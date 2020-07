Porsches erstes Elektroauto Taycan wird seit Ende letzten Jahres an Kunden übergeben. Das Interesse an der Sportlimousine ist laut dem Zuffenhausener Hersteller so groß, dass bereits früh eine Ausweitung der Produktionskapazitäten beschlossen wurde. Nun gibt es einen weiteren Zwischenstand zu den Auslieferungen.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 habe das Unternehmen weltweit insgesamt 116.964 Fahrzeuge an Kunden übergeben, teilte Porsche mit. Die Coronavirus-Krise und die dadurch bedingten Schließungen der Porsche-Zentren über mehrere Wochen hinweg sorgten für einen Rückgang der Auslieferungen um zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Das große SUV Cayenne war mit 39.245 ausgelieferten Einheiten zuletzt am stärksten nachgefragt. Vom kleineren SUV Macan gingen 34.430 Einheiten in Kundenhand über. Die Sportwagenikone 911 kam auf 16.919 Auslieferungen. „Auch der Taycan kommt nach wie vor gut bei den Kunden an: 4480 Einheiten hat Porsche in der ersten Jahreshälfte im Zuge einer gestaffelten Markteinführung ausgeliefert“, so der Hersteller.

Weitere Details verriet Porsche nicht. So ist etwa weiter offen, wie viele Taycan genau in Zukunft pro Jahr produziert werden können. Ursprünglich waren die Kapazitäten der Taycan-Produktion am Stammsitz in Stuttgart-Zuffenhausen auf eine Stückzahl von 20.000 ausgelegt. Dies sei auch weiter die Maßgabe für das erste Produktionsjahr, hieß es Ende 2019 von Porsche. Mit einer Erhöhung der bisher geplanten Belegschaft bis zum Ende des zweiten Quartals 2020 könne man bei Bedarf flexibel mehr Einheiten fertigen.

Porsche hat den Taycan zunächst in den 152.136 beziehungsweise 185.456 Euro teuren Top-Versionen Turbo und Turbo S eingeführt. Kurz darauf ergänzte der ab 105.607 Euro kostende 4S das weltweite Programm. Einen weiteren Nachfrageschub dürfte der Baureihe das schlicht „Taycan“ genannte Basismodell mit weniger Leistung, dafür aber der größten Reichweite bringen. Vorerst wird die kürzlich vorgestellte günstigste Variante allerdings nur in China angeboten. In Deutschland soll das neue Einstiegsmodell „innerhalb der nächsten zwölf Monate“ auf den Markt kommen.

Der Taycan gilt als Antwort auf Teslas beliebte Premium-Limousine Model S, direkte Wettbewerber aus deutscher Fertigung gibt es noch nicht. Wie sich der Taycan gegen das Model S schlägt, lässt sich nicht genau sagen: Tesla veröffentlicht die Zahlen für die Limousine zusammengerechnet mit denen des großen SUV Model X – von beiden wurden in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres 22.800 Stück ausgeliefert. Das Model S ist beliebter als das Model X – und damit vorerst auch erfolgreicher als der Porsche Taycan.