Eine hektische Woche gehabt? Kein Problem, wir haben für Sie die beliebtesten Elektroauto- & Elektromobilitäts-News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de zusammengestellt:

VW neues Kompakt-Elektroauto ID.3 wird ab September ausgeliefert. Nun steht der Preis für die als erstes an Kunden gehende limitierte Edition ID.3 1st fest. Mehr »

Wenn VW im September den ID.3 ausliefert, fehlen dem neuen Stromer noch einzelne Funktionen – darunter die Einparkautomatik und Technik für Over-the-Air-Updates. Mehr »

Anders als die deutsche Autoindustrie setzen Hersteller aus Asien weiter auf Brennstoffzellen-Wasserstoff-Stromer. Hyundai will deren Preise deutlich senken. Mehr »

Die deutschen Premiummarken führen laut einer Analyse weiter vor allem beim Absatz von Plug-in-Hybriden. Bei Batterie-Stromern ist derzeit VW der Marktführer. Mehr »

DPD Schweiz lässt einen elektrisch angetriebenen Lastwagen mit der nach Angaben des Herstellers derzeit größten in Europa verfügbaren Lkw-Batterie ausrüsten. Mehr »

Tesla baut die Reichweite seiner Elektroautos weiter aus. Nach Verbesserungen an der Premium-Limousine Model S sind nun offiziell mehr als 400 Meilen möglich. Mehr »

Hyundai will in diesem Jahr deutlich mehr Elektroautos als 2019 verkaufen. Dazu setzen die Südkoreaner auf die Produktion direkt in Europa und neue Aktionen. Mehr »

Renault gehört in Europa bei Elektroautos seit längerem zu den Branchenführern. Die Franzosen fürchten nun deutlich stärkere Konkurrenz – vor allem aus China. Mehr »