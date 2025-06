Tesla hat sein 8-millionstes Elektroauto produziert

Tesla hat einen neuen Meilenstein verkündet: Der US-Hersteller produzierte kürzlich sein achtmillionstes Elektroauto. Das Fahrzeug, ein rotes Model Y, lief im deutschen Werk in Brandenburg nahe Berlin vom Band.

Seit Oktober 2024 wurden damit eine Million weitere Elektroautos von dem Konzern hergestellt. Die Marke von sechs Millionen gebauten Vollstromern hatte Tesla im April 2024 verkündet.

Neben den Massenmarkt-Elektroautos Model 3 und Model Y baut Tesla weiter die Oberklasse-Baureihen Model S und Model X. Darüber hinaus gibt es den hierzulande nicht erhältlichen „Cybertruck“. Der Elektro-Lkw Semi soll später auch exportiert werden.

In Deutschland stellt Tesla derzeit exklusiv das Mittelklasse-SUV Model Y her. Seit diesem Jahr entsteht in der Gemeinde Grünheide die neue Generation des Bestsellers im Programm des E-Auto-Pioniers. In Deutschland wurden mit Stand 1. April 500.000 Exemplare gebaut. Das neue Model Y wird auch in den Tesla-„Gigafactories“ in China sowie in den USA in Texas und in Kalifornien gefertigt.

Der Absatz von Tesla könnte bis auf Weiteres langsamer wachsen als in den Jahren zuvor. Die Marke hat seit Anfang des Jahres weltweit deutlich weniger Elektroautos ausgeliefert. Ein Faktor dürfte der Umstieg auf die erneuerte Generation des Model Y sein. Als zentrale Gründe gelten aber auch eine veraltete, relativ kleine Modellpalette, wachsender Konkurrenzdruck, der Wegfall von Förderungen und ein stagnierender Markt. Verschärft wird die Lage durch das polarisierende politische Verhalten von CEO Elon Musk, das das Markenimage belastet.

Musk will sich künftig wieder stärker um seine Unternehmen statt die Politik kümmern. Bei Tesla sieht er weiter großes Potential durch autonomes Fahren. Er hat Ende 2024 ein neues Robotaxi mit Platz für zwei Personen vorgestellt, das er in die Breite bringen möchte. Tesla arbeitet zudem an günstigeren Elektroautos, wohl in Form reduzierter Versionen des Model Y und möglicherweise auch des Model 3.