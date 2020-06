General Motors entwickelt Insidern zufolge einen strombetriebenen Kleintransporter, um – zumindest in diesem Segment – Elektroauto-Branchenprimus Tesla zuvorzukommen. Laut einem Bericht treibt auch Tesla bereits einen kompakten Transporter voran, dieser ist aber wohl nur für einen ganz speziellen Einsatzzweck gedacht.

Neben Tesla hat Firmenchef Elon Musk unter anderem die Boring Company gegründet. Das Tunnelbau- und Infrastrukturunternehmen könnte in Zukunft eigene E-Fahrzeuge für den Personentransport anbieten, schreibt die US-Zeitung Mercury News. Der kalifornische Landkreis San Bernardino County interessiert sich demnach für eine Tunnellösung der Boring Company, mit der sich Personen schnell und effizient unterhalb des regulären Straßennetzes zum nächstgelegenen internationalen Flughafen befördern lassen.

Erste Entwürfe der Boring Company für ihr Geschäftskonzept zeigten futuristische, speziell für den Einsatz in Tunneln konzipierte E-Shuttles. In den bislang errichteten Test-Tunneln werden allerdings herkömmliche Elektroautos von Tesla eingesetzt. Ein Beamter teilte laut Mercury News nun mit, dass die Boring Company gemeinsam mit Tesla „elektrische Vans“ für das in San Bernardino County geplante Projekt entwickele. Die Fahrzeuge sollen Platz für 12 Personen und Gepäck bieten. Weitere Informationen gibt es dazu derzeit nicht.

„Van“ bedeutet im Englischen auch Kleintransporter oder Lieferwagen. Elon Musk hat vor einigen Jahren erklärt, dass seine langfristige Strategie für Tesla neben Elektroautos für den Massenmarkt diverse Nutzfahrzeuge vorsieht. Dazu soll neben schweren Lkw auch ein Personentransporter für den Einsatz im urbanen Raum gehören. Final bestätigt und vorgestellt wurde bisher nur der Lastwagen.

Ende 2018 hatte Musk Interesse an einer Kooperation mit dem Daimler-Konzern geäußert: Er könne sich dessen Transporter-Baureihe Mercedes Sprinter als Basis für einen Tesla-Van vorstellen. Wie es mit der Anfrage weiterging, wurde nicht mehr öffentlich besprochen. Daimler treibt mittlerweile im Rahmen seiner E-Mobilitäts-Offensive eigene Batterie-Transporter in verschiedenen Segmenten und Größen voran. Tesla hat sich seit dem Angebot in Richtung Deutschland nicht mehr zu einem möglichen kompakten Lieferwagen oder Personentransporter geäußert.