführer Technik und Logistik bei Volkswagen Sachsen: „Trotz der unbeständigen Versorgungslage haben wir die Zahl der produzierten Fahrzeuge steigern können. Daher gilt der Dank dem ganzen Team, dass die großen Herausforderungen durch die Auswirkungen von drei fast parallelen Krisen – dem strukturellen Halbleiterengpass, der Covid-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine – ausgezeichnet gemeistert hat.“

Die gefertigte Stückzahl in Zwickau liegt laut dem Unternehmen aktuell im Schnitt bei mehr als 1400 Elektroautos täglich – so viele Fahrzeuge wurden in dem Fahrzeugwerk noch nie gefertigt. Im Sommer erfolgen weitere Umbaumaßnahmen, um die tägliche Ausbringung ab Herbst weiter zu steigern. Zum Ausblick auf 2023 sagte Janssen: „Wir haben uns das Ziel gesetzt, abhängig von der weiteren Entwicklung des E-Mobilitätsmarktes und der Versorgungslage, das Ergebnis aus 2022 an produzierten Fahrzeugen zu übertreffen, auch wenn die Versorgungslage weiter volatil bleibt. Wir rechnen aber mit einer schrittweisen Entspannung in diesem Jahr.“

In der Gläsernen Manufaktur in Dresden sind 2022 rund 6500 Einheiten des kompakten Batteriewagens ID.3 gefertigt worden, 2100 Fahrzeuge mehr als im Jahr davor. Mit 2740 ausgelieferten Fahrzeugen ist die Gläserne Manufaktur weiter das zweitgrößte nationale Auslieferungszentrum von Volkswagen nach der Wolfsburger Autostadt. „Mit mehr als 81.000 Besuchern kamen doppelt so viele Gäste wie im von mehreren Lockdowns beeinflussten Vorjahr. 4.000 Führungen wurden in sechs Sprachen durchgeführt und 5.500 Probefahrten absolviert“, berichtet das Unternehmen.

2023 soll bei Volkwagen Sachsen vor allem der neue ID.3 im Fokus stehen. Die Vorbereitungen in den Werken Zwickau und Dresden liefen auf Hochtouren, hieß es. Anfang März soll das außen optisch überarbeitete und innen aufgewertete Modell seine Weltpremiere feiern, im zweiten Quartal die Serienproduktion starten. Aus Zwickau heraus wird das Werk Wolfsburg ab diesem Jahr mit Karosserien versorgt, um zunächst mit der Teilfertigung des ID.3 zu beginnen. 2024 soll dann die Vollfertigung des Modells am Stammsitz von Volkswagen beginnen.

Volkswagen Sachsen ist der größte private Arbeitgeber im Freistaat. An den Standorten Zwickau, Chemnitz und Dresden arbeiten rund 13.000 Menschen. Der größte Standort ist Zwickau mit 10.700 Mitarbeitern. Hier werden die Elektroautos VW ID.3, ID.4, ID.5, Audi Q4 e-tron und Audi Q4 Sportback e-tron sowie Cupra Born gefertigt. Auch liefen 2022 mehr als 11.000 Karosserien vom Band, die in England für den Bentley Bentayga und in Italien für den Lamborghini Urus verbaut werden. Am Standort Chemnitz produziert Volkswagen Benzindirekteinspritzer sowie Motoren-Baugruppen wie Ausgleichswellen und integrierte Ventiltriebsmodule. In Dresden sind 340 Menschen beschäftigt, in Kleinserie wird der ID.3 montiert.

Der gesamte Volkswagen-Konzern hat 2022 weltweit 572.100 vollelektrische Fahrzeuge an Kunden übergeben, zu 2021 ist das ein Anstieg um 26 Prozent. Die Marke Volkswagen hat mit rund 330.000 Einheiten den Absatz von vollelektrischen Fahrzeugen weltweit um 23,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert.