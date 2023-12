NIO erreicht 30 „Power-Swap“-Stationen in Europa und über 2200 weltweit

Der chinesische Elektroautobauer NIO baut seine Batteriewechselstationen mittlerweile auch außerhalb der Volksrepublik auf. Nun teilte das Unternehmen einen Zwischenstand der Expansion mit den Garagen ähnelnden Konstruktionen mit.

Man habe 30 „Power Swap Stations“ (PSS) in fünf europäischen Märkten und über 2200 weltweit erreicht, erklärte NIO. Mit der Eröffnung von zwei neuen PSS in Malmö und Arlandastad in Schweden setze man die europäische Expansion der Lade- und Batteriewechsel-Dienste fort. Beide PSS gehören zur dritten Generation der Technologie, die bis zu 408 Tauschvorgänge pro Tag durchführen und bis zu 21 Batterien speichern kann.

„NIO verfügt jetzt über insgesamt 2217 Power Swap Stations in sechs Märkten, die fast 33 Millionen Batterietauschvorgänge für NIO-Nutzer durchgeführt haben“, so das Unternehmen. Die Batteriewechsel-Technologie werde in allen Märkten immer häufiger eingesetzt, wobei NIO durchschnittlich über 60.000 Batteriewechsel pro Tag durchführe.

Zusätzlicher Inhalt:Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden

NIO hat 20222 ein erstes europäisches Werk in Biatorbágy, Ungarn, errichtet, das die Montage und den Kundendienst von Batteriewechselstationen, die Schulung für Europa sowie die Forschung und Entwicklung von Energielösungsprodukten des Unternehmens umfasst.

In den vergangenen Wochen gab NIO mit den chinesischen Fahrzeugherstellern Geely und Changan Auto zwei neue große Partner für seine Batteriewechsel-Technologie bekannt. In Europa gibt es noch kein Unternehmen, dass Pkw für die Stationen fit machen will.

In Deutschland will NIO laut einer Meldung im April bis 2030 „um die 40“ Batteriewechselstationen errichten. In Europa sollen bis Ende des Jahres 120 Power Swap Stations aufgebaut sein. Die Stationen stehen Kunden zur Verfügung, die die Batterie ihres Elektroautos gemietet haben. Sie können das Akkupaket mithilfe der Wechsel-Boxen in wenigen Minuten vollautomatisiert austauschen lassen. Später soll es auch die Möglichkeit geben, eine größere als die bislang in den Fahrzeugen verbaute Batterie einzusetzen – etwa für eine längere Urlaubsreise.

NIO bietet hierzulande seit Ende 2022 Elektroautos an. Nach der Premiumlimousine ET7 liefert die Marke in Deutschland die mittelgroße Limousine ET5 und deren Kombiversion, die SUV EL6 und EL7 an Kunden aus – vorzugsweise via Abo, auf Wunsch der Interessenten aber auch als Kauffahrzeuge.