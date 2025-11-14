Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Die EnBW hat in den vergangenen Tagen sechs neue Schnellladeparks entlang wichtiger deutscher Fernverkehrsrouten in Betrieb genommen. Mehr »

Für die von Union und SPD vereinbarte neue E-Auto-Förderung plant die Bundesregierung laut Medien im Jahr 2026 bis zu 550 Mio. Euro ein. Mehr »

Der Mercedes GLB fährt künftig auf einer Elektroauto-fokussierten Plattform. Auf Interieur und Technik gibt es nun einen ersten Ausblick. Mehr »

Die EU plant eine neue Fahrzeugklasse für kleine, erschwinglichere Elektroautos. Renault würde dafür bestehende Modelle günstiger machen. Mehr »

Maxus aus China bietet in zwischen seit fünf Jahren in Deutschland Nutzfahrzeuge an, darunter heute ein vollelektrisches Vollsortiment. Mehr »

Der ADAC hat rund 90 Elektroautos getestet – vom Stadtflitzer bis zur Oberklasse-Limousine. Hier sind die Klassenbesten im Überblick. Mehr »

Im Oktober 2025 entschieden sich 21 Prozent der Neuwagenkäufer für reine Elektroautos, fast zwei Prozentpunkte mehr als im September. Mehr »

BMW will bis 2027 40 neue und überarbeitete Modelle mit Technologien der „Neuen Klasse“ und der neuen Designsprache auf die Straße bringen. Mehr »