Audi und Skoda sollen neue Mitglieder für Volkswagens E-Kleinwagen-Familie planen

Die EU-Kommission hat in Aussicht gestellt, mit einer neuen Fahrzeugklasse namens M1E die Einführung von kleinen, günstigen Elektroautos für die Autohersteller attraktiver zu machen. Das könnte laut Medienberichten zur Einführung von neuen Modellen der Marken Audi und Skoda führen.

Den Berichten zufolge sorgt die in Aussicht gestellte weitere EU-Fahrzeugklasse im Volkswagen-Konzern für neue Pläne. So soll das im Rahmen des „Automobilpakets“ im Dezember angekündigte Segment für kleine Elektroautos bei Audi und Skoda zu dem Entschluss geführt haben, neue Ableger der ab diesem Jahr startenden „Electric Urban Car Family“ anzubieten. Die E-Kleinwagen-Familie wird offiziell mit Modellen von VW, Skoda und der Seat-Schwestermarke Cupra eingeführt, nun könnten weitere Baureihen hinzukommen.

Die Projekte von Skoda und Audi sollen laut dem Bericht vor wenigen Jahren im Konzern schon einmal erwogen worden sein, nun wurden sie offenbar wiederbelebt. Die Pläne sollen weit fortgeschritten sein: Der E-Kleinwagen-Ableger von Audi ist den Berichten zufolge „praktisch bestätigt“, der von Skoda soll noch nicht final beschlossen sein. Das Audi-Modell könnte demnach 2029/2030 auf den Markt kommen, der potenzielle elektrische Skoda erst 2031/2032.

Offiziell treibt der Konzern für seine neue elektrische Kleinwagenfamilie derzeit die Baureihen Cupra Raval (Artikelbild) und VW ID. Polo sowie die SUV VW ID. Cross und Skoda Epiq voran. Den Anfang macht in diesem Jahr der Raval. Auch die anderen drei kleinen E-Autos sollen noch 2026 folgen, gebaut werden alle Modelle in Spanien.

Die EU-Kommission will mit der neuen Fahrzeugklasse ein breiteres Angebot von erschwinglichen kleinen Elektroautos ermöglichen. Das neue Segment soll sich grob an Japans populären „Kei-Car“-Modellen orientieren. Die EU-Klasse wird wohl für kleine Elektrofahrzeuge gelten und eine Unterkategorie der Pkw-Klasse M1 mit der Bezeichnung M1E bilden. Die Stromer dürfen eine Länge von 4,2 Metern nicht überschreiten – deutlich mehr als die maximale Länge von 3,4 Metern für Kei-Cars.

Nach den Vorschlägen der EU-Kommission kommen EU-hergestellte M1E-Fahrzeuge für „Super-Credits“ im Hinblick auf die von der EU festgelegten CO2-Ziele der jeweiligen Hersteller infrage. Anstatt als ein Credit zu zählen, soll jedes in der EU hergestellte und verkaufte M1E-Fahrzeug 1,3 Credits einbringen. Die Festlegung einer einheitlichen Definition für kleine E-Autos in den Vorschriften könnte es den EU-Mitgliedstaaten auch erleichtern, besondere Anreize für die Anschaffung solcher Modelle einzuführen.