VW ID. Polo zeigt neue Cockpit-Generation für Elektroautos

In diesem Jahr bringt Volkswagen mit dem ID. Polo einen erschwinglichen modernen Elektro-Kleinwagen auf den Markt. Ende 2025 zeigten die Wolfsburger getarnte seriennahe Fahrzeuge von außen. Zum Beginn des neuen Jahres öffnet der Autobauer erstmals die Türen der kommenden Baureihe – und liefert damit gleichzeitig einen Einblick in das Interieur seiner künftigen Modelle.

Der neue gesamtheitliche Designansatz, in den das Feedback von Kunden eingeflossen sei, werde das Cockpit künftiger Modelle der Elektroauto-Familie ID. prägen, erklärt VW. Merkmale seien „eine neue Klarheit und Wertigkeit und eine intuitive Steuerung“, für die vertraute VW-Bedienmuster übernommen und weiterentwickelt wurden. Parallel dazu hielten durch eine neue Software-Generation neue Funktionen Einzug in den ID. Polo. Den Charme der 80er-Jahre soll die wählbare Retro-Anzeige ins Fahrzeug bringen.

„Unsere neue Innenraumarchitektur, beginnend mit dem neuen ID. Polo, hebt das Kundenerlebnis auf ein ganz neues Niveau: mit klaren Linien, hochwertigen Materialien sowie einer intuitiven Bedienwelt mit physischen Tasten und neu strukturierten Bildschirmen“, sagt Kai Grünitz, Volkswagen-Markenvorstand für den Geschäftsbereich Technische Entwicklung. „Darüber hinaus sorgen wir ab dem ID. Polo mit der nächsten Software-Generation für spürbar mehr Komfort und Funktionen für unsere Kunden. Dafür stehen etwa die dritte Generation des ‚Travel Assist’, die künftig auch rote Ampeln und Stoppschilder erkennt, sowie das komfortable One-Pedal-Driving.“

Mit dem ID. Polo will VW einen Qualitäts- und Komfort-Standard bieten, der sich an der nächst höheren Klasse orientiert. Dies soll mit in Verbindung mit der neuen Designsprache „Pure Positive“ gelingen. „Der klassenübergreifende Eindruck spiegelt sich in Details wie stoffbespannten Oberflächen auf Armaturenbrett und Türinserts wider. Die angenehme Haptik aller Flächen, Tasten, Regler und Griffe erzeugt eine einladende und freundliche Atmosphäre“, heißt es.

Darüber hinaus setze man in der neuen Cockpit-Landschaft auf eine intuitivere Bedienung. Zentrale Bausteine seien Displays mit klaren Informationen und aufgeräumten Menüstrukturen, mehr Tasten für Direktfunktionen, ein Multifunktionslenkrad mit klarer Tastensteuerung sowie die Übernahme gewohnter VW-Bedienmuster.

„Der neue ID. Polo ist ein bezahlbarer Freund für den Alltag. So, wie es der Polo immer war, doch nun elektrisch“, wirbt Volkswagen-Chefdesigner Andreas Mindt. „Wir haben daher einen Innenraum kreiert, der sich schon beim ersten Kontakt wie ein Freund anfühlt. Klare physische Tasten sorgen für Stabilität und Vertrauen, warm wirkende Materialien machen ihn sympathisch, und liebenswerte Details wie die neuen Retro-Ansichten der Instrumente zeigen das typische Volkswagen Augenzwinkern. All das macht den ID. Polo zu einem Kompakten mit großem Herzen – ‚Pure Positive‘ in reinster Form.“

Zwei große Displays, die auf einer Sichtachse angeordnet sind, prägen die neue Cockpitarchitektur. Das ist einmal das hinter dem Lenkrad angeordnete „Digital Cockpit“ mit einer Bildschirmdiagonale von 26,0 Zentimeter (10,25 Zoll). Hinzu kommt das 33 Zentimeter (knapp 13-Zoll) große Touchdisplay des Infotainmentsystems, das laut Volkswagen aufgrund seiner Größe und Funktionen eine Besonderheit in seinem Segment darstellt.

„Hochauflösend und präzise“ seien die grafischen Darstellungen, das mittlere Display sei auch für den Beifahrer gut erreichbar, erläutern die Innenraum-Entwickler. Separat in eine Leiste unterhalb des Infotainmentscreens sind Tasten für die zentralen Klimafunktionen und den Warnblinkschalter integriert. Ebenfalls komplett neu ist das Multifunktionslenkrad mit gegliederten Tastenfeldern.

Zwischen der Smartphone-Ablage und den Cupholdern angeordnet ist ein für Fahrer und Beifahrer gut erreichbarer Drehregler für die Audio-Bedienung, über den die Lautstärke eingestellt wird, aber auch Songs und Sender per Track-Funktion gewechselt werden können. „Deutlich weiterentwickelt“ wurde das „ID.Light“ – dazu VW: „Die interaktive und intuitive vom Fahrer wahrgenommene Lichtleiste erstreckt sich im unteren Bereich der Windschutzscheibe erstmals nicht nur über die Breite der Instrumententafel, sondern nun bis in die Vordertüren.“

Als eines von mehreren Details, die eine „emotionale Verbindung“ schaffen sollen, nennt VW im ID. Polo „das spürbare Extra unter anderem mit der ‚Retro-Anzeige‘: Mit einem Tastendruck am Lenkrad oder über das Infotainmentsystem verwandeln sich die digitalen Cockpit-Anzeigen in klassische Ansichten des Golf I aus den 80er-Jahren.

Vier Leistungsstufen, zwei Batteriegrößen

Der ID. Polo auf Basis des Entwurfs ID. 2all ist das erste von vier neuen VW-Elektroauto-Modellen im Kleinwagen- und Kompaktsegment, die ab 2026 sukzessive auf den Markt kommen. Mitte Dezember zeigte VW „nahezu serienreife“ Prototypen und veröffentlichte erste Details zu seinem kommenden E-Auto-Kleinwagen – auch zu den gebotenen Antrieben.

Vier Leistungsstufen, zwei Batteriegrößen, bis zu 450 Kilometer Reichweite: Zum Debüt im Frühjahr wird es den ID. Polo in drei Leistungsstufen mit 85 kW (116 PS), 99 kW (135 PS) und 155 kW (211 PS) geben. Im Laufe des Jahres soll zudem der sportliche ID. Polo GTI mit 166 kW (226 PS) folgen.

Die 85-kW- und 99-kW-Versionen werden mit einer 37 kWh (netto) großen LFP-Version (Lithium-Ferrophosphat-Akku) einer neuen Hochvolt-Batterie starten. Dieses Akkupack kann an DC-Schnellladesäulen mit bis zu 90 kW mit Strom gefüllt werden. Die 155-kW- und 166-kW-Antriebe werden serienmäßig von einer NMC-Variante (Nickel-Mangan-Kobalt-Akku) der neuen Einheitszelle der Volkswagen-Tochter PowerCo mit Strom versorgt. Diese Batterie bietet einen Energiegehalt von 52 kWh (netto), ermöglicht Reichweiten von bis zu 450 Kilometern und kann mit bis zu 130 kW an DC-Säulen geladen werden.

Den ID. Polo kennzeichnet ein neu entwickelter Frontantrieb. Er entstand auf der Basis des weiterentwickelten Modularen E-Antriebsbaukasten: dem MEB+. „Durch den komplett neuen, besonders effizienten E-Antrieb wurde die Komplexität und damit die Anzahl der Bauteile und das Gewicht reduziert“, erklären die Entwickler. „Parameter, über die Volkswagen die Kosten und den Verbrauch senken konnte. Darüber hinaus bietet der elektrische Frontantrieb an Bord des ID. Polo klare Raumvorteile.“

Der ID. Polo ist 4.053 Millimeter lang, 1.816 Millimeter breit und 1.530 Millimeter hoch. Der Radstand beträgt 2.600 Millimeter. Obwohl die Größe damit in etwa dem weiterhin gebauten klassischen Polo (MQB, Modularer Querbaukasten) entspricht, bietet der elektrische ID. Polo aufgrund der kompakten Antriebsmodule des MEB+ Platzvorteile. So stehen den Passagieren im Innenraum 19 Millimeter mehr zur Verfügung, die besonders im Fond spürbar sein sollen. Vergrößert hat sich ebenfalls die Innenraumbreite und die Kopffreiheit.

Auch das Kofferraumvolumen wuchs im Vergleich zum klassischen Polo um 24 Prozent: von 351 auf 435 Liter. Bei umgeklappten Rücksitzlehnen steigt das Ladevolumen auf 1.243 Liter, im Vergleich zum klassischen Polo mit 1.125 Liter. „Durch dieses Plus an Raum wird der stets viertürige und fünfsitzige ID. Polo mehr als jeder seiner Vorgänger zu einem Allrounder, der sowohl das Leben in der Stadt als auch den Alltag mit Freunden und Familie meistert“, wirbt der Hersteller.

Die Entwicklung des ID. Polo ist ein Gemeinschaftsprojekt mit Fokus auf Synergien von Volkswagens Brand Group Core: Seat und Cupra hatten die Projektleitung, gestaltet wurde der ID. Polo im Volkswagen-Designzentrum in Wolfsburg. Wesentliche Technologien des elektrischen Polo – etwa die Software, Assistenzsysteme, der Antrieb, das Fahrwerk und die Lenkung – stammen aus dem von Volkswagen entwickelten Modulbaukasten MEB+. Gebaut wird der ID. Polo im spanischen Werk Martorell von Seat und Cupra.

VW ID. Polo zunächst nicht für 25.000 Euro bestellbar

Ende Dezember wurde bekannt, dass die günstigste Variante des ID. Polo zum Marktstart wohl nicht verfügbar sein wird. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Händlerkreise schrieb, soll der ID. Polo ab April 2026 konfigurierbar sein. Kunden könnten dann aber offenbar erst einmal nur die höher motorisierten und teureren Versionen kaufen. Konkret gehe es um den ID. Polo mit 155 kW (211 PS) Leistung und größerem Akkupaket, das den Informationen nach „deutlich mehr“ als 25.000 Euro kostet.

Volkswagen bestätigte der Wirtschaftszeitung auf Nachfrage, dass der ID. Polo zum Einstiegspreis erst später bestellbar sein werde. Hintergrund sei die spätere Verfügbarkeit der günstigeren Batterie mit Lithium-Ferrophosphat-Technologie (LFP). Bei der Auslieferung werde es aber lediglich „wenige Wochen“ Unterschied geben. Die ersten Modelle des ID. Polo sollen ab Spätsommer an Kunden ausgeliefert werden.

Laut Händlern könnte der günstige ID. Polo allerdings länger auf sich warten lassen. Die Zeiträume, die intern kursieren, variieren dem Bericht zufolge deutlich stärker. „Das Längste, was wir gehört haben, war, dass es bis zu einem halben oder sogar dreiviertel Jahr dauern kann, bis die kleine Batterie tatsächlich verfügbar ist“, zitiert das Handelsblatt einen Händler.