Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Ford-CEO „schockiert“ über Elektroauto-Technik von Tesla und China-Unternehmen

Jim-Farley-Ford Ford-Chef Jim Farley hält US-Konkurrent Tesla und chinesische Hersteller bei modernen Elektroautos technologisch für weit fortgeschritten. Mehr »

Supercharger: Tesla akzeptiert in Europa diverse Ladekarten als Zahlungsmittel

Tesla-App-fremde-Ladekarten Tesla hat in Europa damit begonnen, Ladekarten als Zahlungsmittel für die Nutzung der eigenen Supercharger-Stromtankstellen zu akzeptieren. Mehr »

Mercedes GLC: Elektro-Basisversion soll 230 kW und 460 km Reichweite bieten

Mercedes-GLC-mit-EQ-Technologie Der Mercedes-Benz GLC mit EQ Technologie der Elektroauto-Plattform MB.EA-M ist schon bestellbar. Nun gibt es Infos zu weiteren Versionen. Mehr »

ADAC-Vergleichstest mit den sechs günstigsten Elektroautos auf dem Markt

Guenstige-Elektroautos-Vergleichstest-ADAC Der ADAC hat in einem Vergleichstest sechs elektrische Klein- und Kleinstwagen verschiedener Hersteller gegeneinander antreten lassen. Mehr »

Renault zeigt neuen Renault Trafic E-Tech electric

Renault-Trafic-Van-E-Tech-Elektrisch-2025-3 Renault zeigt die Serienversion des neuen Trafic E-Tech electric, der ab Ende 2026 mit moderner und praxisorientierter Technik punkten soll. Mehr »

BMW iX3: Erlkönigfotos sollen M-Version auf der Nordschleife zeigen

BMW iX3 50 xDrive BMW nimmt Bestellungen für den iX3 als erstes Modell auf der E-Auto-Plattform „Neue Klasse“ an. Eine potente M-Version wird bereits getestet. Mehr »

BMW iX3 fährt knapp über 1.000 Kilometer mit einer Ladung

BMW-iX3 Der BMW iX3 auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ hat bei einer Testfahrt knapp über 1.000 Kilometer mit einer Ladung zurückgelegt. Mehr »

BYD-Vize Li: „Nicht der Mercedes-Benz Chinas“, sondern „das Apple der Autoindustrie“

BYD-Stella-Li BYD-Vizepräsidentin Stella Li sprach mit Journalisten darüber, wie der Konzern langfristig auch in Europa und Deutschland Erfolg haben will. Mehr »

