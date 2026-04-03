Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Der Toyota-Chef warnt seine Lieferanten: Ohne höhere Produktivität und Innovation werde die Branche den Herausforderungen nicht standhalten. Mehr »

Eine Studie deutscher Forscher zeigt, welche Mengen flüssiger Energieträger in der EU aus Rest- und Abfallstoffen gewonnen werden können. Mehr »

Der MG4 EV Urban erweitert das Portfolio von MG Motor um ein kompaktes Elektro-Fließheck-Modell mit einem Einstiegspreis ab 24.990 Euro. Mehr »

Nach dem Start des „E-Bonus“ Anfang 2026 verlängert der chinesische Stromer-Riese BYD die Rabattaktion in Deutschland bis zum 30.06.2026. Mehr »

2026 startet VWs neuer Elektro-Kleinwagen ID. Polo, 2027 folgt der ID. Polo GTI. Im Netz sind nun Bilder ungetarnter Fahrzeuge aufgetaucht. Mehr »

Zu Ostern lockt Fastned mit kostenlosem Elektroauto-Laden an ausgewählten Stationen. App-Nutzer profitieren zudem von einem 10-%-Rabatt. Mehr »

Citroën bereitet die Rückkehr eines seiner bekanntesten Modelle vor: Der 2CV, die „Ente“, soll als erschwingliches Elektroauto wiederkommen. Mehr »

Renault präsentiert den elektrischen neuen Twingo als Van mit 797 Litern Stauraum. Die Verfügbarkeit einer Serienversion bleibt abzuwarten. Mehr »