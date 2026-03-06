Umweltminister Schneider mahnt: „Erneuerbare Energien sind Sicherheitsenergien“

Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD drängt wegen des Iran-Kriegs auf eine neue Ausrichtung der Energiepolitik der Regierung. Alle künftigen energiepolitischen Entscheidungen müssten helfen, Deutschland von fossilem Öl und Gas unabhängiger zu machen.
„Die aktuelle Entwicklung im Nahen Osten zeigt einmal mehr: Erneuerbare Energien sind Sicherheitsenergien, die Deutschlands und Europas fatale Abhängigkeit von fossilen Energien schon stark verringert haben“, so Schneider, „Wärmepumpen und Elektroautos sind Technologien, die unser Land stärker und sicherer machen in unsicheren geopolitischen Zeiten.“ Darum gelte: Alle energiepolitischen Weichenstellungen, die jetzt anstehen, müssten dem Ziel dienen, Deutschland unabhängiger zu machen von unsicheren fossilen Energien.
„Ein Land, das sich mit Windrädern, Solaranlagen, Wärmepumpen und Elektroautos krisenfest gemacht hat, kann mit weniger ökonomischen Sorgen auf die Straße von Hormus blicken“, erklärt der Umweltminister. Durch die am Iran vorbeiführende Straße von Hormus verlaufen rund ein Viertel des weltweit verschifften Rohöls und etwa ein Fünftel der globalen Flüssiggastransporte. Der Seeweg ist derzeit faktisch gesperrt, als Reaktion steigen die Energiepreise auf den Weltmärkten. In Deutschland ist Benzin schon deutlich teurer geworden.
„Der Irankrieg ist eine schmerzhafte Erinnerung daran, wie verwundbar wir immer noch sind durch solche Schocks auf den Öl- und Gasmärkten“, sagt Schneider. Deutschland gingen durch diese Abhängigkeiten Milliarden verloren zugunsten der Öl- und Gaskonzerne. „Klimaschutz ist der Ausweg aus dieser fossilen Energiekrise, das darf man gerade jetzt nicht aus dem Blick verlieren“, mahnt der Umweltminister. „Die Entscheidung für Klimaschutz ist auch eine geostrategisch und geoökonomisch kluge Entscheidung.“
CDU-Politiker: „Energiepolitik ist auch Sicherheitspolitik“
SPD-Politiker Schneider bekommt in seinen Forderungen Unterstützung aus der CDU. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sagte dem Spiegel, bereits nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sei deutlich geworden, „wie verwundbar Volkswirtschaften sind, wenn sie in zentralen Bereichen von fossilen Energieimporten abhängig bleiben“. Die aktuelle Entwicklung zeige, dass Energiepolitik auch Sicherheitspolitik sei.
Deutschland und Europa müssten jetzt entschlossen handeln, strukturelle Abhängigkeiten von fossilen Importen reduzieren und den Ausbau erneuerbarer Energien konsequent vorantreiben, forderte Günther. „Wir müssen unsere Energieversorgung langfristig sicherer und unabhängiger machen.“
Kommentare
Gunnar meint
Nicht nur reden, sondern auch machen.
Erster Schritt: Die geplanten Entwürfe fürs Gebäudeenergiegesetz und die EEG-Reform blockieren und Nacharbeiten erzwingen. Egal, ob man am Anfang einfach jämmerlich alles abgenickt hat, was die CDU vorgeschlagen hat.
SB meint
Die Pauschalvergütung von Solarstrom ist absolut schädlich, denn sie subventioniert es Strom zu Zeiten ins Netz zu drücken, in denen Strom im Überschuss vorhanden.
Es ist richtig, dass sich die Einspeisevergütung am Marktwert orientiert, d.h. damit der Erzeuger den gerade produzieren Strom in seinem Batteriespeicher zwischenspeichert und erst am Abend ins Netz verkauft.
Unter der neuen Lage muss man die Hauseigetümer nicht zur Wärmepumpe zwingen, sondern immer mehr entscheiden sich sowieso für eine. Der Wegfall der Pflicht schafft Flexibilität im Einzelfall (!), in dem eine fossile Heizung die sinnvollere Alternative ist.
Cupra meint
Das wird die Frau Reiche aber wenig interessieren, denn es hat sie bisher auch nicht interessiert. Und die SPD muss eigentlich ruhig sein. Das war schon vor dem Irankrieg klar und trotzdem haben sie beim Gesetzesentwurf von Frau Reiche einfach abgeknickt, obwohl da genau das Gegenteil der Fall ist/war
Es gibt nur eines was hilft und zwar die Weiterführung und sogar Forcierung der Maßnahmen die Habeck damals eingeführt hat. Also beschleinigter Netzausbau, Solarflächen auf Dächern und Versiegelten Flächen, Speicherausbau, Windkraftausbau, Bau von Wasserstoffnetzen, Hydrolysen bauen zur Herstellung von grünen Wasserstoff, sowie die Wärmewende weiterhin vorantreiben
BEV meint
an grünen Wasserstoff in erforderlicher Menge glaube ich nicht und auch nicht daran, dass das etwas für den privaten Heizungskeller ist, das würde uns weiterhin in der Abhängigkeit von Ländern, die uns damit beliefern machen
warum uns die Union bewusst in die Abhängigkeit von Öl und Gas weiterhin festhalten will, kann ich einfach nicht nachvollziehen, der Großteil des Geldes wandert in Länder, die wir nicht unbedingt unterstützen sollten, warum also nicht einfach den Ausbau von Erneuerbaren weiter beschleunigen und gleichzeitig die bestehende Infrastruktur so lang es nötig ist nutzen, warum das wieder komplett den Ausbau ausbremsen und die Wertschöpfungskette dahinter im Land zerstören?
MrBlueEyes meint
Trotzdem geht die SPD den irrsinnigen Weg der CDU beim neuen GMG („GebäudeModernisierungGesetz) mit… die CDU zerstört gerade (erneut) aktiv die Energiewende und will uns offensichtlich so lange wie möglich in der fossilen Kostenfalle halten…
Deutschland will das anscheinend so 🤷♂️ …nennt sich „gelebte Rückständigkeit“….
Mäx meint
Aber sie machen das mit der besten Wirtschaftskompetenz oder so.
Hauptsache anders als der schlechteste Wirtschaftsminister(TM)…man könnte glatt Ideologie unterstellen…aber sowas haben ja nur die Grünen…
Es ist einfach die dümmste mögliche Zeitlinie in der wir leben.
MrBlueEyes meint
Ja, es ist ein Trauerspiel… volle Zustimmung….