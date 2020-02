Trotz der Klimadebatte haben die Verkäufe von SUV zuletzt weiter zugenommen. Die Vertriebsschefin von Mercedes-Benz Britta Seeger erwartet auch zukünftig einen hohen Absatz in diesem Segment. Die Schwaben stellt das angesichts der strengeren CO2-Vorgaben der EU vor eine Herausforderung, Verkaufsvorgaben für die Händler soll es dennoch nicht geben.

„Die Kunden sind weiter stark interessiert an SUVs. Sie schätzen den Platz, die Sicherheit, die höhere Sitzposition und den Komfort. Wir nehmen an, dass der Anteil in den nächsten Jahren weiter steigen wird“, sagte Seeger der Automobilwoche. SUV sind meist groß und schwerer als andere Modelle, sie verbrauchen daher mehr und haben höhere Emissionen. Das Problem für die Hersteller: Erfüllen sie die für ihren Flottenverbrauch von der Europäischen Union festgelegten Vorgaben nicht, drohen ihnen Milliardenstrafen.

Mit Blick auf die in diesem Jahrzehnt deutlich schärferen EU-Gesetze will Seeger im Vertrieb den Fokus stärker auf klimafreundliche Antriebe legen. „Dazu gehört, gemeinsam mit Händlern und Verkäufern bei Kunden die positiven Aspekte verbrauchsarmer Fahrzeuge und das Produktversprechen hervorzuheben“, erklärte sie der Automobilwoche. Eine Stromer-Quote, mit der etwa der französische PSA-Konzern oder auch die Volkswagen-Tochter Audi arbeiten, ist vorerst nicht geplant. „Klar ist auch, dass wir weiter profitabel wachsen wollen. Eine strenge Vorgabe für die Händler wird es deshalb Stand heute nicht geben“, so die Vertriebschefin.

Mercedes hat mit dem SUV EQC im vergangenen Jahr ein neues Elektroauto eingeführt. Weitere, auch kompakte Voll-Stromer ohne lokale Emissionen sollen folgen. Seeger setzt für die Reduktion der CO2-Werte der Marke aber vor allem auf Verbrenner und E-Motor kombinierende Plug-in-Hybride mit mehren Kilometern rein elektrischer Reichweite.

„Wir sehen, dass sich bei der Nachfrage nach Plug-In-Hybriden in den letzten acht bis zehn Monaten ein kräftiger Zug einstellt. Dabei helfen auch die Kaufprämien der Regierung“, sagte die Mercedes-Managerin. Für Plug-in-Hybridautos zahlt der Bund derzeit einen Zuschuss von 1500 Euro, den gleichen Betrag geben die Hersteller hinzu. Elektroautos werden nur mit insgesamt 1000 Euro mehr gefördert, das soll sich allerdings bald ändern.

Darauf angesprochen, ob die Mercedes-Mutter Daimler die künftigen Vorgaben der EU erfüllen kann, erwiderte Seeger: „Das ist unser Ziel, aber am Ende entscheidet der Kunde mit seiner Kaufentscheidung maßgeblich mit.“