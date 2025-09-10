VW-Markenchef: „Der batterieelektrische Antrieb ist perspektivisch alternativlos“

Volkswagens Markenchef Thomas Schäfer hat dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder widersprochen. Söder hatte gefordert, das für 2035 geplante EU-Verbot für neue Fahrzeuge mit fossil betriebenen Verbrennungsmotoren aufzuheben. Schäfer betonte dagegen am Rande der IAA Mobility in München, dass das „Verbrennerverbot“ nicht gekippt werden dürfe, weil die Dekarbonisierung Deutschlands nur durch Elektroautos erreichbar sei. „Der batterieelektrische Antrieb ist perspektivisch alternativlos“, sagte er laut t-online.de.

Markus Söder sieht die Zukunft des Verbrennungsmotors trotz der Klimaziele positiv. Er plädiert im Rahmen eines Zehn-Punkte-Plans für eine stärkere Förderung von E-Mobilität, fordert aber gleichzeitig eine Reduzierung der CO2-Ziele und eine Unterstützung der Zulieferindustrie. Söder warnte vor den wirtschaftlichen Folgen eines Verbrennerausstiegs und sagte: „Das EU-Verbrennerverbot 2035 gefährdet Hunderttausende Arbeitsplätze“ und könnte zu einem wirtschaftlichen „Kollaps“ führen. Der Verbrenner habe mit synthetischen Kraftstoffen („E-Fuels“) und neuen Technologien Zukunft.

VW-Markenchef Schäfer hält dem entgegen, dass Elektroautos im Volumensegment leichter in großen Stückzahlen produziert werden können und für Kunden vorteilhafter seien. „Für das Volumensegment ist die Zukunft elektrisch.“ Stromer seien „besser für die Kunden“ – wer sie ausprobiere, sei meist überzeugt. VW wolle mit mehr eigenen Produkten den Einstieg erleichtern.

Schäfer räumte ein, dass die Entwicklung der Elektromobilität regional sehr unterschiedlich verläuft: Während Skandinavien stark vorangehe, hinke Südeuropa deutlich hinterher. In Deutschland habe der Förderstopp der Regierung für E-Autos zu Verunsicherung bei den Kunden gesorgt, was sich negativ auf den Absatz auswirkt. Diese „erratischen Maßnahmen“ hätten den Absatz erschwert. Deshalb setzt VW vorerst weiterhin auch auf Hybrid- und Verbrennungsmotoren.

Neben der Debatte um Antriebsarten sieht sich VW auf internationaler Ebene weiteren Herausforderungen gegenüber. In Nordamerika belasten hohe Strafzölle das Geschäft. Die Zölle auf importierte Fahrzeuge und Teile treffen auch Werke in den USA und Mexiko. Schäfer warnte: „Zolleskalationen sind für niemanden gut, vor allem nicht für die Kunden.“

In China, einem der wichtigsten Märkte für Volkswagen, herrscht ein harter Wettbewerb mit über hundert einheimischen Herstellern. Schäfer zeigt sich jedoch optimistisch, da VW bereits seit Jahrzehnten im Land präsent ist. „Wir sind ja wer in China, denn wir haben das Land vor 40 Jahren erst auf die Räder gestellt“, sagte er. Davon würde die Marke weiterhin profitieren.

Angesichts schrumpfender Gewinne chinesischer Anbieter und deren Expansionspläne in Europa bleibt Schäfer gelassen. Er vergleicht die Situation mit dem Aufstieg japanischer und südkoreanischer Hersteller vor Jahren: Die Konkurrenz müsse erst ein Vertriebsnetz aufbauen, der Vorsprung deutscher Marken bleibe vorerst bestehen.