Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

in Autoindustrie von

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

VW erweitert Transporter Kombi- und Caravelle-Angebot um neue Shuttle-Modelle

Caravelle-Shuttle-Flex-5-Einzelsitze Volkswagen Nutzfahrzeuge bringt mit Shuttle DIN, Flex und Comfort drei neue Modelle für den professionellen Personentransport an den Start. Mehr »

BMW iX1 soll ab 2027 mit neuem Design und besserer Antriebstechnik punkten

BMW-iX1 Der vollelektrische iX1 soll 2027 ein zukunftsweisendes Design, 800-Volt-Technologie, effizientere Antriebe und höhere Reichweiten bieten. Mehr »

Zeekr startet Auslieferungen in Deutschland

Die chinesische Elektroauto-Marke Zeekr nimmt seit Ende 2025 in Deutschland Bestellungen an, nun sind die ersten Auslieferungen erfolgt. Mehr »

EU-Pläne könnten neue deutsche Elektroauto-Prämie torpedieren

Cupra-Tavascan Die Bundesregierung hat eine neue Elektroauto-Kaufprämie für 2026 angekündigt. Doch die Subvention könnte mit EU-Richtlinien kollidieren. Mehr »

Polestar 4 erhält Kombi-artige Alternative mit Heckfenster statt Kamera

Polestar-4-Kombi-Variante-Teaser Der Polestar 4 erhält eine weitere Karosserieform. Das Derivat wird eine Art Kombi ohne ein zentrales Feature des bisherigen Modells. Mehr »

Mercedes VLE: Neuer Elektro-Van soll mit fortschrittlicher Technologie punkten

Mercedes hat vor der vollständigen Enthüllung des Modells VLE auf einer neuen Elektro-Plattform einige Schlüsselmerkmale bekannt gegeben. Mehr »

Dacia Hipster soll kurz vor Produktionsfreigabe stehen

Dacia-Hipster-Concept Dacia soll den im Oktober 2025 als Konzept vorgestellten Elektro-Kleinstwagen Hipster ab Ende des Jahres 2026 in China produzieren wollen. Mehr »

Volvo EX30 erhält neue Einstiegsmotorisierung, weitere Updates

Volvo-EX30-2027-3 Der Volvo EX30 rollt mit neuem Einstiegsmotor, zwei exklusiven Interieurs, V2L und überarbeiteter Benutzeroberfläche ins Modelljahr 2027. Mehr »

Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

