Umweltminister Schneider mahnt: „Erneuerbare Energien sind Sicherheitsenergien“

Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD drängt wegen des Iran-Kriegs auf eine neue Ausrichtung der Energiepolitik der Regierung. Alle künftigen energiepolitischen Entscheidungen müssten helfen, Deutschland von fossilem Öl und Gas unabhängiger zu machen.

„Die aktuelle Entwicklung im Nahen Osten zeigt einmal mehr: Erneuerbare Energien sind Sicherheitsenergien, die Deutschlands und Europas fatale Abhängigkeit von fossilen Energien schon stark verringert haben“, so Schneider, „Wärmepumpen und Elektroautos sind Technologien, die unser Land stärker und sicherer machen in unsicheren geopolitischen Zeiten.“ Darum gelte: Alle energiepolitischen Weichenstellungen, die jetzt anstehen, müssten dem Ziel dienen, Deutschland unabhängiger zu machen von unsicheren fossilen Energien.

„Ein Land, das sich mit Windrädern, Solaranlagen, Wärmepumpen und Elektroautos krisenfest gemacht hat, kann mit weniger ökonomischen Sorgen auf die Straße von Hormus blicken“, erklärt der Umweltminister. Durch die am Iran vorbeiführende Straße von Hormus verlaufen rund ein Viertel des weltweit verschifften Rohöls und etwa ein Fünftel der globalen Flüssiggastransporte. Der Seeweg ist derzeit faktisch gesperrt, als Reaktion steigen die Energiepreise auf den Weltmärkten. In Deutschland ist Benzin schon deutlich teurer geworden.

„Der Irankrieg ist eine schmerzhafte Erinnerung daran, wie verwundbar wir immer noch sind durch solche Schocks auf den Öl- und Gasmärkten“, sagt Schneider. Deutschland gingen durch diese Abhängigkeiten Milliarden verloren zugunsten der Öl- und Gaskonzerne. „Klimaschutz ist der Ausweg aus dieser fossilen Energiekrise, das darf man gerade jetzt nicht aus dem Blick verlieren“, mahnt der Umweltminister. „Die Entscheidung für Klimaschutz ist auch eine geostrategisch und geoökonomisch kluge Entscheidung.“

CDU-Politiker: „Energiepolitik ist auch Sicherheitspolitik“

SPD-Politiker Schneider bekommt in seinen Forderungen Unterstützung aus der CDU. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sagte dem Spiegel, bereits nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sei deutlich geworden, „wie verwundbar Volkswirtschaften sind, wenn sie in zentralen Bereichen von fossilen Energieimporten abhängig bleiben“. Die aktuelle Entwicklung zeige, dass Energiepolitik auch Sicherheitspolitik sei.

Deutschland und Europa müssten jetzt entschlossen handeln, strukturelle Abhängigkeiten von fossilen Importen reduzieren und den Ausbau erneuerbarer Energien konsequent vorantreiben, forderte Günther. „Wir müssen unsere Energieversorgung langfristig sicherer und unabhängiger machen.“