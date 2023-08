CATL bringt neue, schnellladende LFP-Batterie auf den Markt

CATL hat die schnell aufladbare Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) „Shenxing“ vorgestellt, die in zehn Minuten Strom für 400 Kilometer Fahrt aufnehmen kann. Der chinesische Batterie-Riese will den Energiespeicher ab Ende des Jahres in Großserie produzieren. Erste Elektroautos damit sollen vom kommenden Jahr an auf den Straßen fahren.

„Wir hoffen, dass Shenxing durch kontinuierliche Anstrengungen zur Verbesserung der Technologie und Senkung der Kosten zu einem Standardprodukt für jedes Elektrofahrzeug wird“, sagte Gao Han, Technologiechef von CATL’s E-Auto-Geschäft laut der Nachrichtenagentur Reuters. Mit der Shenxing-Batterie seien Reichweiten von über 700 Kilometern realisierbar, was die Grenzen der Leistungsfähigkeit der LFP-Chemie durchbreche.

LFP-Technologie ist zwar grundsätzlich weniger leistungsfähig als die in modernen Elektroautos verbreiteten Nickel-Mangan-Cobalt-Zellen (NCM), dafür jedoch robust und vergleichsweise günstig. Entsprechende Batterien sind seit einiger Zeit bei E-Pkw auf dem Vormarsch, insbesondere bei Einsteiger-Modellen. Die CATL-Lösung soll die Technologie auf ein neues Niveau heben.

„Shenxing überschreitet die Grenzen der Leistungsfähigkeit der LFP-Chemie und ist führend bei Innovationen in der Batterieindustrie“, so CATL in einer Mitteilung zu der neuen Batterie. Das schnelle Aufladen von Shenxing sei in einem breiten Temperaturbereich möglich und es werde ein hohes Maß an Sicherheit erreicht. Bisherige LFP-Batterien lassen sich bei niedrigen Temperaturen weniger schnell als andere Lösungen laden, dafür sind sie weniger brandgefährdet.

Bei Raumtemperatur soll sich die Batterie in bis zu 10 Minuten auf 80 Prozent ihrer Kapazität aufladen lassen. Die optimale Betriebstemperatur lasse sich schnell erreichen. So könne bei einer Temperatur von -10 °C in 30 Minuten von 0 auf 80 Prozent geladen werden. Die Technologie erlaube zudem auch bei niedrigen Temperaturen eine „kompromisslose Beschleunigungsleistung“ von 0-100 km/h.