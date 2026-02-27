Ex-Apple-Designer Ive „gespannt“ auf Enthüllung seines Elektro-Ferrari

Ferrari gibt stückchenweise Informationen zu seinem ersten Elektroauto preis. Nach der Technik und dem Namen („Luce“) wurde kürzlich eine Vorschau auf das Interieur mit Fokus auf physischen Bedienelementen gegeben. Was noch fehlt, ist insbesondere, in welchem Format das Modell daherkommt und wie es genau aussieht. Die Verantwortlichen verrieten nun ein bisschen mehr zur Optik.

Der Luce wird laut Designer Jonathan Ive – bekannt als früherer Apple-Designchef -„groß“ in seinen Proportionen sein und ein ebenso radikales Außendesign wie sein Innenraum aufweisen. Das sagte er im Gespräch mit Autocar – und gab zu, dass er „nervös“ sei, das neue E-Auto der Welt zu präsentieren.

Die Italiener wollen das Modell im Mai komplett enthüllen. Gezeichnet wurde es vom Designhaus LoveFrom, das von Ive nach seinem Abgang bei Apple und dem australischen Designer Marc Newson gegründet wurde. Erwartet wird ein viertüriger, viersitziger Grat Turismo mit einer ähnlichen Fahrhöhe wie das Ferrari-Verbrenner-SUV Purosangue. Offizielle Informationen gibt es zum Äußeren aber bisher nicht.

Im Gespräch mit Autocar hielt sich Ive weiter bedeckt, erklärte jedoch, dass es „keine Diskrepanz“ zwischen Außen- und Innenausstattung gebe. Newson fügte hinzu, dass sowohl der Innenraum als auch die Karosserie „gleichzeitig … alles auf einmal“ entworfen worden seien, was laut Ive das Gesamtpaket des Autos „kohärent und einzigartig“ mache. Die ersten Bilder des Interieurs zeigen eine Art minimalistischen Retro-Ansatz, der sich von der Designsprache der bisherigen Modelle der Marke grundlegend unterscheidet.

Ive betonte, dass das Elektroauto „immer noch eindeutig ein Ferrari“ sein werde, merkte aber an: „Es ist eine andere Ausdrucksform, die auf einigen Überzeugungen hinsichtlich Einfachheit und der innewohnenden Schönheit von Dingen basiert.“ Beim Luce sei ein zentrales Ziel gewesen, ein einheitliches Design zu schaffen.

Als er über die Aufgabe sprach, Ferraris erstes vollelektrisches Auto zu entwerfen, sagte Newson, dass dies „einzigartige Herausforderungen“, aber auch viel „Freiheit“ mit sich gebracht habe. „Einer der großartigen und glücklichen Aspekte ist, dass es sich um ein Elektrofahrzeug handelt, den ersten elektrischen Ferrari, nicht wahr? Das hat uns ein Maß an Freiheit verschafft, das wir sonst vielleicht nicht gehabt hätten: buchstäbliche physische Freiheit oder kreative Freiheit … auf vielen Ebenen.“