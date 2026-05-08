Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Das E-SUV EX60, das seit April im schwedischen Stammwerk Torslanda gebaut wird, ist für den Volvo-CEO ein Weckruf für Europas Autoindustrie. Mehr »

Das Mercedes-Benz-Werk in Bremen befindet sich laut dem Premiumhersteller mitten im erfolgreichen Produktionshochlauf des neuen Elektro-GLC. Mehr »

Škoda gewährt einen ersten Einblick in das E-SUV Epiq. Er wurde von Anfang an im Einklang mit der Designsprache „Modern Solid“ gestaltet. Mehr »

Citroën plant ein Elektroauto für unter 15.000 € und knüpft damit an den Zweck der „Ente“ an: günstige Mobilität für mehr Käufer in Europa. Mehr »

Der Q9 soll Audis neue Spitze bilden: ein großes SUV vor allem für USA und Nahost, mit drei Reihen, viel Raum und Plug-in-Hybridantrieb. Mehr »

Volkswagen sammelt Marktreaktionen in China und will danach entscheiden, welche E-Modelle in Europa in fehlenden Segmenten passen könnten. Mehr »

Elektroautobauer Leapmotor erwartet, dass das Preisargument Der China-Anbieter mit wachsender Bekanntheit der Technologie Bedeutung verliert. Mehr »

MG Motor Deutschland bietet mit den „Bonus-Wochen“ noch bis zum 30. Juni 2026 eine Aktion für seine Elektroautos und Plug-in-Hybride. Mehr »