Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Škoda-Chef Zellmer: "Wir müssen flexibel bleiben"

Skoda-Elroq Laut dem Škoda-Chef Klaus Zellmer benötigt die Automobilbranche mehr Zeit, um das EU-Ziel von emissionsfreien Neuwagen zu erreichen. Mehr »

VW richtet Software-Tochter Cariad neu aus: Mehr Kooperation, weniger Eigenentwicklung

Porsche_Macan_Turbo Volkswagen stellt seine Softwarestrategie um. Die Tochter Cariad koordiniert Partner, entwickelt aber weiterhin zentrale Technologien. Mehr »

Dudenhöffer fordert Ende der Verbrenner-Debatte

Mercedes-GLA Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer sieht politische Unsicherheit und zu hohe Strompreise als Bremse für den Umstieg auf Elektroautos. Mehr »

Daimler Truck: CEO Rådström bekräftigt Doppelstrategie mit Strom und Wasserstoff

Mercedes-Benz-eActros-600-Mercedes-Benz-GenH2 Daimler-Truck-CEO Karin Rådström erklärt, warum Europa ihrer Einschätzung nach für CO₂-freie Lkw sowohl Strom als auch Wasserstoff braucht. Mehr »

Supermarktparkplätze können Ladeinfrastruktur-Ausbaubedarf reduzieren

RLI-Pinja-Saarela Supermarktparkplätze können laut einer Studie helfen, den Ausbaubedarf für Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum deutlich zu reduzieren. Mehr »

Dacia: Der Hipster "ist unsere Antwort auf die Mobilitätskrise in Europa"

Dacia-Hipster-Concept Dacia hat vor Kurzem mit dem Hipster Concept einen vollelektrischen Kleinstwagen vorgestellt. Die Marke könnte eine Serienversion bringen. Mehr »

LichtBlick eröffnet ersten "QuickCharge"-Schnellladepark

LichtBlick-QuickCharge-famila-Reinbek Die LichtBlick eMobility GmbH hat in Reinbek bei Hamburg den ersten Standort ihres neuen Schnellladenetzes QuickCharge in Betrieb genommen. Mehr »

Nissan LEAF der dritten Generation kostet ab 36.990 Euro

Nissan-LEAF-dritte-Generation Nissan hat im Sommer 2025 die dritte Generation des LEAF vorgestellt. Nun wurden die Preise für das Elektroauto in Deutschland verraten. Mehr »

