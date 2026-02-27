Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
VW erweitert Transporter Kombi- und Caravelle-Angebot um neue Shuttle-Modelle
Volkswagen Nutzfahrzeuge bringt mit Shuttle DIN, Flex und Comfort drei neue Modelle für den professionellen Personentransport an den Start. Mehr »
BMW iX1 soll ab 2027 mit neuem Design und besserer Antriebstechnik punkten
Der vollelektrische iX1 soll 2027 ein zukunftsweisendes Design, 800-Volt-Technologie, effizientere Antriebe und höhere Reichweiten bieten. Mehr »
Zeekr startet Auslieferungen in Deutschland
Die chinesische Elektroauto-Marke Zeekr nimmt seit Ende 2025 in Deutschland Bestellungen an, nun sind die ersten Auslieferungen erfolgt. Mehr »
EU-Pläne könnten neue deutsche Elektroauto-Prämie torpedieren
Die Bundesregierung hat eine neue Elektroauto-Kaufprämie für 2026 angekündigt. Doch die Subvention könnte mit EU-Richtlinien kollidieren. Mehr »
Polestar 4 erhält Kombi-artige Alternative mit Heckfenster statt Kamera
Der Polestar 4 erhält eine weitere Karosserieform. Das Derivat wird eine Art Kombi ohne ein zentrales Feature des bisherigen Modells. Mehr »
Mercedes VLE: Neuer Elektro-Van soll mit fortschrittlicher Technologie punkten
Mercedes hat vor der vollständigen Enthüllung des Modells VLE auf einer neuen Elektro-Plattform einige Schlüsselmerkmale bekannt gegeben. Mehr »
Dacia Hipster soll kurz vor Produktionsfreigabe stehen
Dacia soll den im Oktober 2025 als Konzept vorgestellten Elektro-Kleinstwagen Hipster ab Ende des Jahres 2026 in China produzieren wollen. Mehr »
Volvo EX30 erhält neue Einstiegsmotorisierung, weitere Updates
Der Volvo EX30 rollt mit neuem Einstiegsmotor, zwei exklusiven Interieurs, V2L und überarbeiteter Benutzeroberfläche ins Modelljahr 2027. Mehr »