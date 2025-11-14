Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
EnBW nimmt sechs neue Autobahn-Schnellladeparks in Betrieb
Die EnBW hat in den vergangenen Tagen sechs neue Schnellladeparks entlang wichtiger deutscher Fernverkehrsrouten in Betrieb genommen. Mehr »
Bundesregierung: Bis zu 550 Millionen für E-Auto-Förderung im Jahr 2026
Für die von Union und SPD vereinbarte neue E-Auto-Förderung plant die Bundesregierung laut Medien im Jahr 2026 bis zu 550 Mio. Euro ein. Mehr »
Neuer Mercedes GLB: Erster Ausblick auf das Interieur und die Technik
Der Mercedes GLB fährt künftig auf einer Elektroauto-fokussierten Plattform. Auf Interieur und Technik gibt es nun einen ersten Ausblick. Mehr »
Renault würde für neues EU-Kleinwagen-Segment bestehende Elektroautos verbilligen
Die EU plant eine neue Fahrzeugklasse für kleine, erschwinglichere Elektroautos. Renault würde dafür bestehende Modelle günstiger machen. Mehr »
Maxus seit 5 Jahren in Deutschland aktiv: "Gekommen, um zu bleiben"
Maxus aus China bietet in zwischen seit fünf Jahren in Deutschland Nutzfahrzeuge an, darunter heute ein vollelektrisches Vollsortiment. Mehr »
ADAC-Tests in fünf Klassen: Deutschlands beste Elektroautos
Der ADAC hat rund 90 Elektroautos getestet – vom Stadtflitzer bis zur Oberklasse-Limousine. Hier sind die Klassenbesten im Überblick. Mehr »
E-Auto-Anteil knackt im Oktober 2025 erstmals 20-Prozent-Marke ohne Kaufprämie
Im Oktober 2025 entschieden sich 21 Prozent der Neuwagenkäufer für reine Elektroautos, fast zwei Prozentpunkte mehr als im September. Mehr »
BMW: 40 Modelle mit "Neue-Klasse"-Technologien bis 2027
BMW will bis 2027 40 neue und überarbeitete Modelle mit Technologien der „Neuen Klasse“ und der neuen Designsprache auf die Straße bringen. Mehr »