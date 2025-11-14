Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

ecomento.de

in Autoindustrie von

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

EnBW nimmt sechs neue Autobahn-Schnellladeparks in Betrieb

EnBW-Schnellladestation Die EnBW hat in den vergangenen Tagen sechs neue Schnellladeparks entlang wichtiger deutscher Fernverkehrsrouten in Betrieb genommen. Mehr »

Bundesregierung: Bis zu 550 Millionen für E-Auto-Förderung im Jahr 2026

Skoda-Elroq Für die von Union und SPD vereinbarte neue E-Auto-Förderung plant die Bundesregierung laut Medien im Jahr 2026 bis zu 550 Mio. Euro ein. Mehr »

Neuer Mercedes GLB: Erster Ausblick auf das Interieur und die Technik

Mercedes-GLB-2026–Ausblick-9 Der Mercedes GLB fährt künftig auf einer Elektroauto-fokussierten Plattform. Auf Interieur und Technik gibt es nun einen ersten Ausblick. Mehr »

Renault würde für neues EU-Kleinwagen-Segment bestehende Elektroautos verbilligen

Renault-Twingo-E-Tech-Elektrisch Die EU plant eine neue Fahrzeugklasse für kleine, erschwinglichere Elektroautos. Renault würde dafür bestehende Modelle günstiger machen. Mehr »

Maxus seit 5 Jahren in Deutschland aktiv: "Gekommen, um zu bleiben"

MAXUS-eDELIVER-7-2025-5 Maxus aus China bietet in zwischen seit fünf Jahren in Deutschland Nutzfahrzeuge an, darunter heute ein vollelektrisches Vollsortiment. Mehr »

ADAC-Tests in fünf Klassen: Deutschlands beste Elektroautos

Skoda-Enyaq-Sportline Der ADAC hat rund 90 Elektroautos getestet – vom Stadtflitzer bis zur Oberklasse-Limousine. Hier sind die Klassenbesten im Überblick. Mehr »

E-Auto-Anteil knackt im Oktober 2025 erstmals 20-Prozent-Marke ohne Kaufprämie

Skoda-Elroq-Sportline Im Oktober 2025 entschieden sich 21 Prozent der Neuwagenkäufer für reine Elektroautos, fast zwei Prozentpunkte mehr als im September. Mehr »

BMW: 40 Modelle mit "Neue-Klasse"-Technologien bis 2027

BMW-i3-2026 BMW will bis 2027 40 neue und überarbeitete Modelle mit Technologien der „Neuen Klasse“ und der neuen Designsprache auf die Straße bringen. Mehr »

