Autobahn GmbH erteilt Zuschlag für rund 1.000 Schnellladepunkte an Rastplätzen

Die bundeseigene Autobahn GmbH treibt den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur entlang der Bundesautobahnen voran. Im Rahmen des „Deutschlandnetzes“ des Bundes wurde nun die Ausschreibung für rund 1.000 Schnellladepunkte an 200 unbewirtschafteten Rastanlagen abgeschlossen.

Die Autobahn GmbH erteilte die Zuschläge an Fastned Deutschland GmbH & Co KG, E.On Drive Infrastructure GmbH, Bietergemeinschaft Autostrom Nord und TotalEnergies MarketingDeutschland GmbH. Bis zum Jahr 2026 sollen die Ladepunkte für Elektroautos errichtet sein.

Mit der Erteilung der Zuschläge ist jetzt auch der zweite Teil des Ausschreibungsprozesses für das Deutschlandnetz abgeschlossen. Das Deutschlandnetz enthalte damit in beiden Ausschreibungen insgesamt fast 9.000 Schnellladepunkte an über 1.000 Standorten und stelle so sicher, dass der nächste Schnellladepunkt überall in Deutschland in wenigen Minuten zu erreichen ist, so die Autobahn GmbH in einer Mitteilung.

Die Verteilung der Standorte basiere auf einer umfassenden verkehrsplanerischen Bedarfsanalyse der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur, die die bereits vorhandene Bestandsinfrastruktur berücksichtige und sowohl die steigende Nachfrage nach Schnellladeinfrastruktur in den kommenden Jahren als auch die sich abzeichnende technische Entwicklung antizipiere.

„Individuelle Mobilität ist ein hohes Gut in einer freien Gesellschaft. Deshalb freut es mich sehr, dass das Deutschlandnetz jetzt um Schnellladepunkte im bundesweiten Autobahnnetz erweitert wird. Damit wächst das Angebot für die Nutzerinnen und Nutzer und das Ladenetz an Autobahnen wird spürbar dichter. Unser Ziel ist, dass bundesweit der nächste Schnellladestandort in wenigen Minuten erreichbar ist“, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP).

Die Autobahn GmbH setzt das am 1. Juli 2021 in Kraft getretene Schnellladegesetz um. Man sorge dafür, „dass alle Anforderungen hinsichtlich der Ladeleistung, der Anzahl der Ladepunkte, der Zugänglichkeit, des Bezahlsystems und der Verfügbarkeit umgesetzt werden. Das schafft Vertrauen in die Zukunft der Elektromobilität“, heißt es.

Langfristig sollen an den Autobahnen insgesamt 4.000 Ladepunkte entstehen. Das Netz ist so geplant, dass alle zehn Minuten Ladesäulen an den Autobahnen zu erreichen sind.