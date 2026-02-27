Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Volkswagen Nutzfahrzeuge bringt mit Shuttle DIN, Flex und Comfort drei neue Modelle für den professionellen Personentransport an den Start. Mehr »

Der vollelektrische iX1 soll 2027 ein zukunftsweisendes Design, 800-Volt-Technologie, effizientere Antriebe und höhere Reichweiten bieten. Mehr »

Die chinesische Elektroauto-Marke Zeekr nimmt seit Ende 2025 in Deutschland Bestellungen an, nun sind die ersten Auslieferungen erfolgt. Mehr »

Die Bundesregierung hat eine neue Elektroauto-Kaufprämie für 2026 angekündigt. Doch die Subvention könnte mit EU-Richtlinien kollidieren. Mehr »

Der Polestar 4 erhält eine weitere Karosserieform. Das Derivat wird eine Art Kombi ohne ein zentrales Feature des bisherigen Modells. Mehr »

Mercedes hat vor der vollständigen Enthüllung des Modells VLE auf einer neuen Elektro-Plattform einige Schlüsselmerkmale bekannt gegeben. Mehr »

Dacia soll den im Oktober 2025 als Konzept vorgestellten Elektro-Kleinstwagen Hipster ab Ende des Jahres 2026 in China produzieren wollen. Mehr »

Der Volvo EX30 rollt mit neuem Einstiegsmotor, zwei exklusiven Interieurs, V2L und überarbeiteter Benutzeroberfläche ins Modelljahr 2027. Mehr »