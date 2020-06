Die Bundesregierung hat im Juni ihre Nationale Wasserstoffstrategie vorgestellt. Im Verkehrssektor stehen zunächst große Nutz- sowie Logistikfahrzeuge mit elektrischen Brennstoffzellen-Wasserstoff-Systemen im Fokus. Bei Pkw will sich die Politik vorerst auf reine Batterie-Mobilität konzentrieren. Anbieter aus Asien dagegen wollen auch Wasserstoff-Autos weiter vorantreiben, das bestätigte jüngst etwa Hyundai.

Der südkoreanischer Hersteller hat mit dem SUV Nexo (abgebildet) schon sein zweites Serienfahrzeug auf dem Markt, das mit Brennstoffzellen-Technik und Wasserstoff Energie für den Elektroantrieb erzeugt. Dass es diese Antriebsform bisher nicht in den Massenmarkt geschafft hat, liegt vor allem an den hohen Kosten und der kaum existenten Tankinfrastruktur. Hyundai glaubt dennoch, dass der Durchbruch für Wasserstoff-Stromer bevorsteht.

„Die meisten Fahrzeughersteller, von Tesla bis zu den chinesischen Herstellern, konzentrieren sich derzeit auf die batterieelektrischen Antriebe – weil es eine einfache Technologie ist und weil es dabei keine allzu hohen technologischen Hürden gibt“, sagte Saehoon Kim, der bei Hyundai die Brennstoffzellen-Fertigung verantwortet, der Welt. „Die meisten europäischen Automobilhersteller sagen, die Brennstoffzelle sei eine Technologie für das kommende Jahrzehnt. Wir glauben, es ist eine Technologie für dieses Jahrzehnt.“

Jedes Jahr mehr Wasserstoff-Autos

Hyundai will in den nächsten Jahren die Produktion des Nexo deutlich ausbauen. Im letzten Jahr wurden 6300 Stück hergestellt, dieses Jahr würden es schon 13.000 sein, so Kim. Er kündigte an, dass die Produktion „von nun an jedes Jahr kontinuierlich“ zunehmen werde. 2030 wolle Hyundai pro Jahr 500.000 Pkw mit Brennstoffzellen fertigen. Für 2025 visiere man Autos mit dieser Antriebstechnik an, die so viel kosten wie nur mit Batterie betriebene Modelle.

Die Vorteile von mit Wasserstoff arbeitenden Autos sind größere Reichweiten als bei den meisten reinen Elektroautos sowie minutenschnelles Tanken statt mitunter stundenlanges Laden. In Deutschland gab es Ende 2019 allerdings erst 87 Wasserstoff-Stationen für Pkw, europaweit waren es 177. Die Technik ist außerdem noch teuer: Der Hyundai Nexo kostet hierzulande aktuell ab 79.000 Euro, das etwa gleich große neue Batterie-SUV U5 des chinesischen Herstellers Aiways gibt es schon für unter 40.000 Euro.

Hyundai hofft, durch die steigende Produktionsmenge die Preise zeitnah senken zu können. Vom Nexo-Vorgänger ix35 Fuel Cell habe das Unternehmen zwischen 2013 und 2018 jeweils 200 Fahrzeuge im Jahr gebaut. „Beim Übergang vom ix35 Fuel Cell auf den Nexo planten wir mit einer Produktionskapazität von 3500 Fahrzeugen im Jahr – wodurch sich unsere Systemkosten bereits halbierten“, erklärte Kim der Welt-Redaktion.

Auch ein stabiles Netzwerk von Zulieferern für die Komponenten der Brennstoffzellen sei wichtig. Hyundai setze dabei auf eine umfangreiche Fertigung im eigenen Konzern. „Hyundai kann mit sehr vielen hoch spezialisierten Tochterunternehmen bei der Brennstoffzelle erfolgreich sein“, glaubt Kim. Die meisten eigenständigen Zulieferer würden heute keine Brennstoffzellen-Komponenten entwickeln wollen, da es noch zu wenig entsprechende Fahrzeuge gibt. Für die Hyundai-Gruppe sei es daher einfacher, die nötigen Spezialteile selbst zu entwicklen und zu produzieren.