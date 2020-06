Der Daimler-Konzern hat im letzten Jahr seine neue Elektroauto-Offensive mit dem SUV Mercedes EQC eingeläutet. Das erste Modell der neuen Stromer-Marke EQ verkauft sich bisher allerdings nur schleppend. Sollte die Nachfrage anziehen, hat Mercedes dafür eigenen Angaben nach ausreichend Batterien zur Verfügung – nach dem Start des EQC war das laut Berichten zunächst nicht der Fall.

Wie bei den hiesigen Autobauern üblich, bezieht Mercedes seine Batteriezellen aus Asien. In Deutschland werden die Akkus dann von der darauf spezialisierten Daimler-Tochter Accumotive am Standort Kamenz in Sachsen zu Batteriepaketen zusammengebaut. Lieferengpässe soll es dort nicht geben: „Mit der Werkserweiterung und dem sukzessiven Produktionshochlauf haben wir in Kamenz inzwischen die Fertigung so weit ausgebaut, dass wir in Kürze ein jährliches Produktionsvolumen von mehr als einer halben Millionen Lithium-Ionen-Batterien übertreffen – Tendenz steigend“, sagte Mercedes-Produktionschef Jörg Burzer der Automobilwoche.

Accumotive stellt seit 2012 Antriebsbatterien für voll- und teilelektrische Fahrzeuge von Mercedes und Smart sowie leichte Nutzfahrzeuge her. 2018 wurde dafür ein zweites Werk in Betrieb genommen. Mercedes hat Investitionen von mehr als eine Milliarde Euro in einen globalen Batterie-Produktionsverbund angekündigt. Dieser soll aus neun Fabriken an sieben Standorten in Europa, Nordamerika und Asien bestehen. Nach Kamenz, Bangkok und Peking soll der nächste Standort demnächst in Polen die Batterieproduktion aufnehmen, gefolgt von Werken um Stuttgart sowie Tuscaloosa in den USA.

Mercedes muss als Kernmarke von Daimler künftig möglichst viele Elektroautos verkaufen. Ansonsten drohen dem Konzern wie dem Rest der Branche in der EU empfindliche Strafzahlungen wegen zu hohen CO2-Grenzwerten der angebotenen Neuwagenflotte. Um das zu vermeiden, sollen diverse weitere E-Autos auf den Markt kommen, darunter der Elektro-Kleinbus EQV, die kompakten SUV EQA und EQB sowie der EQS im S-Klasse-Segment. Flankierend baut Mercedes sein Angebot an 48-Volt-Systemen und Plug-in-Hybrid-Antrieben für die bestehende Modellpalette weiter aus.