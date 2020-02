Der Chef der Daimler Truck AG, einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller, hat in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt über die Herausforderungen für einen CO2-neutralen Güterverkehr gesprochen. Martin Daum hält diese angesichts der weltweit steigenden Transportvolumen für „so groß wie bei der Mondlandung“.

Mit den bisherigen Antriebstechnologien könne der Transport auf Dauer nicht mehr funktionieren. „Für mich steht deshalb außer Frage: Wir müssen den Transport dekarbonisieren – und wir müssen diese Dekarbonisierung als die Mondmission unserer Branche begreifen“, so Daum. Für einen Erfolg seien drei Dinge entscheidend – erstens: verlässliche, CO2-neutrale Lkw. Hier seien die Hersteller gefordert, diese in den kommenden Jahren zu liefern.

Das Ziel der Transportbranche müsse sein, die von der EU bis 2050 angestrebte CO2-Neutralität zu erreichen. Dazu dürften ab 2040 hierzulande nur noch CO2-neutrale Neufahrzeuge auf die Straßen kommen. Um dies zu erreichen, gebe es zum Diesel mehrere Alternativen: „Batterie, Brennstoffzelle und Erdgas“, erklärte Daum. Da Erdgas-Antriebe CO2 ausstoßen, seien sie eine teure, nicht lohnenswerte Übergangstechnologie. CO2-neutraler Transport funktioniere nur mit CO2-neutralen Antrieben.

„Ich bin überzeugt, dass Batterien und Brennstoffzelle sich sehr gut ergänzen werden“, sagte der Daimler-Truck-Chef. In diese Antriebsarten werde die Branche nun „erheblich investieren“. Batterieelektrische Fahrzeuge werden sich noch in der ersten Hälfte der 2020er Jahre auf dem Markt etablieren, glaubt Daum. Bei mit Wasserstoff arbeitenden Brennstoffzellen-Stromern werde dies von 2025 bis 2030 der Fall sein.

Der zweite „zentrale Fakt“ auf dem Weg zum nachhaltigen Transport sei, so Daum, dass 2040 die Anschaffungs- und Gesamtbetriebskosten von CO2-neutralen Lkws wohl noch höher als die von Diesel-Modellen sein werden. Damit sich alternative Antriebsarten durchsetzen, müssten diese von den Kunden aber wirtschaftlich und ohne Nachteile eingesetzt werden können.

Als dritten zentralen Aspekt für einen CO2-neutralen Transport nannte der Daimler-Manager „staatliche Lenkungseingriffe“, um CO2-neutrale Lkw wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu machen. CO2-neutraler Transport dürfe gemessen in Cent pro Kilometer nicht teurer sein als Diesel-basierter Transport. „Die Kostennachteile müssen ausgeglichen werden, und ich appelliere an die Politik, diesen Ausgleich über geeignete Initiativen herbeizuführen“, so Daum.

Der Daimler-Truck-Chef warnte, dass der Umstieg auf CO2-neutrale Antriebe den Transport und die Logistik – und damit auch Waren aller Art – verteuern werde. Darauf müssten sich Industrie und Gesellschaft einstellen. Das sei der Preis „für eine gute Zukunft. Wer sagt, diese sei umsonst zu haben, der führt in die Irre“.