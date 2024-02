Ladesäulen-Zwang für Tankstellen wird wohl abgeschwächt

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hält laut einem Bericht am Ladesäulen-Zwang für Tankstellen fest. Allerdings wird die Vorgabe wohl nur noch größere Ketten betreffen.

Bis 2028 sollen alle größeren Tankstellenketten verpflichtet werden, mindestens einen Schnellladepunkt bereitzustellen, berichtet Welt.de. Dies gelte für Unternehmen, die mehr als 200 Tankstellen betreiben. Nach dem im Oktober vom Bundeskabinett beschlossenen Masterplan Ladeinfrastruktur II sollten bis Ende 2026 mindestens an 75 Prozent der Tankstellen Schnelllader mit mindestens 150 kW in Betrieb sein. Ende 2024 sollten es 50 Prozent sein.

Im Masterplan II war von mindestens 75 Prozent „aller“ Tankstellen die Rede. Laut dem Bericht sind es jetzt nur noch größere Tankstellenketten. Außerdem wurde der Zeitrahmen bis 2028 verlängert.

Dem Bericht zufolge ist ein Flexibilisierungs- oder Kompensationsmechanismus geplant, der es erlaubt, dass die Ladesäulen nicht direkt an der Tankstelle, „sondern innerhalb eines bestimmten Kilometerradius aufgestellt werden“. Das steht in einem Eckpunktepapier, das der Welt am Sonntag vorliegt. Es soll nun ein Gesetzentwurf entstehen, der in den kommenden Tagen in die Ressortabstimmung geht. In diesem Prozess können sich die anderen beteiligten Bundesministerien äußern.

Wissing sagte gegenüber der Welt am Sonntag, dass es „sinnvoll und wichtig“ sei, die Standorte nicht nur zum Tanken, sondern auf für schnelles Laden von Elektroautos zu nutzen. „Tankstellen sind überall flächendeckend vorhanden, sie liegen an verkehrsgünstigen Standorten und sind den Bürgerinnen und Bürgern bereits gut vertraut“, so der Verkehrsminister. „Die Mineralölwirtschaft hat bereits begonnen, Ladesäulen an Tankstellen zu errichten. Das möchten wir mit der Versorgungsauflage weiter intensivieren. Bei der Umsetzung haben wir auch im Blick, dass es zu keiner wirtschaftlichen Überforderung kleiner Tankstellenbetreiber kommt.“

Die Mineralölindustrie sieht die geplanten Vorgaben weiter kritisch. „Ein Ladesäulenzwang an Tankstellen wäre reine Symbolpolitik“, sagte Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer vom Wirtschaftsverband Fuels und Energie (en2x), der Welt am Sonntag. „Schon jetzt kämpfen unsere Mitglieder mit langen Genehmigungsprozessen und Regulierungshürden. Wenn dann auch noch ein Ausbau an ungünstigen Standorten erzwungen wird, löst das Fehlinvestitionen aus, die eine Ladesäulenexpansion an relevanten Orten verhindern.“