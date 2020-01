Die im November von Bund und Industrie beschlossene Erhöhung sowie Verlängerung des „Umweltbonus“ verzögert sich. Bevor Käufer eines neuen Elektroautos in Deutschland wie geplant bis zu 6000 Euro Prämie erhalten, muss die Förderung von der EU genehmigt werden. Das Verfahren macht laut einem Bericht Fortschritte.

Die Bundesregierung habe der EU-Kommission erste Daten zu dem überarbeiteten Umweltbonus geliefert, so Golem.de. Die Kommission habe am Montag auf Anfrage des Portals mitgeteilt: „Deutschland hat am 20. Januar 2020 Informationen über die geplante Verlängerung vorgelegt, die die Kommission nun vorrangig prüfen wird.“

Wie Golem.de weiter berichtet, legte das Bundeswirtschaftsministerium einen ersten Entwurf für die aktualisierte Förderrichtlinie vor. Die Regierung habe dabei die EU-Kommission darauf hingewiesen, dass die verspätete Übermittlung auf interne Überlegungen zu Umfang und Modalitäten der Förderung zurückzuführen sei. Dazu könnte die Frage gehören, ob zukünftig wie von den Grünen gefordert auch elektrische Leichtfahrzeuge bezuschusst werden.

Solange die Kommission die attraktivere Elektroauto-Förderung nicht als zulässige staatliche Beihilfe gebilligt hat, kann sie von Käufern eines Elektroautos nicht in Anspruch genommen werden. Wann der neue Umweltbonus in Kraft treten wird, ist weiter offen. Die Unsicherheit hinsichtlich der Fördersituation führt laut dem Handel zu deutlicher Kaufzurückhaltung am Markt. Hersteller wie Hyundai und Renault haben deshalb die Kaufprämie vorübergehend auf eigene Kosten erhöht.

Bisher erhalten Käufer eines neuen Elektroautos 4000 Euro Prämie – 2000 Euro vom Staat sowie 2000 Euro Netto-Rabatt vom Hersteller. Die im letzten Jahr auf den Weg gebrachte Anpassung sieht für Elektroautos bis zu einem Nettolistenpreis von 40.000 Euro eine Prämie von 6000 Euro vor. Für teurere Fahrzeuge bis zu einer Grenze von 65.000 Euro soll es 5000 Euro geben. Die Summen gelten jeweils auch für mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Stromer. Für Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge gibt es maximal 4500 Euro.