Das erste Elektroauto des chinesischen Startups Byton ist voll mit neuester Digital- und Konnektivitäts-Technologie. Im Innenraum des SUV M-Byte sind diverse Displays verbaut. Vor allem den massiven zentralen Monitor halten einige für übertrieben – und angesichts des Ablenkungspotentials der dargestellten Inhalte auch für gefährlich. Byton sieht das anders.

„Es ist vor allem für die nächste Generation der Nutzer designt“, erklärte kürzlich der deutsche Byton-Chef Daniel Kirchert im Gespräch mit Business Insider. „Es ist ein zukunftssicheres Design.“ Das Unternehmen zielt demnach darauf ab, dass seine mit Displays bestückten Stromer vor allem jüngere Kundengruppen ansprechen, die mit Smartphones aufgewachsen sind.

Das erklärte Ziel von Byton ist ein „Smart Device auf Rädern“. Dazu findet sich beim M-Byte vor dem Fahrer ein großes Display, im Lenkrad und der Mittelkonsole sind Touchscreens eingelassen – beides laut Kirchert Premieren in der Automobilbranche. Den hinteren Passagieren stehen weitere Monitore zur Verfügung. Zur Bedienung kann Sprach- und Gestensteuerung genutzt werden. Hinzu kommen schnelle Internetverbindung für Infotainment, Kommunikation und das Herunterladen neuester Fahrzeugsoftware.

„Es ist ein fundamentaler Game Changer“, sagte Kirchert mit Blick auf die Bedienoberfläche des M-Byte. Bedenken, dass insbesondere der langgestreckte Monitor im Armaturenbrett mehr als andere Geräte ablenken könnte, versuchte er zu entkräften. So könne der Fahrer schneller seinen Blick von der Straße auf den Monitor und zurück richten. Aufgrund der Größe der angezeigten Informationen wie etwa Navigationskarten könnten diese auch schneller verarbeitet werden.

Hohe Qualität zum erschwinglichen Preis

Bei der Produktion will Byton Fehler anderer Startups vermeiden und Qualität auf dem Niveau hochwertiger deutscher Marken bieten. Dazu setzt das Unternehmen auf in der Branche bewährte Prozesse, so soll etwa keine übermäßige Automatisierung versucht werden. „Wir wollen auf keinen Fall Risiken eingehen, durch die wir die Autos nicht gleich vom Start weg richtig hinbekommen“, betone Kirchert. Die ursprünglich für 2019 anvisierte Produktion wurde daher auch auf 2020 verlegt.

„Man muss ein besseres Auto haben“, ist Kirchert überzeugt. „Es ist nicht nur die Entscheidung aufgrund der Weltanschauung, sich ein Elektroauto zu kaufen. Es geht darum, sich ein besseres Auto zuzulegen.“ Ob die Kunden den M-Byte annehmen, wird sich ab diesem Jahr in China zeigen. 2021 sollen der nordamerikanische und europäische Markt folgen.

Anders als sonst üblich will Byton im Premium-Segment vor allem mit digitalen Inhalten Geld verdienen – und zwar möglichst schnell. „Wir waren von Beginn an der Überzeugung, dass wir nicht 10 oder 15 Jahre bis zum Erreichen der Gewinnschwelle haben“, so Kirchert. Schon zwei bis drei Jahre nach dem Verkaufsstart des M-Byte will Byton Gewinne machen. Den Preis seines Erstlingswerks hat das Unternehmen dazu vergleichsweise niedrig angesetzt.

Hierzulande soll der M-Byte trotz modernster Technik im Innenraum und leistungsfähigem E-Antrieb in der Grundausführung 54.000 Euro kosten. Zum Vergleich: Tesla ruft für das kleinere Mittelklasse-SUV Model Y 56.000 Euro auf, für das große SUV Model X werden mindestens 91.700 Euro fällig. Tesla habe gezeigt, dass man zum attraktiven Preis in größeren Stückzahlen Elektroautos verkaufen kann, unterstrich Kirchert.