Lkw sind für knapp mehr als ein Drittel der CO2-Emissionen des Straßenverkehrs verantwortlich, derzeit fahren sie nahezu exklusiv mit Diesel – doch nach einer Studie des Umweltverbandes Transport & Environment (T&A) wird sich das in den kommenden Jahren deutlich ändern. Das größte Potenzial steckt laut den Autoren im urbanen Gütertransport.

„Selbst im vorsichtigsten Szenario wird in der EU der Anteil der mit Elektro-Fahrzeugen zurückgelegten Lkw-Fahrten im Jahr 2030 bereits 16 Prozent betragen, das Szenario mit umfassenderen Maßnahmen hält auch einen Anteil von 30 Prozent für möglich“, so Ulla Rasmussen vom Verkehrsclub Österreich VCÖ, dessen Dachorganisation T&A ist.

Die Studie des Umweltverbandes empfiehlt, in den Ballungsräumen mit der Elektrifizierung des Lkw-Verkehrs zu beginnen. Das vorsichtige Szenario hat die veröffentlichten Pläne der Hersteller zugrunde gelegt: Demnach ist für die EU 2030 mit 191.000 E-Lkw zu rechnen. Um die im UN-Klimaabkommen vereinbarten Ziele erreichen zu können, benötigt es eine schnellere Reduktion des Erdölverbrauchs im Lkw-Verkehr. Dieses „Road-2-Zero“ Szenario hält mit verstärkten Maßnahmen auch eine Anzahl von 526.000 E-Lkw für das Jahr 2030 für erreichbar. Der VCÖ weist darauf hin, dass beispielsweise der große Hersteller Iveco für das Jahr 2030 erwartet, dass 20 Prozent seiner neuen Lkw mit über 16 Tonnen mit Strom fahren werden.

E-Lkw mit immer größeren Reichweiten

„Das Potenzial für den emissionsfreien Gütertransport ist groß. In der EU sind zwei Drittel der Lkw-Fahrten kürzer als 100 Kilometer, schon jetzt kommen Lkw mit einer Reichweite von 300 Kilometer auf den Markt“, sagt Rasmussen. Da die Batterie-Technologie laufend Fortschritte mache, sei eine Zunahme der Reichweite auf 500 Kilometer in den kommenden Jahren zu erwarten. Vor allem in den Ballungsräumen müssten in den nächsten Jahren die E-Lkw forciert werden, weil hier die Distanzen im Unterschied zu den überregionalen oder internationalen Lkw-Transporten kurz sind.

Der Bedarf an zusätzlicher Ladeinfrastruktur für die Elektrifizierung des Lkw-Verkehrs ist laut der Analyse von T&E überschaubar: Rund 80 Prozent der Energie wird an den Standorten der Lkw-Eigentümer geladen, rund 15 Prozent an den Zielorten und 5 Prozent an öffentlichen Ladestationen, so die Annahme. Für die gesamte EU rechnet die Studie im Jahr 2030 je nach Szenario mit einem Bedarf von zusätzlichen öffentlichen Ladestationen von 5200 bis 14.400, an den Zielorten von 10.000 bis 27.500.

In Abhängigkeit des Szenarios ist T&E zufolge durch die Forcierung von E-Lkw in den Ballungsräumen in der EU eine Reduktion der CO2-Emissionen des Lkw-Verkehrs um 16 bis 43 Millionen Tonnen im Jahr 2030 möglich. „Aus Klimasicht ist die Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs eine wichtige Maßnahme, die aber für sich alleine nicht ausreicht um den Güterverkehr auf Klimakurs zu bringen“, merkt Rasmussen an. „Darüber hinaus braucht es verstärkte Maßnahmen, um Verkehr zu vermeiden, etwa durch mehr Regionalisierung der Produktion und durch mehr Kostenwahrheit und um Verkehr auf die Schiene zu verlagern, etwa durch die verstärkte Förderung für den Betrieb von betrieblichen Gleisanschlüssen und durch sektorale Fahrverbote für Lkw.“