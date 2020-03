VWs neue Elektroauto-Familie ID. startet in diesem Sommer mit dem Kompaktwagen ID.3, die darauf folgenden Modelle fallen zunächst größer aus. Das Klein(st)wagensegment bedienen die Wolfsburger bis auf weiteres mit der neuen Generation des nachträglich zum Stromer umgerüsteten up! – dem e-up! Das CarMagazine will nun Neues zu geplanten Einsteiger-Elektroautos der ID.-Reihe erfahren haben.

Dass es günstigere ID. geben wird, hat VW bestätigt. Auch zum Preis für die erschwinglichste Baureihe gibt es bereits Angaben: Dieser soll bei unter 20.000 Euro liegen. Die Einführung ist für 2023/2024 in Aussicht gestellt. Der ab dann kommende ID.1 wird laut CarMagazine ähnlich groß wie der e-up! ausfallen und als kastenförmiger Wagen mit kurzen Überhängen und vergleichsweise viel Platz im Innenraum daherkommen. Die Optik soll sich an der des ID.3 orientieren. Auch Derivate des ID.1 sollen bereits in Arbeit sein: ein robuster ID.1 Crossover sowie ein Van-artiger ID.1.

Dem Bericht des britischen Automagazins zufolge hatte VW vor, ein Elektroauto zum Preis von nur 10.000 Euro zu bringen, dazu sei eine Zusammenarbeit mit Suzuki im Gespräch gewesen. Diese habe man aber nicht realisieren können, daher treibe der deutsche Autobauer nun seine eigene Strategie für E-Kleinstwagen voran. Anders als der seit Ende letzen Jahres mit neuer Antriebstechnik fahrende e-up! wird der ID.1 auf VWs exklusiv für Batterie-Fahrzeuge entwickeltem Baukasten MEB basieren. Als Batteriekapazitäten sollen 24 und 36 kWh für eine Reichweite von bis zu rund 300 Kilometer mit einer Ladung vorgesehen sein.

Der aktuelle e-up! kommt auf eine Reichweite von 260 Kilometern gemäß WLTP-Norm. Er kostet regulär ab 21.975 Euro, deutsche Käufern profitieren jedoch von der für diese Preisklasse kürzlich auf 6000 Euro erhöhten Umweltbonus-Förderung. Laut Insidern verdient VW damit kaum Geld, macht möglicherweise auch Verluste. Denn die Hersteller finanzieren die Hälfte des Umweltbonus in netto, geben also 3570 Euro Rabatt. Hinzu kommt die Integration kostspieliger Batterien und E-Antriebs-Technik in eine dafür nicht ausgelegte Fahrzeugplattform.

MEB senkt E-Auto-Kosten deutlich

Auf dem MEB kann Volkswagen künftig deutlich effizientere und modernere – etwa im Bereich Digitalisierung und Vernetzung – Elektroautos zu geringeren Kosten bauen und günstiger anbieten. Ralf Brandstätter, für das laufende Geschäft der Marke VW verantwortlich, sagte im Gespräch mit CarMagazine, dass MEB-Modelle in der Produktion 40 Prozent weniger als Elektroautos auf konventioneller Basis kosten können.

„In Zukunft wird es keinen Sinn ergeben, Akkus in ein für einen Verbrennungsmotor designtes Auto zu stecken, wie wir es mit dem e-up! gemacht haben – das war ein Sprungbrett-Projekt“, so Brandstätter. Er bekräftigte: „Wir arbeiten an einem Batterie-Elektroauto unterhalb von 20.000 Euro – wir können die MEB-Architektur mit weniger Inhalten reduzieren, um die Kosten zu senken.“

Auf den ID.1 als kleinstes Mitglied der neuen E-Auto-Familie soll der ID.2 folgen. Er wird in Konkurrenz mit dem Renault ZOE und Peugeots e-208 treten, schreibt CarMagazine. Zunächst rollen nach dem ID.3 allerdings große Elektroautos wie das SUV ID.4, der darauf basierende Crossover ID.5 und die Serienversionen des Kombis ID. SPACE VIZZION sowie des Minibusses ID. BUZZ zu den Händlern.