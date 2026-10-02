Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Tesla gibt einen Ausblick auf den neuen Roadster. Es wird eine durchgehende Lichtleiste gezeigt, die sich vom 2017er-Prototyp unterscheidet. Mehr »

Das E-Auto Dacia Hipster geht laut einem Bericht in die Serie und soll nah am Konzept von 2025 bleiben. Die Produktion soll in China starten. Mehr »

Tesla plant zum 1. Oktober eine Gehaltserhöhung von durchschnittlich vier bis fünf Prozent für die Mitarbeiter im Werk Grünheide bei Berlin. Mehr »

Elektro-Lkw rechnen sich in Deutschland laut einer Studie nach zwei Jahren und können Speditionen über fünf Jahre hohe Einsparungen bringen. Mehr »

Der elektrische VW ID. Tiguan übernimmt die Rolle von ID.4 und ID.5 und wird parallel zum Tiguan mit Verbrenner- und Hybridantrieb angeboten. Mehr »

Der kommende Smart #2 setzt auf die weiterentwickelte „Tridion Cell Evo“ und die rein elektrische Electric Compact Architecture (ECA). Mehr »

Volvo bringt den XC60 als Plug-in-Hybrid-Generation mit 200 Kilometern E-Reichweite und will Kunden damit auf ein Elektroauto vorbereiten. Mehr »

BMW bringt den neuen i3 zum Marktstart als Verbrenner sowie in Elektroauto-Versionen mit Allradantrieb und bis zu 912 Kilometern Reichweite. Mehr »