Die Marke Volkswagen treibt die Umstellung ihrer Produktionsstätten auf Elektromobilität voran, im Werk Zwickau wurde Ende Juni der letzte Verbrenner hergestellt. Nun hat der Umbau des Werkes Emden begonnen, an dem Standort im Nordwesten von Niedersachsen sollen ab 2022 Elektroautos vom Band laufen.

„Mit dem Umbau unseres Werkes in Emden zu einem Produktionsstandort für E-Fahrzeuge beschleunigt Volkswagen den Systemwechsel“, so der neue VW-Markenchef Ralf Brandstätter. „Insgesamt wird das Unternehmen rund eine Milliarde Euro in die Transformation der Fabrik investieren. Damit entwickelt sich der Standort in Emden zu einem wichtigen Eckpfeiler unserer Elektro-Strategie.“

Emden wird das erste Werk in Niedersachsen, das in großem Umfang Stromer bauen soll. Ab 2022 sollen dort das neue Kompakt-SUV ID.4 (abgebildet) sowie später weitere rein elektrische Modelle gefertigt werden. Die Produktion von Passat Limousine und Variant, des Arteon sowie dessen neuen Variante Shooting Brake soll „für eine mehrjährige Übergangszeit“ weiterlaufen. In der finalen Ausbaustufe ist die Produktionskapazität am Standort Emden laut VW für bis zu 300.000 E-Fahrzeuge pro Jahr ausgelegt.

Kern des Fabrikumbaus ist die Errichtung einer fast 50.000 Quadratmeter großen Montagehalle nur für E-Fahrzeuge. Zudem werden Presswerk und Karosseriebau um 23.000 Quadratmeter vergrößert, die Lackiererei modernisiert und eine neue „Bi-Color-Halle“ mit 6000 Quadratmetern zum Schwarzlackieren der Fahrzeugdächer hinzugefügt. Die zweifarbige Lackierung ist eines der Markenzeichen der Mitglieder der neuen Elektroauto-Familie VW ID. Darüber hinaus sind ein neues Hochregallager und ein automatisiertes Kleinteillager geplant. Die Fertigstellung der Gebäude ist für Sommer 2021 vorgesehen.

Volkswagen will weltweiter Marktführer für E-Mobilität werden. Die Kernmarke sieht dazu bis 2025 die Einführung von mehr als 20 rein elektrischen Modellen vor. Die Elektroautos basieren künftig nicht mehr auf für Verbrenner konzipierten Plattformen, sondern auf von Grund auf für Stromer entwickelten Architekturen. Vor dem in Emden entstehenden ID.4 kommt im September aus dem Werk Zwickau als erste ID.-Baureihe der Kompaktwagen ID.3 als Ersatz für den e-Golf auf den Markt.

Die bis 2024 geplanten E-Mobilitäts-Investitionen der Marke VW in Höhe von rund 11 Milliarden Euro sehen die Transformation mehrerer Werke vor. In Deutschland sollen die E-Fahrzeuge des Volkswagen-Konzerns in Zwickau, Emden, Hannover, Zuffenhausen und Dresden produziert werden.