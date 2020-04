Bosch hat bei seiner Bilanzpressekonferenz erklärt, trotz der Herausforderungen durch den Coronavirus weiter „konsequent ehrgeizige Klimaschutz-Ziele“ und Aktivitäten zum Ausbau nachhaltiger Mobilität voranzutreiben. „Wenngleich andere Themen gegenwärtig im Fokus stehen, dürfen wir die Zukunft unseres Planeten nicht aus dem Blick verlieren“, sagte der Vorstandschef des Zulieferer-Riesen Volkmar Denner.

Wichtig sei eine Technologieoffensive, „die nicht nur einen batterieelektrischen Weg zu nachhaltiger Mobilität vorgibt, sondern neben effizienten Verbrennungsmotoren vor allem auch eFuels und Brennstoffzelle berücksichtigt“. Denner forderte für die Zeit nach der Pandemie einen „mutigen Einstieg in die Wasserstoff-Wirtschaft und in die eFuels-Produktion“. Nur so könne Europa bis 2050 klimaneutral werden. „Heutige Wasserstoff-Anwendungen müssen raus aus den Reallaboren und rein in die Realwirtschaft“, sagte der Bosch-Chef. Er appellierte an die Politik, die erforderlichen Technologien zu fördern. So könnten auch ehrgeizige Klimaziele erreicht werden.

Der Klimaschutz beschleunige den Strukturwandel in vielen Branchen. „In der Automobilindustrie genauso wie in der Gebäudetechnik gewinnt Wasserstoff an Bedeutung. Hierauf ist Bosch sehr gut vorbereitet“, so Denner. 2030 könnte jedes achte neuzugelassene schwere Nutzfahrzeug mit einer Brennstoffzelle ausgestattet sein, glaubt das Konzern-Management. Stationäre Brennstoffzellen-Kraftwerke könnten zu diesem Zeitpunkt ein Marktvolumen von mehr als 20 Milliarden Euro aufweisen.

„Elektrische Lösungen im Zeichen des Klimaschutzes werden die bisher dominierende Verbrennertechnik im Auto zunächst nur ergänzen können“, meinte Denner. Bosch verfolge deshalb eine technologieoffe Weiterentwicklung von Antriebstechnik. Der Marktforschung des Unternehmens nach werden auch 2030 zwei von drei Neuwagen Diesel oder Benziner sein, mit oder ohne Hybrid. Bosch investiere deshalb auch weiterhin in „hocheffiziente Verbrennungsmotoren“.

Der Konzern setze sich zudem für erneuerbare Kraftstoffe ein, da auch der bereits vorhandene Fahrzeugbestand einen Beitrag zur CO2-Reduzierung leisten müsse. Sogenannte eFuels, also synthetische Kraftstoffe, die ausschließlich mit erneuerbaren Energien erzeugt werden, könnten den Verbrenner CO2-neutral machen. Laut Denner wäre es ein zielführender Ansatz, eFuels auf den Flottenverbrauch anzurechnen, anstatt die CO2-Regulierung für die reinen Fahrzeugemissionen weiter zu verschärfen.

Darüber hinaus wolle Bosch weiter Marktführer in der Elektromobilität werden. Dazu investiere der Zulieferer in seinen Werken Eisenach und Hildesheim in diesem Jahr rund 100 Millionen Euro in die Produktion elektrischer Antriebssysteme.