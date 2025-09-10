Bundeskanzler Merz fordert mehr Flexibilität beim Verbrenner-Aus

Bei der Eröffnung der IAA Mobility in München forderten führende Politiker und Vertreter der Automobilbranche eine Aufweichung des für 2035 von der EU geplanten Aus von mit fossilen Kraftstoffen betriebenen Verbrenner-Pkw. Bundeskanzler Friedrich Merz stellte sich hinter die Interessen der deutschen Autoindustrie und sprach sich für eine flexiblere Regulierung beim Umstieg auf Elektromobilität aus.
„Wir halten am Umstieg auf Elektromobilität grundsätzlich natürlich fest, aber wir brauchen mehr Flexibilität in der Regulierung“, erklärte Merz laut der Tagesschau. Eine einseitige politische Festlegung auf bestimmte Technologien sei wirtschaftspolitisch der falsche Weg. Der Kanzler betonte, dass die Bundesregierung die Autoindustrie unterstützen werde und Technologieoffenheit der Schlüssel sei, um Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit zu verbinden.
Hintergrund der Diskussion sind die EU-Vorgaben, nach denen ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden dürfen. In der Praxis verläuft der Umstieg auf Elektromobilität jedoch langsamer als ursprünglich angenommen, was die Branche zunehmend unter Druck setzt.
Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), unterstrich in einem ARD-Interview, dass die deutschen Hersteller zwar international wettbewerbsfähig seien, der Standort Deutschland jedoch zunehmend an Attraktivität verliere. Sie forderte niedrigere Energiepreise, bessere Ladeinfrastruktur und Steuersenkungen. Zugleich plädierte sie für mehr Flexibilität seitens der EU und eine Offenheit für verschiedene Antriebstechnologien, einschließlich Hybrid- und klimaneutraler Kraftstoffe.
Zusätzlichen Druck erhielt die Debatte durch Äußerungen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der kurz vor der IAA forderte: „Weg mit dem einseitigen Verbrenner-Verbot. Ingenieure sollen entscheiden und nicht Bürokraten.“ Unterstützung kam vom CDU-Landeschef Baden-Württembergs, Manuel Hagel, der Kanzler Merz aufforderte, mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen „Klartext“ zu sprechen. Hagel warnte, das Verbot schade Innovation, Industrie und Arbeitsplätzen, ohne dem Klima zu nützen.
Kritik kam von der SPD: Armand Zorn, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, sprach sich gegen ein Aufweichen der Klimavorgaben aus. Wer den Ausstieg aus dem fossilen Verbrenner infrage stelle, gefährde die langfristige Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und verunsichere die Wirtschaft. Er warnte vor „undurchdachten politischen Manövern“, wie sie Ministerpräsident Söder angestoßen habe.
Kommentare
Frank von Thun meint
Technologieoffenheit! :-)
Wer so was fordert, sollte den armen Autofahrern auch die Wahrheit sagen!
Um Treibstoff aus Luft zu HV100, E-Fuels und anderen Verbrennstoff zu machen, wird soviel Energie benötigt, dass es unendlich billiger ist die benötigte Energie direkt in ein Auto zu Laden. Wenn am Ende der Preis bei 10,00 Euro Liter liegt will das auch niemand bezahlen.
Die Ziele für das Verbrenner-aus sollten trotzdem aufgeweicht werden und zwar in Richtung „Sofort“.
GE meint
Es ist einfach nicht ersichtlich wie dass die Probleme lösen soll:
1. Einbrechender Absatz in China – auch wegen des hohen E-auto Anteils in China
2. Zollpolitik in den USA – (ok Verbrenner für den US Markt könnte man auch weiter hier verkaufen)
3. Demographische Entwicklung reduziert den Absatzmarkt in Europa
4. Konkurrenz durch Chinesische Marken.
CaptainPicard meint
„Eine einseitige politische Festlegung auf bestimmte Technologien sei wirtschaftspolitisch der falsche Weg.“
Absolute Zustimmung! Oh moment, es gibt ja im Gesetz gar keine Festlegung auf eine bestimmte Technologie, alles was dort verlangt wird ist dass kein CO2 mehr ausgestoßen wird. Für die Hersteller besteht völlige Technologieoffenheit.
hu.ms meint
Die politik spricht von mehr flexibilität, technologieoffenheit beim „verbrennerverbot“ für neuwagen ab 2035.
Das sind verklausoliert ausnahmen für verbrennung von e- fuels und H2.
Das verbot der verbrennung von fossilen kraftstoffen bleibt. Alleine schon weil nur dadurch die emissionsziele erreicht werden können.
Also: muss man sich ab 2035 bei neuwagen einfach leisten können. Was sind schon 2.000 € mehr im jahr für e-fuels ?
Könnte ich mir locker leisten – ihr nicht ?
Fahre aber seit 11/20 ID.3 für 3,80 € /100km und vor allem: lokal emissionsfrei !
Mäx meint
„Zugleich plädierte sie für mehr Flexibilität seitens der EU und eine Offenheit für verschiedene Antriebstechnologien, einschließlich Hybrid- und klimaneutraler Kraftstoffe.“
Kennt Hildegard Müller etwa die Regularien nicht?
Das wäre ja ganz schön schlecht als VDA Präsidentin.
Frank meint
Jetzt kämpft die Mineralöllobby direkt gegen die Autoindustrie.
Wirre Zeiten…
BEV meint
ich versteh es auch nicht, VW sagt genau was anderes und der da oben behauptet jetzt die Automobilbranche retten zu wollen
VW hat viele Fahrzeuge im Programm und auch in der Pipeline für die nächsten Jahre, das muss gepusht werden, warum immer diese Verunsicherung.
auch wenn es vielleicht kein Verbot braucht, weil die Weichen sowieso schon gestellt sind, aber ein Abschaffen verunsichert die Leute