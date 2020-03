24-Autohof hat Ende März mit Partnern einen der größten „Ladeparks“ für Elektroautos Europas eingeweiht. Die Strom-Tankstelle liegt am 24-Total-Autohof Lutterberg (A7 Kassel-Göttingen) und verfügt über Zapfsäulen des von deutschen Herstellern und Ford gegründeten Anbieters Ionity sowie von US-Elektroautobauer Tesla. Letzterer stellt den Großteil der Ladepunkte.

Die eigentlich zur Eröffnung geplante Großveranstaltung konnte wegen der derzeitigen Einschränkungen durch den Coronavirus nicht vor Ort stattfinden. Die Einweihungsveranstaltung fand daher über eine Videoschalte statt. „Wir stellen uns immer den Herausforderungen der Zeit und suchen stets nach alternativen Lösungen. Wir freuen uns in diesen schwierigen Zeiten so trotzdem etwas positives mit den geladenen Gästen teilen zu können“, sagte Projektleiter Daniel Weber.

Der „Mega-Ladepark“ an der A7 ermöglicht das gleichzeitige Laden von 20 Elektroautos. Tesla hat 16 seiner „Supercharger“ der zweiten Generation installiert. Die Kunden des US-Herstellers vorbehaltenen weiß-roten Säulen erreichen eine Ladeleistung von bis zu 150 kW und sind mit einem CCS- sowie einem Typ-2-DC-Stecker ausgestattet. Teslas lassen sich damit in rund 30 Minuten auf bis zu 80 Prozent aufladen.

Die zu Beginn stehenden vier sogenannten HPC-Schnelllader von Ionity erlauben via CCS-Standard unabhängig der Marke eine Ladeleistung von bis zu 350 kW. In die Batterien von Elektroautos lässt sich damit in vier Minuten Strom für 100 Kilometer Fahrt pressen Die maximale Leistung unterstützende Serienmodelle gibt es allerdings noch nicht. Bei entsprechender Nachfrage können laut Ionity kurzfristig zwei weitere Säulen errichtet werden, die Vorinstallation dafür sei bereits vorhanden.

„Derartige Mega-Elektroladeparks kosten enorm viel Geld. Sie gehören daher an die beste Stelle – zu den Autohöfen“, so Alexander Ruscheinsky, Geschäftsführer und Eigentümer der 24-Autohof-Kette. „Diese liegen an Autobahnausfahrten und können daher von beiden Autobahnseiten und zusätzlich aus dem Umland angefahren werden, sind also dreimal effizienter als einseitig an der Autobahn liegende Raststätten.“