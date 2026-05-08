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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

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Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Volvo-Chef: „Selbstverständlich bauen wir dieses Auto in Europa“

Volvo-EX60 Das E-SUV EX60, das seit April im schwedischen Stammwerk Torslanda gebaut wird, ist für den Volvo-CEO ein Weckruf für Europas Autoindustrie. Mehr »

Mercedes: E-GLC startet mit Rekordnachfrage, erfolgreicher Produktionshochlauf

Mercedes-GLC-EQ-Produktion Das Mercedes-Benz-Werk in Bremen befindet sich laut dem Premiumhersteller mitten im erfolgreichen Produktionshochlauf des neuen Elektro-GLC. Mehr »

Škoda gibt mit Skizzen Ausblick auf Innenraum des Epiq

Skoda-Epiq-Elektro-SUV-Skizzen-Ausblick-Innenraum-4 Škoda gewährt einen ersten Einblick in das E-SUV Epiq. Er wurde von Anfang an im Einklang mit der Designsprache „Modern Solid“ gestaltet. Mehr »

Citroën plant Elektroauto unter 15.000 Euro für Europas Kleinwagenmarkt

Citroen-ELO Citroën plant ein Elektroauto für unter 15.000 € und knüpft damit an den Zweck der „Ente“ an: günstige Mobilität für mehr Käufer in Europa. Mehr »

Audi soll bald großes SUV Q9 als neues Flaggschiff einführen, Fokus auf Plug-in-Hybrid

Audi-Q7- Der Q9 soll Audis neue Spitze bilden: ein großes SUV vor allem für USA und Nahost, mit drei Reihen, viel Raum und Plug-in-Hybridantrieb. Mehr »

Volkswagen prüft China-Elektroautos für Europa

VW-ID.-UNYX-09 Volkswagen sammelt Marktreaktionen in China und will danach entscheiden, welche E-Modelle in Europa in fehlenden Segmenten passen könnten. Mehr »

Leapmotor-Chef sieht Preisargument chinesischer Anbieter schwinden

Leapmotor Elektroautobauer Leapmotor erwartet, dass das Preisargument Der China-Anbieter mit wachsender Bekanntheit der Technologie Bedeutung verliert. Mehr »

MG Motor: „Bonus-Wochen“ für Elektro- und Plug-in-Hybridmodelle bis zu 30. Juni 2026

MG Motor Deutschland bietet mit den „Bonus-Wochen“ noch bis zum 30. Juni 2026 eine Aktion für seine Elektroautos und Plug-in-Hybride. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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