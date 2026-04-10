Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
EnBW sieht aktuell keine Notwendigkeit, die Ladepreise anzupassen
Der Energiekonzern EnBW sieht aktuell keinen Grund dafür, seine Elektroauto-Ladetarife anzupassen und betont die Planbarkeit der Preise. Mehr »
Volkswagen-Chef Blume: "Wir haben wieder stabilen Boden unter den Füßen"
Volkswagen hat laut Konzernchef Oliver Blume seine Sanierung vorangetrieben und forciert nun die nächste Transformationsphase bis 2030. Mehr »
Cupra stellt Elektro-Kleinwagen Raval für 25.950 Euro vor
Mit der Weltpremiere des Raval präsentiert Cupra ein neues Modell, das als radikale Interpretation eines urbanen E-Autos beschrieben wird. Mehr »
Entwicklungschef: "Unsere Kunden wollen in erster Linie einen echten BMW"
Die BMW-Kunden wollen laut Entwicklungschef Joachim Post unabhängig der Antriebstechnik vor allem einen Wagen, der der Marke gerecht wird. Mehr »
DSV setzt Elektro-Lkw für Nachttransporte über den Brenner ein
Das internationale Logistikunternehmen DSV setzt am Münchner Standort Neufahrn einen Elektro-LKw für Nachttransporte über den Brenner ein. Mehr »
Volvo-Chef: "Wir können mit einem elektrischen Fokus auf lange Sicht nur gewinnen"
Volvo will trotz chinesischem Mutterkonzern eine schwedische Marke bleiben und fokussiert sich weiter auf Elektromobilität und Sicherheit. Mehr »
Kia bestätigt neuen Elektro-Kleinwagen für 2027
Kia kündigt einen neuen Elektro-Kleinwagen für Europa an, der ab 2027 als günstiges Modell gegen Renault 5 und Peugeot e-208 antreten soll. Mehr »
Zeekr setzt beim Deutschlandstart auf freie Werkstätten
Der chinesische Elektroautobauer Zeekr startet in Deutschland mit Werkstattpartnern, digitalem Vertrieb und Fokus auf Flottenkunden. Mehr »
Ihre Meinung