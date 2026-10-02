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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

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Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Neuer Tesla Roadster: Teaser deutet Designänderungen an

Tesla-Roadster-2017 Tesla gibt einen Ausblick auf den neuen Roadster. Es wird eine durchgehende Lichtleiste gezeigt, die sich vom 2017er-Prototyp unterscheidet. Mehr »

Dacia Hipster soll 2027 als Elektro-Microcar starten

Dacia-Hipster Das E-Auto Dacia Hipster geht laut einem Bericht in die Serie und soll nah am Konzept von 2025 bleiben. Die Produktion soll in China starten. Mehr »

Tesla plant Gehaltserhöhungen in Grünheide um bis zu fünf Prozent

Tesla plant zum 1. Oktober eine Gehaltserhöhung von durchschnittlich vier bis fünf Prozent für die Mitarbeiter im Werk Grünheide bei Berlin. Mehr »

T&E-Studie: Elektro-Lkw haben in Deutschland deutlichen Kostenvorteil

MAN-eTGX Elektro-Lkw rechnen sich in Deutschland laut einer Studie nach zwei Jahren und können Speditionen über fünf Jahre hohe Einsparungen bringen. Mehr »

VW ID. Tiguan startet 2027 als Nachfolger von ID.4 und ID.5

VW-ID.-Tiguan-Teaser-2026-7 Der elektrische VW ID. Tiguan übernimmt die Rolle von ID.4 und ID.5 und wird parallel zum Tiguan mit Verbrenner- und Hybridantrieb angeboten. Mehr »

Smart #2: Neue Details zu Sicherheit, Technik und Reichweite

smart-#2-Tridion-Cell-Evo-1 Der kommende Smart #2 setzt auf die weiterentwickelte „Tridion Cell Evo“ und die rein elektrische Electric Compact Architecture (ECA). Mehr »

Volvo: Neuer XC60 Plug-in-Hybrid soll „psychologisch auf ein Elektroauto vorbereiten“

Volvo-XC60 Volvo bringt den XC60 als Plug-in-Hybrid-Generation mit 200 Kilometern E-Reichweite und will Kunden damit auf ein Elektroauto vorbereiten. Mehr »

Neuer BMW i3: Zwei Elektroauto-Versionen zum Marktstart

BMW-i3-50-xDrive-2026-2-4 BMW bringt den neuen i3 zum Marktstart als Verbrenner sowie in Elektroauto-Versionen mit Allradantrieb und bis zu 912 Kilometern Reichweite. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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