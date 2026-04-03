ecomento.de

Elektroauto: Alle Modelle & News

Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

in Autoindustrie von | Kommentieren

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Toyota-Chef: "Wenn sich nichts ändert, werden wir nicht überleben"

Toyota-C-HR+-(2026)- Der Toyota-Chef warnt seine Lieferanten: Ohne höhere Produktivität und Innovation werde die Branche den Herausforderungen nicht standhalten. Mehr »

Studie: Europa könnte fossile Kraftstoffe im Straßenverkehr vollständig ersetzen

BMW Eine Studie deutscher Forscher zeigt, welche Mengen flüssiger Energieträger in der EU aus Rest- und Abfallstoffen gewonnen werden können. Mehr »

MG4 EV Urban kostet in Deutschland ab 24.990 Euro

MG4-EV-Urban-2026-1 Der MG4 EV Urban erweitert das Portfolio von MG Motor um ein kompaktes Elektro-Fließheck-Modell mit einem Einstiegspreis ab 24.990 Euro. Mehr »

BYD verlängert "E-Bonus" bis Ende Juni 2026

BYD_DOLPHIN-SURF Nach dem Start des „E-Bonus“ Anfang 2026 verlängert der chinesische Stromer-Riese BYD die Rabattaktion in Deutschland bis zum 30.06.2026. Mehr »

VW-Leaks sollen Serienversionen des ID. Polo und ID. Polo GTI zeigen

VW-ID.-Polo-getarnt 2026 startet VWs neuer Elektro-Kleinwagen ID. Polo, 2027 folgt der ID. Polo GTI. Im Netz sind nun Bilder ungetarnter Fahrzeuge aufgetaucht. Mehr »

Fastned: Osteraktion mit kostenlosem Schnellladen an ausgewählten Stationen

Fastned-Schnellladesaeule Zu Ostern lockt Fastned mit kostenlosem Elektroauto-Laden an ausgewählten Stationen. App-Nutzer profitieren zudem von einem 10-%-Rabatt. Mehr »

Citroën plant "Ente"-Comeback als erschwingliches Elektroauto

Citroen-2CV Citroën bereitet die Rückkehr eines seiner bekanntesten Modelle vor: Der 2CV, die „Ente“, soll als erschwingliches Elektroauto wiederkommen. Mehr »

Konzept: Renault verwandelt Elektro-Twingo in kompakten Lieferwagen

Renault-Twingo-Elektro Renault präsentiert den elektrischen neuen Twingo als Van mit 797 Litern Stauraum. Die Verfügbarkeit einer Serienversion bleibt abzuwarten. Mehr »

Auch interessant

Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

Leser-Interaktionen

Ihre Meinung

Kommentare bald nur noch mit Anmeldung möglich.
Zum Sichern des bisherigen Nutzernamens diesen mit dazugehöriger E-Mail-Adresse senden an info@ecomento.de.
Alle Kommentare werden vorerst moderiert.

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht, erforderliche Felder sind markiert *. Bitte beachten Sie unsere Kommentar-Regeln & -Nutzungsbedingungen.Mit dem Absenden Ihres Kommentars bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert haben.

Anzeige