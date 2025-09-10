Bundeskanzler Merz fordert mehr Flexibilität beim Verbrenner-Aus

Bei der Eröffnung der IAA Mobility in München forderten führende Politiker und Vertreter der Automobilbranche eine Aufweichung des für 2035 von der EU geplanten Aus von mit fossilen Kraftstoffen betriebenen Verbrenner-Pkw. Bundeskanzler Friedrich Merz stellte sich hinter die Interessen der deutschen Autoindustrie und sprach sich für eine flexiblere Regulierung beim Umstieg auf Elektromobilität aus.

„Wir halten am Umstieg auf Elektromobilität grundsätzlich natürlich fest, aber wir brauchen mehr Flexibilität in der Regulierung“, erklärte Merz laut der Tagesschau. Eine einseitige politische Festlegung auf bestimmte Technologien sei wirtschaftspolitisch der falsche Weg. Der Kanzler betonte, dass die Bundesregierung die Autoindustrie unterstützen werde und Technologieoffenheit der Schlüssel sei, um Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit zu verbinden.

Hintergrund der Diskussion sind die EU-Vorgaben, nach denen ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden dürfen. In der Praxis verläuft der Umstieg auf Elektromobilität jedoch langsamer als ursprünglich angenommen, was die Branche zunehmend unter Druck setzt.

Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), unterstrich in einem ARD-Interview, dass die deutschen Hersteller zwar international wettbewerbsfähig seien, der Standort Deutschland jedoch zunehmend an Attraktivität verliere. Sie forderte niedrigere Energiepreise, bessere Ladeinfrastruktur und Steuersenkungen. Zugleich plädierte sie für mehr Flexibilität seitens der EU und eine Offenheit für verschiedene Antriebstechnologien, einschließlich Hybrid- und klimaneutraler Kraftstoffe.

Zusätzlichen Druck erhielt die Debatte durch Äußerungen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der kurz vor der IAA forderte: „Weg mit dem einseitigen Verbrenner-Verbot. Ingenieure sollen entscheiden und nicht Bürokraten.“ Unterstützung kam vom CDU-Landeschef Baden-Württembergs, Manuel Hagel, der Kanzler Merz aufforderte, mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen „Klartext“ zu sprechen. Hagel warnte, das Verbot schade Innovation, Industrie und Arbeitsplätzen, ohne dem Klima zu nützen.

Kritik kam von der SPD: Armand Zorn, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, sprach sich gegen ein Aufweichen der Klimavorgaben aus. Wer den Ausstieg aus dem fossilen Verbrenner infrage stelle, gefährde die langfristige Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und verunsichere die Wirtschaft. Er warnte vor „undurchdachten politischen Manövern“, wie sie Ministerpräsident Söder angestoßen habe.