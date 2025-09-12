Mercedes: „Neue Maßstäbe für das öffentliche Laden“

Mercedes-Benz treibt den Ausbau seiner Ladeinfrastruktur voran. Künftig sollen die hauseigenen Ladeparks Ladeleistungen von bis zu 1.000 kW bieten. Damit könnten Elektroautos in zehn Minuten bis zu 325 Kilometer Reichweite laden – oder sogar 100 Kilometer Strom in einer Minute „tanken“. Eva Greiner, Technikchefin der Charging-Unit bei Mercedes, sieht darin keine Zukunftsvision, sondern eine baldige Realität.

Entwickelt wird die neue Ladegeneration von Mercedes Mobility, der für Ladedienste zuständigen Tochtergesellschaft, in Zusammenarbeit mit dem italienischen Unternehmen Alpitronic. Geplant ist die Integration sogenannter High-Performance-Schnelllader (HPC) in bestehende und neue Ladeparks. Das Ziel: signifikant verkürzte Ladezeiten für E-Autos.

Bereits ab dem kommenden Jahr sollen Mercedes-Ladeparks mit dem modularen Ladesystem HYC1000 ausgestattet werden. Dieses verteilt eine Gesamtleistung von 1.000 kW auf mehrere Ladepunkte, wobei jeder einzelne Punkt bis zu 600 kW liefern kann. Das System arbeitet dezentral, was laut Greiner Vorteile bietet: „Man benötigt nicht für jeden Ladepunkt eine eigene Leistungselektronik, sondern dort nur das Kühlsystem, das Kabel und den Bildschirm“, erklärt sie im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Neben dem modularen System arbeiten die Ingenieure gemeinsam mit Alpitronic auch an einem Schnelllader, der künftig bis zu ein Megawatt pro Ladepunkt ermöglichen soll. Dass solche Leistungen technisch machbar sind, bewies Mercedes bereits bei der Rekordfahrt mit dem Concept AMG GT XX.

Greiner betont, dass es nicht allein um möglichst kurze Ladezeiten gehe. Wichtiger sei das Zusammenspiel aus Effizienz, Ladetempo und einer intelligenten Ladestrategie: „Entscheidend ist das Gesamtpaket aus Effizienz, Ladetempo und Ladestrategie“, erklärt sie. „Unser Ziel ist es, dem Fahrer eines Elektroautos das Leben so einfach wie möglich zu machen. Wir wollen Reisezeiten optimieren, nicht allein durch schnelles Laden, sondern auch durch Minimierung von Wartezeiten über eine automatische Reservierung von Ladepunkten sowie eine optimale Ladestrategie.“

Aktuell betreibt Mercedes rund 20 Ladeparks in Deutschland. Weitere sollen mit Einführung des neuen Systems folgen. Die Parks stehen grundsätzlich allen Marken offen, jedoch genießen Mercedes-Kunden durch den eigenen Ladedienst Charge Public Vorteile – unter anderem durch die automatische Ladepunkt-Reservierung.

Weltweit sind derzeit etwa 80 Ladeparks von Mercedes in Betrieb, etwa in Österreich, Japan, China und den USA. Innerhalb eines Jahres sollen acht weitere Länder erschlossen werden. Bis zum Ende des Jahrzehnts plant Mercedes den Aufbau von über 10.000 eigenen Schnellladepunkten rund um den Globus.