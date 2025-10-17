Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Škoda-Chef Zellmer: "Wir müssen flexibel bleiben"
Laut dem Škoda-Chef Klaus Zellmer benötigt die Automobilbranche mehr Zeit, um das EU-Ziel von emissionsfreien Neuwagen zu erreichen. Mehr »
VW richtet Software-Tochter Cariad neu aus: Mehr Kooperation, weniger Eigenentwicklung
Volkswagen stellt seine Softwarestrategie um. Die Tochter Cariad koordiniert Partner, entwickelt aber weiterhin zentrale Technologien. Mehr »
Dudenhöffer fordert Ende der Verbrenner-Debatte
Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer sieht politische Unsicherheit und zu hohe Strompreise als Bremse für den Umstieg auf Elektroautos. Mehr »
Daimler Truck: CEO Rådström bekräftigt Doppelstrategie mit Strom und Wasserstoff
Daimler-Truck-CEO Karin Rådström erklärt, warum Europa ihrer Einschätzung nach für CO₂-freie Lkw sowohl Strom als auch Wasserstoff braucht. Mehr »
Supermarktparkplätze können Ladeinfrastruktur-Ausbaubedarf reduzieren
Supermarktparkplätze können laut einer Studie helfen, den Ausbaubedarf für Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum deutlich zu reduzieren. Mehr »
Dacia: Der Hipster "ist unsere Antwort auf die Mobilitätskrise in Europa"
Dacia hat vor Kurzem mit dem Hipster Concept einen vollelektrischen Kleinstwagen vorgestellt. Die Marke könnte eine Serienversion bringen. Mehr »
LichtBlick eröffnet ersten "QuickCharge"-Schnellladepark
Die LichtBlick eMobility GmbH hat in Reinbek bei Hamburg den ersten Standort ihres neuen Schnellladenetzes QuickCharge in Betrieb genommen. Mehr »
Nissan LEAF der dritten Generation kostet ab 36.990 Euro
Nissan hat im Sommer 2025 die dritte Generation des LEAF vorgestellt. Nun wurden die Preise für das Elektroauto in Deutschland verraten. Mehr »
