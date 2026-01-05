VW ID. Polo zeigt neue Cockpit-Generation für Elektroautos

In diesem Jahr bringt Volkswagen mit dem ID. Polo einen erschwinglichen modernen Elektro-Kleinwagen auf den Markt. Ende 2025 zeigten die Wolfsburger getarnte seriennahe Fahrzeuge von außen. Zum Beginn des neuen Jahres öffnet der Autobauer erstmals die Türen der kommenden Baureihe – und liefert damit gleichzeitig einen Einblick in das Interieur seiner künftigen Modelle.
Der neue gesamtheitliche Designansatz, in den das Feedback von Kunden eingeflossen sei, werde das Cockpit künftiger Modelle der Elektroauto-Familie ID. prägen, erklärt VW. Merkmale seien „eine neue Klarheit und Wertigkeit und eine intuitive Steuerung“, für die vertraute VW-Bedienmuster übernommen und weiterentwickelt wurden. Parallel dazu hielten durch eine neue Software-Generation neue Funktionen Einzug in den ID. Polo. Den Charme der 80er-Jahre soll die wählbare Retro-Anzeige ins Fahrzeug bringen.
„Unsere neue Innenraumarchitektur, beginnend mit dem neuen ID. Polo, hebt das Kundenerlebnis auf ein ganz neues Niveau: mit klaren Linien, hochwertigen Materialien sowie einer intuitiven Bedienwelt mit physischen Tasten und neu strukturierten Bildschirmen“, sagt Kai Grünitz, Volkswagen-Markenvorstand für den Geschäftsbereich Technische Entwicklung. „Darüber hinaus sorgen wir ab dem ID. Polo mit der nächsten Software-Generation für spürbar mehr Komfort und Funktionen für unsere Kunden. Dafür stehen etwa die dritte Generation des ‚Travel Assist’, die künftig auch rote Ampeln und Stoppschilder erkennt, sowie das komfortable One-Pedal-Driving.“
Mit dem ID. Polo will VW einen Qualitäts- und Komfort-Standard bieten, der sich an der nächst höheren Klasse orientiert. Dies soll mit in Verbindung mit der neuen Designsprache „Pure Positive“ gelingen. „Der klassenübergreifende Eindruck spiegelt sich in Details wie stoffbespannten Oberflächen auf Armaturenbrett und Türinserts wider. Die angenehme Haptik aller Flächen, Tasten, Regler und Griffe erzeugt eine einladende und freundliche Atmosphäre“, heißt es.
Darüber hinaus setze man in der neuen Cockpit-Landschaft auf eine intuitivere Bedienung. Zentrale Bausteine seien Displays mit klaren Informationen und aufgeräumten Menüstrukturen, mehr Tasten für Direktfunktionen, ein Multifunktionslenkrad mit klarer Tastensteuerung sowie die Übernahme gewohnter VW-Bedienmuster.
„Der neue ID. Polo ist ein bezahlbarer Freund für den Alltag“
„Der neue ID. Polo ist ein bezahlbarer Freund für den Alltag. So, wie es der Polo immer war, doch nun elektrisch“, wirbt Volkswagen-Chefdesigner Andreas Mindt. „Wir haben daher einen Innenraum kreiert, der sich schon beim ersten Kontakt wie ein Freund anfühlt. Klare physische Tasten sorgen für Stabilität und Vertrauen, warm wirkende Materialien machen ihn sympathisch, und liebenswerte Details wie die neuen Retro-Ansichten der Instrumente zeigen das typische Volkswagen Augenzwinkern. All das macht den ID. Polo zu einem Kompakten mit großem Herzen – ‚Pure Positive‘ in reinster Form.“
Zwei große Displays, die auf einer Sichtachse angeordnet sind, prägen die neue Cockpitarchitektur. Das ist einmal das hinter dem Lenkrad angeordnete „Digital Cockpit“ mit einer Bildschirmdiagonale von 26,0 Zentimeter (10,25 Zoll). Hinzu kommt das 33 Zentimeter (knapp 13-Zoll) große Touchdisplay des Infotainmentsystems, das laut Volkswagen aufgrund seiner Größe und Funktionen eine Besonderheit in seinem Segment darstellt.
„Hochauflösend und präzise“ seien die grafischen Darstellungen, das mittlere Display sei auch für den Beifahrer gut erreichbar, erläutern die Innenraum-Entwickler. Separat in eine Leiste unterhalb des Infotainmentscreens sind Tasten für die zentralen Klimafunktionen und den Warnblinkschalter integriert. Ebenfalls komplett neu ist das Multifunktionslenkrad mit gegliederten Tastenfeldern.
Zwischen der Smartphone-Ablage und den Cupholdern angeordnet ist ein für Fahrer und Beifahrer gut erreichbarer Drehregler für die Audio-Bedienung, über den die Lautstärke eingestellt wird, aber auch Songs und Sender per Track-Funktion gewechselt werden können. „Deutlich weiterentwickelt“ wurde das „ID.Light“ – dazu VW: „Die interaktive und intuitive vom Fahrer wahrgenommene Lichtleiste erstreckt sich im unteren Bereich der Windschutzscheibe erstmals nicht nur über die Breite der Instrumententafel, sondern nun bis in die Vordertüren.“
Als eines von mehreren Details, die eine „emotionale Verbindung“ schaffen sollen, nennt VW im ID. Polo „das spürbare Extra unter anderem mit der ‚Retro-Anzeige‘: Mit einem Tastendruck am Lenkrad oder über das Infotainmentsystem verwandeln sich die digitalen Cockpit-Anzeigen in klassische Ansichten des Golf I aus den 80er-Jahren.
Vier Leistungsstufen, zwei Batteriegrößen
Der ID. Polo auf Basis des Entwurfs ID. 2all ist das erste von vier neuen VW-Elektroauto-Modellen im Kleinwagen- und Kompaktsegment, die ab 2026 sukzessive auf den Markt kommen. Mitte Dezember zeigte VW „nahezu serienreife“ Prototypen und veröffentlichte erste Details zu seinem kommenden E-Auto-Kleinwagen – auch zu den gebotenen Antrieben.
Vier Leistungsstufen, zwei Batteriegrößen, bis zu 450 Kilometer Reichweite: Zum Debüt im Frühjahr wird es den ID. Polo in drei Leistungsstufen mit 85 kW (116 PS), 99 kW (135 PS) und 155 kW (211 PS) geben. Im Laufe des Jahres soll zudem der sportliche ID. Polo GTI mit 166 kW (226 PS) folgen.
Die 85-kW- und 99-kW-Versionen werden mit einer 37 kWh (netto) großen LFP-Version (Lithium-Ferrophosphat-Akku) einer neuen Hochvolt-Batterie starten. Dieses Akkupack kann an DC-Schnellladesäulen mit bis zu 90 kW mit Strom gefüllt werden. Die 155-kW- und 166-kW-Antriebe werden serienmäßig von einer NMC-Variante (Nickel-Mangan-Kobalt-Akku) der neuen Einheitszelle der Volkswagen-Tochter PowerCo mit Strom versorgt. Diese Batterie bietet einen Energiegehalt von 52 kWh (netto), ermöglicht Reichweiten von bis zu 450 Kilometern und kann mit bis zu 130 kW an DC-Säulen geladen werden.
Den ID. Polo kennzeichnet ein neu entwickelter Frontantrieb. Er entstand auf der Basis des weiterentwickelten Modularen E-Antriebsbaukasten: dem MEB+. „Durch den komplett neuen, besonders effizienten E-Antrieb wurde die Komplexität und damit die Anzahl der Bauteile und das Gewicht reduziert“, erklären die Entwickler. „Parameter, über die Volkswagen die Kosten und den Verbrauch senken konnte. Darüber hinaus bietet der elektrische Frontantrieb an Bord des ID. Polo klare Raumvorteile.“
Der ID. Polo ist 4.053 Millimeter lang, 1.816 Millimeter breit und 1.530 Millimeter hoch. Der Radstand beträgt 2.600 Millimeter. Obwohl die Größe damit in etwa dem weiterhin gebauten klassischen Polo (MQB, Modularer Querbaukasten) entspricht, bietet der elektrische ID. Polo aufgrund der kompakten Antriebsmodule des MEB+ Platzvorteile. So stehen den Passagieren im Innenraum 19 Millimeter mehr zur Verfügung, die besonders im Fond spürbar sein sollen. Vergrößert hat sich ebenfalls die Innenraumbreite und die Kopffreiheit.
Auch das Kofferraumvolumen wuchs im Vergleich zum klassischen Polo um 24 Prozent: von 351 auf 435 Liter. Bei umgeklappten Rücksitzlehnen steigt das Ladevolumen auf 1.243 Liter, im Vergleich zum klassischen Polo mit 1.125 Liter. „Durch dieses Plus an Raum wird der stets viertürige und fünfsitzige ID. Polo mehr als jeder seiner Vorgänger zu einem Allrounder, der sowohl das Leben in der Stadt als auch den Alltag mit Freunden und Familie meistert“, wirbt der Hersteller.
Die Entwicklung des ID. Polo ist ein Gemeinschaftsprojekt mit Fokus auf Synergien von Volkswagens Brand Group Core: Seat und Cupra hatten die Projektleitung, gestaltet wurde der ID. Polo im Volkswagen-Designzentrum in Wolfsburg. Wesentliche Technologien des elektrischen Polo – etwa die Software, Assistenzsysteme, der Antrieb, das Fahrwerk und die Lenkung – stammen aus dem von Volkswagen entwickelten Modulbaukasten MEB+. Gebaut wird der ID. Polo im spanischen Werk Martorell von Seat und Cupra.
VW ID. Polo zunächst nicht für 25.000 Euro bestellbar
Ende Dezember wurde bekannt, dass die günstigste Variante des ID. Polo zum Marktstart wohl nicht verfügbar sein wird. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Händlerkreise schrieb, soll der ID. Polo ab April 2026 konfigurierbar sein. Kunden könnten dann aber offenbar erst einmal nur die höher motorisierten und teureren Versionen kaufen. Konkret gehe es um den ID. Polo mit 155 kW (211 PS) Leistung und größerem Akkupaket, das den Informationen nach „deutlich mehr“ als 25.000 Euro kostet.
Volkswagen bestätigte der Wirtschaftszeitung auf Nachfrage, dass der ID. Polo zum Einstiegspreis erst später bestellbar sein werde. Hintergrund sei die spätere Verfügbarkeit der günstigeren Batterie mit Lithium-Ferrophosphat-Technologie (LFP). Bei der Auslieferung werde es aber lediglich „wenige Wochen“ Unterschied geben. Die ersten Modelle des ID. Polo sollen ab Spätsommer an Kunden ausgeliefert werden.
Laut Händlern könnte der günstige ID. Polo allerdings länger auf sich warten lassen. Die Zeiträume, die intern kursieren, variieren dem Bericht zufolge deutlich stärker. „Das Längste, was wir gehört haben, war, dass es bis zu einem halben oder sogar dreiviertel Jahr dauern kann, bis die kleine Batterie tatsächlich verfügbar ist“, zitiert das Handelsblatt einen Händler.
Kommentare
Futureman meint
Es fehlt eigentlich nur noch der Anschluss für die Motorkurbel und die Zügel, dann ist für alle Nostalgiker etwas dabei. Auf Märkten mit Sinn für moderne Autos wird VW mit dem Modellen aber kaum eine Chance haben.
brainDotExe meint
„Auf Märkten mit Sinn für moderne Autos wird VW mit dem Modellen aber kaum eine Chance haben.“
Glaube ich nicht, der ID.Polo wird in Europa gut angekommen.
Hans Wurst meint
Die Frage ist, ob Europa ein Markt mit Sinn für moderne Autos ist. 😂
brainDotExe meint
Sehr wohl, schließlich kommen die modernsten Autos von hier.
In China ist ja eher LowTech gefragt und vom Amiland brauchen wir gar nicht erst anzufangen.
MrBlueEyes meint
Schickes Auto… alles in Ordnung… ein hoffentlich sehr breit kompatibeles Fahrzeug für eine große Käufergruppe…
Nur der kleine Akku mit 37 KWh ist vielleicht etwas mager, aber mit LFP ist auf diesem Bauraum wahrscheinlich aktuell nicht viel mehr rauszuholen…
Optimal wäre gewesen z.B. 45 KWh LFP und 60 KWh NMC… Netto natürlich…
jm2c
EVrules meint
Die Schalter/Knöpfe sind sehr gut, logisch und einfachst zu bedienen, das ist sehr gut umgesetzt.
Das Design ansich des Innenraums ist ruhig, klar, stimmig in der Formensprache und harmonisch gehalten (Linien folgen sich, Symmetrie und Kohärenz wird eingehalten), die Materialwahl (Stoffe, matte Oberflächen) wirkt wertig und wohnlich.
Andreas Mindt als Design-Chef hat mit seinem Team eine sehr gute Arbeit gemacht!
A-P meint
Das sehe ich auch genauso!
BeatthePete meint
Find das sind viel zu viel Knöpfe am Lenkrad.
Dadurch werden die zu klein.
So viele Funktionen mit gleicher Prio?
Aber schön zu sehen dass sich Tesla’s Mittelkonsole nun komplett durchgesetzt hat.
Lüfteranordnung erinnert mich an BMW.
Lekradform an was Chinesisches, oder Audi R8?
Hoffe das dee Retrolook vom Fahrerdisplay nicht 3 kleine Monitore sonder 1 grosser Monitor ist, der individualisiert werden kann.
Mach einen sehr wertigen Eindruck auf mich, hätte dieses Cockpit nie bei einem Polo erwartet
Gut dass es dasselbe für alle ID’s werden wird, istvein Teslaansatz.
Allgemein, gutvgemacht VW.
Jetzt weiter mit dtabilee,schneller und individualisierter Software.
Deity meint
Das Display hinter dem Lenkrad eine Bildschirmfläche. Das Retro Design ist auch nicht das Standarddesign, kann aber aktiviert werden. Ansonsten hast du ein relativ typischen Tacho im ID Design.
CJuser meint
Ich bin ja mal gespannt, ob sich der ID. Polo GTI, trotz nur 15 PS mehr Leistung, spürbar vom ID. Polo mit 211 PS absetzen kann. Mitbewerber in dem Segment sind ja bereits teilweise mit bis zu 280 PS zu bekommen. Wobei man munkelt, dass auch noch ein „ID. Polo GTI Clubsport“ folgt, welche in diesen Leistungsbereich kommen soll. Ein „ID. Polo R“ mit Allrad (durch Radnabenmotoren hinten) halte ich dagegen für absolutes Wunschdenken. Alleine, weil der Akku dafür zu klein ist (Reichweite und Entladeleistung).
BT: Mal schauen, wie alleine das Lenkrad hier aussehen wird. 12 Uhr Markierung? Perforiert? ;)
hu.ms meint
Da schreib einer der noch nie ein BEV gefahren hat !
Der ID.Polo ist beim ampelstart bis ca. 70kmh einiges schneller.
Erst wenn oberhalb der luftwiderstand dazukommt kann man die KW als etwa gleich einstufen. Und ganz oben ist der ID.Polo ja geschwindigkeitsbeschränkt.
CJuser meint
Ich fahre seit über zwei Jahren ein BEV! Kann es sein, dass hier jemand fälschlicherweise den Vergleich mit dem ICE Polo rausgelesen hat? Ich habe von Unterschieden innerhalb der Antriebsvarianten des ID. Polo geschrieben.
Dagobert meint
Über Design lässt sich streiten – ich finde es „okayish“.
Das Bedienkonzept? „Naja“. Persönlich habe ich die Gangwahl lieber in der Mittelkonsole. Ich bin kein großer Fan davon Blinker, Licht und Scheibenwischer alles auf einen Hebel links gequetscht zu haben. Knöpfe für die Klimabedingung sind Geschmackssache, persönlich stört mich das Verschwinden nicht mehr – auch wenn ich anfangs radikal anderer Meinung war. Ich sage mal provokant: bei einer sehr guten Klimaautomatik braucht man auch keine Knöpfe mehr dafür. Dann stellt man die ein mal auf die Wohlfühltemperatur ein und vergisst, dass sie da ist. Gerade für Sitzheizung und Lenkradheizung möchte ich aber noch immer Knöpfe haben.
Die Materialwahl schreit allerdings selbst auf den Pressebildern „Billigeimer“…
Andi EE meint
„Die Materialwahl schreit allerdings selbst auf den Pressebildern „Billigeimer“…“
Das stimmt glaub nicht. Helle Farben wirken generell günstiger/billiger. Dunkle Farben wirken edler/wertiger. Es ist schwieriger einen hellen Innenraum wertiger wirken zu lassen.
Interessant ist schon, dass man vor allem die helle Variante promotet und nicht beide ebenbürtig vorstellt.
hu.ms meint
Einfach die bilder genauer ansehen um den lichtschalter zu finden.
Ein tipp: nicht an einem hebel….
Thorsten 0711 meint
Wenn ich mir die Kommentare der YouTube Videos, zB von Nextmove oder Jönohs, Elektrobays etc., anschaue, scheint das Design gut anzukommen. Der auswählbare Retro-Look der Displays ist ein nettes Gimmik, vor allem der Mediaplayer im Kassenrekorderlook, finde ich persönlich ziemlich cool 🤓
Die Rückkehr der physischen Tasten finde ich super, obwohl ich mit den Touch in meinem ID.3 kaum Mühe habe. Echte Tasten funktionieren einfach immer zuverlässig und können fast blind bedient werden. Beim Touchen nuss man genau hinschauen, bei unebener Fahrbahn trotz Wackelei den Punkt treffen, das ist nicht immer optimal während der Fahrt.
Ich glaube der ID.Polo/Cross und dessen Derivate werden ein Erfolg. Zumindest in Europa.
Fred Feuerstein meint
„ komfortable One-Pedal-Driving“ Endlich zieht das auch bei VW ein. Offenbar hat man den Kunden zugehört. Mich nervt das kolossal bei unserem id.3 dass für jeden Stoppvorgang das Bremspedal betätigt werden muss. Lass mir doch bitte einfach als Kunde die Wahl.
brainDotExe meint
Hoffentlich ist das optional und lässt sich deaktivieren.
RudiFaehrtTesla meint
Hoffentlich ist es nicht optional und lässt sich nicht deaktivieren.
brainDotExe meint
Ich denke nicht, dass VW diesen Fehler machen wird.
Mäx meint
Wo genau wäre denn das Problem das optional zu (de-)aktivieren?
Fred Feuerstein meint
Gerade wie es BMW macht, finde ich es gut. Die lassen ihren Kunden die Wahl. Dann haben Leute wie NBrain ihr Verbrennerähnliches Verzögerungsverhalten und andere können One Pedal Driving nutzen. So wird es VW auch machen. Bisher gab es ja nur den B Modus, der auch bei jeder Fahrt den Fuß auf dem Bremspedal notwendig macht.
Andi EE meint
– Das Wichtigste schafft man offensichtlich wieder nicht, den Preis tief zu halten
– 25’000€ ist ja nicht wenig, es ist ja nicht so, dass man damit den Markt aufgemischt hätte
– ich find es wirkt gefällig aber nicht modern, ob das aufgehen kann, ich hab grosse Zweifel.
– mehr stoffbespannte Flächen gefallen mir
– dass man die Bedienelemente an der Türe zusammenfasst macht Sinn. Ein separates Teil was man insgesamt günstiger installieren kann.
– die Schalter-Orgie am Lenkrad ist albern. 18 Schalter am Lenkrad, sorry das ist zu viel.
– dass man für ein günstiges Fahrzeug nicht eine Einbildschirmlösung wählt, halte ich für komplett verrückt und zwar bei allen Herstellern. Die Leute sind sich gewohnt mit Smartphones und Tablets umzugehen, selbst Oma und Opa.
– diese Kritik mit der Ansammlung von haptischen Knöpfen kommt ja nur von der Seite, die die Dinge nicht automatisch mit Profilen lösen können / nicht mit dem Handy (persönlichen Nutzer) verbunden. Zu was bitte muss ich alles händisch immer wieder eingeben, ich hab eine Wohlfühltemperatur und eine Lüftung die ich mag und das hat das Fahrzeug adaptiv zu lösen, zu was bitte hat man einen Computer im Fahrzeug.
– die alten UIs vom Golf find ich ein nettes Feature und zeigt eben den grossen Vorteil von einem digitalen UI auf, es ist komplett variabel und lässt sich mit einem Klick umstellen.
– der Fehler der hier wieder begangen wird, sind die beiden Bildschirme, der MM ist viel zu klein und der Tacho ist überflüssig. In einem Jahr muss doch niemand mehr auf die Geschwindigkeit achten, das wird von allen Systemen automatisch gemacht, das ist obsolet diese limitierte Anzeige hinter dem Lenkrad.
– Man muss doch den Preis runterbringen und die Dinge mit der Software lösen. Je intelligenter das System, desto günstiger die Hardware.
– Kofferraum ist gut für so ein kleines Fahrzeug aber die Lösung mit der Soundanlage in der Premium Version, wird ja hoffentlich nicht so kommen. Das ist Baumarkt-Style.
A-P meint
„– die Schalter-Orgie am Lenkrad ist albern. 18 Schalter am Lenkrad, sorry das ist zu viel.“
Es klingt viel, ist aber (für mich pesönlich) sehr logisch angeordnet. Nach kurzer Eingewöhnung wird man garantiert blind bedienen.
eBikerin meint
Mein letztes Auto hatte auch so eine Schalter-Orgie. Fand ich praktisch. Gut bin ja auch schon etwas reifer – vielleicht mögen das junge Menschen nicht mehr. Aber ich glaube dass gerade Leute meines Alters und aufwärts das schätzen werden.
Und man muss es ja nicht nutzen.
A-P meint
„– der Fehler der hier wieder begangen wird, sind die beiden Bildschirme, der MM ist viel zu klein und der Tacho ist überflüssig. In einem Jahr muss doch niemand mehr auf die Geschwindigkeit achten, das wird von allen Systemen automatisch gemacht, das ist obsolet diese limitierte Anzeige hinter dem Lenkrad.“
Für mich ist ein Auto ohne Tachodisplay hinter dem Lenkrad ein absolutes No-Go. Deshalb gefallen mir weder Tesla noch der kleine Volvo-SUV. Und nein, die automatische Tempoerkennung funktioniert bei keiner Automarke perfekt – das zeigen zahlreiche Praxistests auf YouTube. Außerdem möchte ich nicht, dass mir das Auto alles abnimmt. Wozu habe ich schließlich den Führerschein? Ich will selbst fahren und bedienen. Wenn das Auto komplett automatisiert ist und man sich um fast nichts mehr kümmern muss, schläft man ja ein oder die Fahrt wird todlangweilig. Genau deshalb gefällt mir das Konzept des ID.Polo: Der große 12″-Bildschirm ist ideal, und ich brauche kein überdimensioniertes 15″-Display in der Mitte!
Dagobert meint
„der Fehler der hier wieder begangen wird, sind die beiden Bildschirme“.
Ich würde kein Fahrzeug ohne Informationsanzeige in Blickrichtung wollen. Ich bin in meinem Leben nun schon wirklich oft genug Fahrzeuge gefahren, die auf alternative Konzepte setzten (vom Twingo Mk1 bis zum Tesla), um zu wissen, dass ich das nicht will.
Ich wäre in einem günstigen Fahrzeug tatsächlich eher bereit auf das Zentraldisplay zu verzichten.
Andi EE meint
@Dagobert
Das ist deine Meinung, die will ich dir nicht nehmen. Nur was lese ich bitte in einem normalen Fahrzeug außer der Geschwindigkeit dort ab, … nichts. Ich muss keine Drehzahl permanent ablesen, es ist nur die Geschwindigkeit die ständig gecheckt werden muss. Das ist das einzige was dort wirklich Sinn ergibt, alles andere macht im Mäusekino keinen Sinn.
Ich sehe es beim Model S&X, das bringt nichts und mit FSD ist das Mäusekino noch viel nutzloser. Es kostet nur Geld, Verkabelung, verkompliziert die Sache, verlangsamt die Produktion. Auch die Aufteilung zwischen den Bildschirmen ist selbst bei Tesla lächerlich, sie versuchen Sinn in diese Fläche zu bringen, indem sie die Visualisierung von FSD dort projizieren. Aber das ist viel zu klein für Karte oder FSD-Visualisierung.
Diese ganze Bildschirm-Evolution gab es ja beim PC auch, zuerst hat man diese Duallösungen auch gemacht, schlussendlich ist das alles verschwunden, weil Intelligenz und schnelles Umschalten den kleinen Schirm extrem unattraktiv werden lässt. In Flugzeugen macht man es noch aus Redundanz-Gründen, aber aus Bedienungssicht ist es Nonsens, weil die grosse Fläche kann man ja mit der Software beliebig aufteilen. Und der Bildschirm hinter dem Lenkrad ist ja nicht touchfähig / das Lenkrad im Weg, wenn du irgendwas objektorientiert klicken möchtest, ist es nicht möglich.
eBikerin meint
„Diese ganze Bildschirm-Evolution gab es ja beim PC auch, zuerst hat man diese Duallösungen auch gemacht, schlussendlich ist das alles verschwunden, “ Man merkt dass du nicht in der IT arbeitest. Bei uns sind alle Arbeitsplätze mit zwei Monitoren ausgestattet. Und was willst du mit „kleinen Schirm“ sagen? Beide Monitore sind gleich groß . Gibt sogar welche hier die 3 große Monitore haben. Und das nicht weil es so schön auf dem Schreibtisch aussieht.
Andi EE meint
Was arbeitest du?
EVrules meint
Eindeutige Schalter und Knöpfe (und da sind sich Ergonomieforschung und Psychologen einig) vereinfachen die Bedienung. Userprofile lösen zudem keine Bedienung von allgemeinen Funktionen zur Fahrzeugsteuerung.
Genauso verhält es sich mit der Lenkung des Blickwinkels, ein Display direkt voraus wird schneller und einfacher wahrgenommen, als eine zentrale Anzeige.
Auch stimmt die Aussage nicht „Je intelligenter das System, desto günstiger die Hardware“, denn „Intelligenz“ erfordert Sensorik, Verarbeitung und Aktuatoren – eine Landmaschine kostet nicht deswegen mehrere Hunderttausende von Euro, nur weil sie groß ist, sondern weil sie hoch-automatisiert arbeiten kann (und hier bringen Arbeits-Profile tatsächlich etwas!).
Andi EE meint
@EVrules
„Eindeutige Schalter und Knöpfe (und da sind sich Ergonomieforschung und Psychologen einig) vereinfachen die Bedienung.“
Das ist eine krasse Falschdarstellung. Knöpfe und Drehrad gibt es ja bei Tesla, Smartphones und Tablets, aber nicht so viele.
„Userprofile lösen zudem keine Bedienung von allgemeinen Funktionen zur Fahrzeugsteuerung.“
Stimmt, du hast doch noch das Steuerrad, die Pedale und ein paar Knöpfe. 😄 Es geht selbstverständlich darum, ob die Schalter-Orgie so noch Sinn ergeben. Wir sind nicht mehr beim Golf 7 wo man die Dinge nicht automatisch regeln und anpassen könnte.
„Genauso verhält es sich mit der Lenkung des Blickwinkels, ein Display direkt voraus wird schneller und einfacher wahrgenommen, als eine zentrale Anzeige.“
Das gilt aber wirklich nur für die Geschwindigkeit, für mich der einzige valide Punkt, der aber niemals alle negativen Punkte aufwiegen kann. Schlussendlich muss der Mist bezahlt werden, explizit bei so einem Fahrzeug was wieder nicht die Ziele einhält.
„Auch stimmt die Aussage nicht „Je intelligenter das System, desto günstiger die Hardware“, denn „Intelligenz“ erfordert Sensorik, Verarbeitung und Aktuatoren …“
Natürlich nicht wenn man es so wie ihr macht, wo an jeder Ecke ein Steuergerät mit Eigenleben vor sich hinwerkelt. 😉 Man merkt einfach überall, dass ihr von eurer schlechten Vorlage ausgeht.
„– eine Landmaschine kostet nicht deswegen mehrere Hunderttausende von Euro, nur weil sie groß ist, sondern weil sie hoch-automatisiert arbeiten kann (und hier bringen Arbeits-Profile tatsächlich etwas!).“
Das ist ein anderes Problem, die Landmaschine ist gross, weil die menschliche Arbeitskraft so teuer ist. Wenn des Bauers Lohn nix kosten würde, wären die Maschinen viel kleiner. Du wirst es sehen, wenn die Robotik diese riesigen Maschinen ablösen werden und viel kleinere Robotor das Feld oder die Bäume ernten werden. Diese abartig teuren Landmaschinen werden verschwinden. Das vermieten von Landwirtschafts-Robotern wird sicher ein viel grösseres Thema als jetzt vermutlich schon ist.
eBikerin meint
“ die Landmaschine ist gross, weil die menschliche Arbeitskraft so teuer ist. “
Was ist das denn für ein Unsinn? Versuch mal mit einen kleinen leichten Roboter ein Feld zu pflügen. Und billiger wird es garantiert nicht, wenn du anstatt einer großen Maschine mit zB einem 10 Schar Pflug, dann 10 kleine Maschinen mit jeweils einem Pflug hast.
EVrules meint
Andi EE – Du scheinst „eindeutig“ nicht zu verstehen. Wenn Knöpfe und Schalter kontextabhängig sind, gibt es keine Eindeutigkeit. Ein Auto ist kein Konsum-Gerät, wie ein Smartphone oder Fernseher.
Temperatur/Klimatisierung/Lüftung, Radio/Wiedergabe, Scheibenwischer, Lichtregelung, Gangwahl und Menü-Führung kann man nicht über Profile steuern, da sie inhärente Steuerelemente der Fahrzeugfunktionen sind – und hier ist sich die Wissenschaft (HMI-Forschung / Human-Machine-Interface) einig.
Software-Defined-Vehicle (SDV) hat nichts mit der „Fahrzeug-Intelligenz“ ansich zu tun, sondern ist ein Architektur-Prinzip. Über SDV generierst du dir nicht mehr „Intelligenz“ als ohne und hoch-automatisiertes Fahren braucht auch Rechenleistung, die vorgehalten werden muss, nebst der Sensorik dazu (Vision-only ist nicht ausreichend).
Auch beim Thema der Landwirtschaft scheint dir elementares Wissen zu fehlen, weder lässt sich Ackerbau/Bodenbearbeitung durch kleine Roboter bewerkstelligen, noch können Feldhäcksler/Mähdrescher dadurch ersetzt werden – die Leistungsanforderungen sind zu hoch, nebst der Frage nach Infrastruktur.
Andi EE meint
eBikerin
„Was ist das denn für ein Unsinn? Versuch mal mit einen kleinen leichten Roboter ein Feld zu pflügen.“
Und die Logik ist?
„Und billiger wird es garantiert nicht, wenn du anstatt einer großen Maschine mit zB einem 10 Schar Pflug, dann 10 kleine Maschinen mit jeweils einem Pflug hast.“
Gepflügt wir zum Einbringen der Samen. Geerntet wird die fertig gewachsene Pflanze/Frucht, das mal zum Verständnis.
Mähdrescher kosten vielleicht 300’000€. Ziel muss es sein, das Geräte möglichst klein und möglichst universell einsetzbar zu gestalten, dann ist die Wartung, Ersatzteile und erstinstanzliche Kosten viel tiefer als bisher. Selbst Drohnen sind theoretisch möglich, die die Ären kappen und sammeln, sofern es eine optisch korrekte Erkennung der Pflanze möglich ist (gleiche Technologie wie FSD). Im Extremfall kann man mit 10’000€ ein Feld genauso abernten wie mit 300’000€. In der Landwirtschaft ist das Zeitfenster was das Wetter noch bietet. Es muss also möglichst schnell gehen, dass man das Korn in den Speicher bringen kann. Eine hohe Parallelisierung müsste mit der Robotik gegeben sein, was aber bei der Robotik das kleinste Problem darstellt.
Andi EE meint
@EVrules
„Andi EE – Du scheinst „eindeutig“ nicht zu verstehen. Wenn Knöpfe und Schalter kontextabhängig sind, gibt es keine Eindeutigkeit. Ein Auto ist kein Konsum-Gerät, wie ein Smartphone oder Fernseher … da sie inhärente Steuerelemente der Fahrzeugfunktionen sind … .“
Sorry, versuch es deinem Niveau entsprechend zu formulieren, ich hab auf dem Gebiet gearbeitet (sogar mehrfach umstellen aufgrund der veränderten Technologie). Ich versuch mich auch verständlich für alle auszudrücken. Konkret bei welchem Part des UI / Beispiel bringen.
„Software-Defined-Vehicle (SDV) hat nichts mit der „Fahrzeug-Intelligenz“ ansich zu tun, sondern ist ein Architektur-Prinzip.“
Aha.
„Über SDV generierst du dir nicht mehr „Intelligenz“ als ohne und hoch-automatisiertes Fahren braucht auch Rechenleistung, die vorgehalten werden muss, nebst der Sensorik dazu (Vision-only ist nicht ausreichend).“
Aha und das sagst du mit deiner Expertise.
„Auch beim Thema der Landwirtschaft scheint dir elementares Wissen zu fehlen, weder lässt sich Ackerbau/Bodenbearbeitung durch kleine Roboter bewerkstelligen, noch können Feldhäcksler/Mähdrescher dadurch ersetzt werden … “
Wie kannst du das wissen, wenn dir sämtliche Expertise der Robotik fehlt?
South meint
Das man beim Tesla M3 damals die Geschwindigkeit nur so umständlich ablesen kann, war einer Treiber, warum ich mich für den ID.3 und nicht das M3 entschieden habe. In meinen Augen ein dicker Patzer von Tesla.
Das Auto fährt nicht von selbst und man muss die Geschwindigkeit rein rechtlich schon überwachen, dann muss es aber auch zentral im Blickwinkel liegen…
Andi EE meint
„Das Auto fährt nicht von selbst und man muss die Geschwindigkeit rein rechtlich schon überwachen, dann muss es aber auch zentral im Blickwinkel liegen…“
So ein Nonsens @South, mit dieser Argumentation dürftest du die Seitenspiegel nicht betrachten, weil du dort die Augen noch viel deutlicher vom zentralen Blickwinkel abwenden musst. Und generell im Verkehr ist es so, dass viele potenzielle Gefahren von der Seite zur Fahrbahn einwirken. Es ist völlig normal, dass der Fokus/Blickwinkel ständig wandert. Auch nach unten zum Tacho bedeutet Einschränkung des peripheren Sehens.
Zeigt auch auf, wieviel besser es jetzt mit FSD supervised ist, wenn die Maschine 360 Grad 24/7 überwacht. Die Zahlen belegen es ja, mittlerweile 10x sicherer. Wir haben ein eingeschränktes Sichtfeldfeld, aber noch viel Schlimmer ist, dass wir oft unaufmerksam sind, das ist der grosse Unfalltreiber. Nicht dass der Blick mal 10 Grad abweicht.
South meint
Also nun wirds albern, ich muss dir jetzt hoffentlich nicht erklären wie oft man in der Praxis auf den Tacho schaut, oder? Du bist auch in einem Tesla dafür rechtlich verantwortlich oder ist mir was entgangen, übernimmt Tesla schon die Haftung?
EVrules meint
Andi EE – Was du zu vergessen scheinst: Beim Blick in die Seitenspiegel oder der Schulterblick, muss nicht neu fokussiert werden, der Fokus bleibt gleich, ob ich nach vorne, in die Spiegel oder über die Schulter schaue.
Was du ebenso unterschlägst ist, dass es eine elementare Fahraufgabe ist, seine Umgebung in Beobachtung zu behalten, d.h. der Blick muss ständig wechseln.
Auch deine Behauptung des „FSD ist 10-fach sicherer“ ist fragwürdig, es gibt keine unabhängigen Belege dafür, genauso davon auszugehen, dass das FSD-System frei von Störeinflüssen oder Fehlentscheidungen wäre.
Dass es ein zentrales Fahrerdisplay gibt, ist daher ein Gewinn für die Übersichtlichkeit und schnellere Aufnahme von Information, kein Nachteil.
hu.ms meint
Mir wären weniger haptische schalter am lenkrad – aber dafür individuell die funktioenn darauf programmierbar lieber gewesen.
Zum preis: VWs waren immer schon einige % teurer als Ford, Stellantis und die asiaten.
Wurden aber trotzdem am meisten gekauft. Wird schon seinen grund haben.
South meint
Aussen ist das Design gefälliger geworden und auch innen scheint VW nach vielen Jahren die großen Schnitzer wie die Rear Taste, den Klavierlack und die unsäglichen haptischen Schalter entfernt zu haben, auch ein großes Plus der ID Reihe ist der wirklich große Platz im Innenraum. Die Accugrößen sind aber sehr überschaubar und bei der Reichweite ist ein Travel Assist wohl kaum von nöten, dass Geld wohl cleverer in einen größeren Accu zu investieren.
Da kommen wir zu den Nachteilen. Es ist ein ID auf MEB+ Plattform, eine Notlösung mit sehr kleinem Accu für die AB 25T€. Langstrecke ist mit den kleinen Accus 37kWh? und der geringen Ladeleistung kaum sinnvoll zu machen. Preis- Leistung technisch finde ich den nicht attraktiv, wobei man warten muss, was denn die tatsächlichen Preise sind, denn die veröffentlichen Preise sind ja mittlerweile ein Witz.
Sollten sie das aber tatsächlich sein, da würde ich empfehlen, lieber zu warten, z.B. bei VW auf die SSP Plattform mit 800V oder einen Gebrauchten eine Klasse höher nehmen oder kucken was die Konkurrenz bietet…
In der ersten Runde wird er sich aber gut verkaufen, allein schon, weil es in der Klasse nicht viele Angebote gibt…
South meint
Mja, nur am Rande, und die Software wird nun hoffentlich funktionieren….
Tim Leiser meint
Naja. Mit 450km kommt der so weit wie mein Model Y Dual Motor nach 90k km. Und wie kommen klar damit. Auch ans Mittelmehr.
Andi EE meint
Diese Form ist ein veritabler Reichweitenkiller auf der Autobahn (Mittelmeer-Argument). Ein grosser Akku macht in so einem Fahrzeug keinen Sinn. Wenn man mit so einem Fahrzeug auf der Autobahn pendelt, wird das deutlich teurer als in einem Model 3.
Es ist ein Stadt- und Kurzstreckenfahrzeug. Beim Benziner ist das nicht gross aufgefallen, wenn der mal 12 Liter auf der Autobahn gefressen hat. Du hast beim Benziner so viel mehr Energie im Tank, dass diese Ineffizienz keine Rolle gespielt hat. Zumal man auf der Kurzstrecke gegenüber den grossen Verbrennern, durchs geringe Gewicht wieder viel besser abgeschnitten hast.
Das ist vorbei bei den BEVs, du gewinnst gegenüber dem M3 beim Gewicht nur wenig, verlierst aber ohne Ende auf der Autobahn. Deshalb funktionieren diese kurzen BEVs eben nicht mehr, sobald man öfters auf die Autobahn geht (viele Pendler gehen auf die Autobahn). Die Käufer glauben, dass sie etwas für die Umwelt machen, wenn sie die kurzen Fahrzeugen kaufen.
eBikerin meint
Ist ein wenig eine einseitige Betrachtung. Wenn du den vergleich mit den Verbrenner bringst und sagst dass es da nix ausgemacht hat wenn der mal 12 Liter gebraucht hat, dann gilt das auch hier. München und zurück über die Autobahn sind je nachdem 140 bis 180 km am Tag. Geht also auch mit dem Polo. Und zur Pendelzeit kannst du da nicht schneller als mal 130 fahren.
Dazu übersiehst du die Nachteile eines größeren Autos (Vorteile sind denke ich offensichtlich): ich habe über 10 Jahre mitten in der Altstadt gewohnt – ohne eigenen Stellplatz – da machen die 70 cm die das M3 länger ist bei der Parkplatzsuche einen gewaltigen Unterschied.
Ach und ich glaube nicht, dass wirklich viele wegen der Umwelt ein kurzes Auto kaufen, sondern entweder wegen dem Preis oder/und weil kurze Autos in bestimmten Situationen einfach viel praktischer sind.
South meint
Also ich bin wirklich Pro E Autos aber 37kWh sind wirklich sehr wenig und wird die wenigsten abholen. Das sind nur 300 WLTP, also echte 220km? und davon nutzt man im Alltag 10-80%, da sind wir bei 150km und da reden wir von 100%, Sommer und nem neuen Accu. Da lass es Winter mal werden mit einem LFP Accu und den Accu altern und dann die Kombi mit dem langsamen Laden.
Ne. Das wäre vor 10 Jahren für die Early Adopter noch akzeptabel gewesen, aber normale Kunden wird das nicht überzeugen…
Mal direkt gefragt. Würdest du deinen Kindern mit 18 Jahre so ein eingeschränktes Fahrzeug vor die Türe stellen? Da würde ich jeden verstehen, der sich lieber noch nen Verbrenner kauft oder wie bei mir, dann lieber nen gebrauchten ID.3…
EVrules meint
Andi EE – Am Rande: Die Zeiten, dass ein Kleinwagen mit Benzinantrieb 12l/100km verbraucht sind auch schon lange vorbei.
Schaut man auf Spritmonitor zeigt sich schnell, dass gerade BEV-Klein- und Kleinstwagen sehr sparsam betrieben werden und in Relation sogar deutlich sparsamer als die bekannten Tesla-Modelle.
Auch ist es ein Fehlschluss anzunehmen, dass die gesamte Autofahrerei nur aus Autobahnverkehr bei Höchstgeschwindigkeit bestünde.
Der Luftwiderstand macht sich wirklich deutlich bemerkbar bei Geschwindigkeiten über 120-130km/h, alles darunter fällt kaum ins Gewicht und kehrt sich unterhalb von Landstraßentempo um, durch die Masse/Rollwiderstand.
Und ja, das ist keine „Glaubensfrage“, sondern eine real-technische, real-physikalische und real-wirtschaftliche Erkenntnis, dass kleinere PKW sparsamer sind, im Verbrauch von Energie, Ressourcen, Platz und bei den Kosten!
Nur begreifen das Hardliner und Fanboys nicht.
South meint
…. mit größtem Accu und dem dann vermutlich erzwungenen viele Ausstattungen bist du aber auch weit weg von den 25T….
MK meint
Der Raum zwischen den Achsen ist beschränkt, das limitiert die Akkugröße.
Der Travel Assist ist auch im Stadtverkehr nützlich, Abstandstempomat und Spurhalteassistent sind auch kreuzungsfreien Hauptstraßen aus meiner Sicht sehr hilfreich – mit der neuen Ampelerkennung funktioniert das auch auf nicht-kreuzungsfreien Straßen.
eBikerin meint
„Der Raum zwischen den Achsen ist beschränkt, das limitiert die Akkugröße.“
Ja und ehe nicht die seit Jahrzehnten angekündigte super mega Feststoffbatterie kommt wird sich da wohl auch nicht viel ändern.
CJuser meint
Wobei ein solcher FSS-Akku wohl als letztes sein Weg in das B-Segment finden wird. Wenn überhaupt.
eBikerin meint
Ach nicht so negativ sein, seit Jahren hören wir doch wie super günstig die dann in der Massenproduktion werden. Und nächstes Jahr kommen die ganz bestimmt endlich, oder übernächstes oder so ….
brainDotExe meint
„Langstrecke ist mit den kleinen Accus 37kWh“
Dann kauft man halt den großen Akku.
Abseits davon wird ein Polo, unabhängig von der Antriebsart, wohl eher selten auf der Langstrecke bewegt.
South meint
Wenn du dir den größten Accu kaufst und die dann vermutlich teuren Paketen verbunden sind, dann bist du aber auch weit weg von den 25T und ein Kleinwagen wie der Polo / Ibiza und Co. wird oft von Fahranfängern als „Erstauto“ verwendet, da wird das E Auto dann doch auf Langstrecke bewegt. Nun muss man wahrlich keine 800WLTP haben wie BMW momentan die Show abzieht, aber unter 60kWh mit der geringen Ladeleistung, das wird diese Kundegruppe nicht abholen.
Nicht falsch verstehen, es muss in der Klasse nicht der größte Accu sein, aber wenigstens die Ladeleistung muss passen und deutlich höher werden, sonst hat man nur ein Stadtauto und für den Zweck ist er m.E. zu teuer…
brainDotExe meint
You get what you pay for, natürlich ist ein größerer Akku teurer.
„Erstauto“ ist aber meist ein Gebrauchtwagen. Auch fahren Fahranfänger selten Langstrecke.
Leser meint
22 Knöpfe allein am Lenkrad. Es wird wie die Niere bei BMW.
Egon Meier meint
Man achte darauf: 4 Schalter für die Fensterheber – für jedes Fenster einer.
Ein aussagekräftiges Display in Fahrtrichtung und endlich wieder ein Zeigerinstrument fürs Tempo. Ich kann gar nicht zählen, wieviel Versuche ich in den letzten 70 Jahren gesehen habe, das v-display zu revolutionieren. Alles Murks. Zeiger passt.
Während VW aus den Klagen lernt sind andere auf Abmagerungstrip.
Fred Feuerstein meint
„ endlich wieder ein Zeigerinstrument fürs Tempo“ Das ist nur die Retroansicht die einstellbar ist. Alle anderen können eine moderne Ansicht wählen.
brainDotExe meint
Das ist ja der Vorteil, man kann wählen. Ich denke das viele Leute die Retro Ansicht bevorzugen werden.
Ben meint
Wollte nur kurz darauf hinweisen das das Analoge Display eine Theme ist die man wählen kann, die normale ID Ansicht bleibt als Standart.
eBikerin meint
Also ich weiss ja nicht – die Schalter finde ich gut – den Rest vom Innenraum auch – nur der Tacho und was auch immer das daneben sein soll sehen aus als ob die das bei Raymarine geklaut hätten.
Jörg2 meint
Ich vermute, das rechte Zeigerinstrument ist die Verbrauchsanzeige.
eBikerin meint
Könnte sein, ja. Wahrscheinlich kann man da auch einstellen was man will.
Gefällt mir aber nicht – Rest finde ich ansprechend.
Deity meint
Vielleicht ist hier langsam der Groschen bei VW gefallen.
Mit dem Design haben Sie ja augenscheinlich wirklich den Großteil der Kritikpunkte korrigiert.
Ich hoffe hier nehmen auch die anderen deutschen Hersteller (auch innerhalb des VW Konzerns) etwas mit.
Tim Leiser meint
Wie ich es verstanden habe, soll das das Innenraum Design aller künftigen VW Modelle sein
brainDotExe meint
Ich hoffe mal das die anderen Hersteller sich den Retro Modus abgucken werden. „Richtige“ Rundinstrumente sehen halt deutlich besser aus.
hu.ms meint
Mit den haptischen schaltern wird ein wichtiges defizit der bisherigen ID korrigiert.
Sogar die FH-schalter wie früher.
Und auch eine tacho-nadel alternativ zur digitalanzeige.
Man versucht mit möglichst wenig änderungen z.b. zum Golf 7 möglichst viele der unterschiedlichen käufer-vorstellungen abzuholen.