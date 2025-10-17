Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Laut dem Škoda-Chef Klaus Zellmer benötigt die Automobilbranche mehr Zeit, um das EU-Ziel von emissionsfreien Neuwagen zu erreichen. Mehr »

Volkswagen stellt seine Softwarestrategie um. Die Tochter Cariad koordiniert Partner, entwickelt aber weiterhin zentrale Technologien. Mehr »

Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer sieht politische Unsicherheit und zu hohe Strompreise als Bremse für den Umstieg auf Elektroautos. Mehr »

Daimler-Truck-CEO Karin Rådström erklärt, warum Europa ihrer Einschätzung nach für CO₂-freie Lkw sowohl Strom als auch Wasserstoff braucht. Mehr »

Supermarktparkplätze können laut einer Studie helfen, den Ausbaubedarf für Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum deutlich zu reduzieren. Mehr »

Dacia hat vor Kurzem mit dem Hipster Concept einen vollelektrischen Kleinstwagen vorgestellt. Die Marke könnte eine Serienversion bringen. Mehr »

Die LichtBlick eMobility GmbH hat in Reinbek bei Hamburg den ersten Standort ihres neuen Schnellladenetzes QuickCharge in Betrieb genommen. Mehr »

Nissan hat im Sommer 2025 die dritte Generation des LEAF vorgestellt. Nun wurden die Preise für das Elektroauto in Deutschland verraten. Mehr »