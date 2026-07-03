Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Energieversorger Pfalzwerke und Hornbach haben alle 97 Hornbach-Baumärkte in Deutschland mit mindestens einer Schnellladesäule ausgestattet. Mehr »

Die Electra-App zeigt künftig Ladepunkte an, bewertet sie nach Leistung, Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Standort und Preis in Echtzeit. Mehr »

Deutschlands Markt für das öffentliche Laden von Elektroautos steht laut Studie unter Druck. Viele Anbieter arbeiten demnach kaum profitabel. Mehr »

Stromer-Riese BYD hat mit Wackenhut in Nagold den 200. Händlervertrag in Deutschland unterzeichnet. 2026 sind rund 350 Standorte geplant. Mehr »

Eine Zusammenarbeit von Vattenfall InCharge und WirelessCar soll automatisiertes Elektroauto-Laden einen Schritt näher in den Alltag bringen. Mehr »

Mit dem 07 GT erweitert Lynk & Co sein Angebot um ein Sport-Touring-Modell mit Plug-in-Hybridantrieb. Der Europa-Start ist für 2027 geplant. Mehr »

Smart entwickelt für den neuen #2 die eigene ECA-Plattform. CEO Wolfgang Ufer erklärte, man wolle keine Kompromisse mit Partnern eingehen. Mehr »

Maingau Autostrom passt zum 1. Juli 2026 sein Preismodell an und erweitert zugleich die Anzahl der Elektroauto-Ladepunkte im Niedrigpreis. Mehr »