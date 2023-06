Metro Deutschland flottet Elektro-Lkws von Volta Trucks ein

Das Start-up Volta Trucks hat eine Kooperation mit Metro Deutschland bekannt gegeben. Der Lebensmittelhändler betreibt 102 Großmärkte und 11 Belieferungsdepots in der Bundesrepublik. Der 16 Tonnen schwere vollelektrische Lkw Volta Zero soll sukzessive zunächst in Nordrhein-Westfalen und zukünftig auch in Bayern und Berlin für Metro zum Einsatz kommen.

Mit dem Einsatz der E-Lkw plant Metro Deutschland laut einer Mitteilung den nachhaltigen Ausbau seiner Belieferungsflotte. „Volta Trucks ist der ideale Partner zum Start in eine nachhaltigere Lkw-Flotte, die Metro Deutschland langfristig anstrebt. Mit dem Einsatz des Volta Zero, der speziell für eine urbane Umgebung konzipiert ist, leisten wir einen weiteren Beitrag zu umweltbewusster Mobilität und weniger Emissionen“, so Martin Schumacher, CEO von Metro Deutschland.

Der erste Volta Zero mit 16 Tonnen soll ab August am Metro Depot in Neuss eingesetzt werden. Im vierten Quartal dieses Jahres sollen dann alle fünf Fahrzeuge für Metro Deutschland fahren.

„Mit einem Zweikammer-System stellt der Volta Zero eine strickte Kühlung der Produkte sicher und bieten zudem ein wendiges und sicheres Fahrgefühl vor allem im innerstädtischen Verkehr. Die große Ladefläche erleichtert uns die Belieferung unserer Großkundinnen und -kunden in der Gastronomie“, sagt Frank Jäniche, Geschäftsführer Vertrieb bei Metro Deutschland.

Mit dem Zero will Volta Trucks den innerstädtischen Warenverkehr „revolutionieren“. Der Elektro-Lkw zeichnet sich laut dem Anbieter durch sein Design aus, das die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern in den Vordergrund stelle. Anstatt eines herkömmlichen Fahrerhauses ist das Fahrzeug mit einer Niederflur-Kabine ausgestattet, die dem Fahrer eine 220-Grad-Sicht bietet und die Gefahr von Kollisionen auch dank Kamera-Technologie mit Rundumsicht reduzieren soll.

„Somit sind die fünf Volta Zero Lkw, die ab August für Metro Deutschland im Einsatz sein werden, nicht nur ohne Abgasemissionen unterwegs, sondern auch in Sachen Sicherheit eine echte Weiterentwicklung“, so Volta Trucks.