Tesla liefert 486.532 Elektroautos im Q3 2026 aus

Tesla hat seine Produktions- und Lieferzahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Der US-Hersteller produzierte in den Monaten Juli, August und September fast 465.000 Elektroautos. Ausgeliefert wurden rund 486.500 Pkw.

Von dem Mittelklassewagen Model 3 und dem Mittelklasse-SUV Model Y liefen 457.387 Exemplare vom Band, 478.237 Einheiten dieser Baureihen wurden ausgeliefert.

„Andere Modelle“ wurden 7004 gebaut und 8295 ausgeliefert. Nach der Einstellung im Frühjahr gehören die Oberklasselimousine Model S und das große SUV Model X nicht mehr zur laufenden Produktion. Die im dritten Quartal gebauten Fahrzeuge dieser Kategorie dürften daher im Wesentlichen auf den Pick-up-Truck „Cybertruck“ entfallen. In den Auslieferungen könnten noch zuvor produzierte Model S und Model X enthalten sein.

Unter dem Strich baute Tesla im dritten Quartal 464.391 Elektroautos und lieferte 486.532 Fahrzeuge aus. Gegenüber dem Vorquartal entspricht das einem Plus von 2,8 Prozent bei der Produktion und 1,3 Prozent bei den Auslieferungen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg die Produktion um 3,8 Prozent, während die Auslieferungen um 2,1 Prozent zurückgingen.

Im zweiten Quartal 2026 hatte Tesla 451.758 Fahrzeuge hergestellt und 480.126 ausgeliefert. Im dritten Quartal 2025 waren es 447.450 produzierte und 497.099 ausgelieferte Elektroautos.

Weitere Details zum Geschäftsergebnis im dritten Quartal 2026 mit Zahlen zu unter anderem Umsatz und Gewinn/Verlust sowie eine Aussicht auf die erwartete Entwicklung im weiteren Jahresverlauf wird Tesla zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.