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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

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Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Alle Hornbach-Baumärkte bundesweit mit Schnellladern ausgestattet

Hornbach_Elektrifizierung_Standorte_2026 Energieversorger Pfalzwerke und Hornbach haben alle 97 Hornbach-Baumärkte in Deutschland mit mindestens einer Schnellladesäule ausgestattet. Mehr »

Electra öffnet seine App für 800.000 Ladepunkte in Europa

Electra-Schnellladestation Die Electra-App zeigt künftig Ladepunkte an, bewertet sie nach Leistung, Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Standort und Preis in Echtzeit. Mehr »

Ladeinfrastruktur-Anbieter in Deutschland kämpfen mit schwacher Auslastung

Mercedes-Benz-EQC-at-IONITY Deutschlands Markt für das öffentliche Laden von Elektroautos steht laut Studie unter Druck. Viele Anbieter arbeiten demnach kaum profitabel. Mehr »

BYD meldet 200 Vertriebsstandorte in Deutschland

BYD-Wackenhut Stromer-Riese BYD hat mit Wackenhut in Nagold den 200. Händlervertrag in Deutschland unterzeichnet. 2026 sind rund 350 Standorte geplant. Mehr »

Vattenfall: "Seamless Charging" soll das Laden von E-Autos vereinfachen

Vattenfall-Schnellladestation Eine Zusammenarbeit von Vattenfall InCharge und WirelessCar soll automatisiertes Elektroauto-Laden einen Schritt näher in den Alltag bringen. Mehr »

Plug-in-Hybrid Lynk & Co 07 GT kommt auch nach Europa

Lynk-Co-7GT Mit dem 07 GT erweitert Lynk & Co sein Angebot um ein Sport-Touring-Modell mit Plug-in-Hybridantrieb. Der Europa-Start ist für 2027 geplant. Mehr »

Smart #2: Neue Plattform statt Kompromisse mit Partnern

Smart-Concept-#2 Smart entwickelt für den neuen #2 die eigene ECA-Plattform. CEO Wolfgang Ufer erklärte, man wolle keine Kompromisse mit Partnern eingehen. Mehr »

Maingau Autostrom passt zum 1. Juli 2026 sein Preismodell an

Maingau-Autostrom Maingau Autostrom passt zum 1. Juli 2026 sein Preismodell an und erweitert zugleich die Anzahl der Elektroauto-Ladepunkte im Niedrigpreis. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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