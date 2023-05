Elektro-Kombi von Nio soll ET5 Orion heißen

Nio soll noch in diesem Jahr eine Kombiversion seiner Mittelklasselimousine ET5 auf den europäischen Markt bringen. Die in der Region besonders beliebte Fahrzeugform würde das aktuelle Fahrzeugangebot der Chinesen hierzulande ergänzen, das derzeit aus der Premiumlimousine ET7 und dem großen SUV EL7 besteht. Von dem Kombi sind nun aktuelle Bilder im Netz aufgetaucht.

Das neue Modell wurde laut Berichten bei Werbeaufnahmen in Norwegen gesichtet. „Es ist ein sehr schönes Auto. Es hat viel Platz im Innenraum, einschließlich der Kopffreiheit im Fond“, sagte CEO William Li kürzlich gegenüber Autocar. Zuvor hatte er in Aussicht gestellt, dass es den ET5 ab Ende dieses Jahres in Europa auch als Kombi geben wird. Möglicherweise wird es aber auch erst 2024.

Der Name der geräumigeren Version ist einem Insider zufolge ET5 Orion. Der erste Nio-Kombi ist laut Autocar wie die Limousine 4790 Millimeter lang, 1960 Millimeter breit und 1499 Millimeter hoch und hat einen Radstand von 2888 Millimetern. Es handelt sich den aktuellen sowie zuvor in China vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie veröffentlichten Bildern nach um einen Shooting Brake, der hinten an Porsches Oberklasse-Modell Panamera in der Turismo-Ausführung Anleihen zu nehmen scheint. Nio setzt also nicht auf einen klassischen Kombi-Look, sondern auf ein eher geschwungenes Heck.

Der Antrieb des ET5 Orion dürfte dem er bereits erhältlichen Limousine entsprechen. Diese beschleunigt in Europa mit 360 kW/489 PS Leistung in vier Sekunden von 0 auf 100 km/h und schafft je nach verbauter Batterie 456 bis 590 Kilometer pro Ladung gemäß WLTP-Norm. Der Kombi dürfte mehr wiegen und deshalb etwas weniger schnell fahren und früher an die Steckdose müssen.

Die ET5-Limousine vertreibt Nio in Deutschland ab 49.900 Euro, hinzu kommen 289 Euro pro Monat als Mietzahlung für die Batterie. Wer das Akkupaket besitzen möchte, muss 21.000 Euro zusätzlich bezahlen. Alternativ kann der ET5 auch via Abo angeschafft werden, für Privatkunden geht es hier bei 999 Euro pro Monat los. Der Kombi sollte wie am Markt üblich etwas mehr kosten.