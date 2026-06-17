Tesla wirbt in Europa mit umstrittenen Sicherheitsdaten für FSD-System

Tesla strebt nach einer Ausweitung der Zulassung für sein fortschrittliches Selbstfahr-System „Full Self-Driving (Supervised)“ – kurz FSD, in Deutsch als Full Self-Driving (Überwacht) beworben – in Europa an. Im Rahmen dieses Prozesses hat das US-Unternehmen gegenüber Regulierungsbehörden Sicherheitsstatistiken vorgelegt, die von einigen als irreführend bemängelt werden.

Eine Untersuchung von Reuters ergab, dass Tesla-Manager zunehmend Statistiken anführen, die eine bis zu zehnmal höhere Sicherheit des FSD-Systems im Vergleich zu menschlichen Fahrern suggerieren sollen. Die Analyse zeigt der Nachrichtenagentur zufolge jedoch, dass durch unzulässige Datenvergleiche der Statistiken die Sicherheitsaussagen des Elektroautobauers übertrieben werden.

Tesla kontaktierte 2024 die niederländische Straßenverkehrsbehörde RDW, um den Genehmigungsprozess für FSD zu starten. In einem Schreiben vom November 2024 verlinkte der Konzern einen Sicherheitsbericht und erklärte, dass eine „erhöhte Nutzung“ von FSD zu „sichereren Straßen“ führe.

Tesla strebt EU-weite FSD-Zulassung an

Die RDW genehmigte die Nutzung von FSD in den Niederlanden im April nach über einem Jahr Testphase und Abstimmungen. Die Behörde strebt nun laut Reuters im Namen von Tesla eine EU-weite Zulassung an. RDW äußerte, dass man sich bei Entscheidungen nicht auf Marketingaussagen oder externe Statistiken verlasse, sondern eigene Tests und Analysen durchführe.

In Schweden versuchte Tesla kurz nach der Freigabe in den Niederlanden, eine ähnliche Genehmigung zu erwirken. Dabei präsentierte das Unternehmen dem Bericht zufolge Daten, wonach Fahrzeuge mit FSD siebenmal längere Strecken zwischen Unfällen zurücklegen könnten als der durchschnittliche US-Fahrer. Zudem wurde behauptet, dass das System 32.000 Leben retten und 1,9 Millionen Verletzungen verhindern könne.

Verkehrsexperten halten Tesla-Daten für irreführend

Verkehrsexperten bezeichneten diese Zahlen gegenüber Reuters als irreführend. Die Berechnungen basieren demnach auf der unrealistischen Annahme, dass alle US-Fahrzeuge, einschließlich Lkw und Motorräder, durch FSD-fähige Teslas ersetzt würden. Zudem vergleiche der Autohersteller Unfälle mit Airbag-Auslösung mit einer allgemeinen US-Unfallrate, die auch weniger schwere Kollisionen umfasst.

Ein Sprecher der Interessenvertretung European Transport Safety Council (ETSC) äußerte sich besorgt über die Vorlage unzuverlässiger US-Sicherheitsdaten gegenüber schwedischen Behörden. Dudley Curtis forderte, Tesla solle Daten zur unabhängigen Verifizierung durch Universitäten zur Verfügung stellen.

Die Zulassung von FSD in Europa gilt als wichtig für das Absatzwachstum des US-Konzerns in der Region. In den kommenden Monaten müssen Vertreter von 55 Prozent der Mitgliedstaaten, auf die 65 Prozent der Bevölkerung der Union entfallen, mit „Ja“ stimmen, damit FSD in der gesamten EU rechtskräftig wird. In der Zwischenzeit können einzelne Mitgliedstaaten die Technologie für autonomes Fahren eigenständig genehmigen.