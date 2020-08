VWs Elektroauto-Familie ID. wird mit dem ab September an Kunden gehenden ID.3 eingeführt. Die erste von diversen geplanten Baureihen der neuen Submarke wird bereits seit November 2019 produziert, Ende dieses Jahres folgt der Startschuss für die Fertigung des SUV ID.4. Nun geht auch Volkswagens Nutzfahrzeugsparte den Bau von ID.-Modellen an.

Der Wolfsburger Autokonzern hat eine „massive Modernisierung“ der Produktion von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover bekanntgegeben. Die Marke nutzt den jährlichen Urlaubskorridor im Sommer traditionell für Umbau- und Instandhaltungsmaßahmen in der Fahrzeugfertigung. In diesem Jahr standen die Produktionsanlagen der kommenden Modelle der „Bulli“-Familie im Fokus, konkret die für den 2021 startenden Nachfolger des aktuellen Multivan sowie den 2022 zu den Händlern rollenden ID. Buzz.

Der ID. Buzz ist die 2017 vorgestellte Studie eines vollelektrischen Kleinbusses im Retro-Design. Neben dem zuerst gezeigten Personen-Transporter soll auch eine später präsentierte Kastenwagen-Ausführung für den gewerblichen Einsatz bei Volkswagen Nutzfahrzeuge von den Bändern laufen.

In der dreiwöchigen Produktionspause in Hannover und in einer zusätzlichen Woche mit reduzierter Produktion wurden laut Volkswagen über 500 Einzelmaßnahmen zur Instandhaltung und Modernisierung der Fertigung umgesetzt. Dazu Werkleiter Thomas Hahlbohm: „Durch die Demontage alter Anlagen und den Aufbau neuer Produktionslinien wird die Zukunft für unser Werk jetzt endlich sichtbar. In allen Bereichen der Fahrzeugproduktion sind über 2.000 Menschen dabei, Anlagen für die zukünftigen Modellreihen aufzubauen oder in die bestehenden Prozesse zu integrieren.“

Zu den für den ID. Buzz erforderlichen Maßnahmen gehörten unter anderem die Demontage von Anlagen im Karosseriebau, der Lackiererei und der Montage für den Pickup-Truck Amarok. Hier werden in Zukunft Teile der ID.-Buzz-Fertigung aufgebaut. Es gab zudem einen Umbau der Montage für die Integration des Elektro-Kleinbusses/Transporters. Es wurde außerdem eine neue BiColor-Lackieranlage für aktuelle Modelle der T-Familie, den neuen Multivan und den ID. Buzz aufgebaut.

Das Design, die technischen Daten und auch der Preis der Serienversionen der ID.-Buzz-Stromer stehen noch nicht fest. In die 2017er Studie in T6-Größe mit Platz für bis zu acht Personen haben die Entwickler eine 111-kWh-Batterie für 600 Kilometer Reichweite nach der auslaufenden NEFZ-Norm verbaut. Für Vortrieb sorgen jeweils ein Elektromotor in Front und Heck, mit der sich ergebenden Systemleistung von 275 kW (374 PS) geht es in knapp fünf Sekunden auf Tempo 100 und weiter bis 160 km/h.

In der Mitteilung zum Umbau der Produktion von Nutzfahrzeugen in Hannover kündigte Volkswagen ein weiteres teilelektrisches Modell an: Ab dem kommenden Jahr werde der neue Multivan auch als Hybrid gebaut. Zu diesem Fahrzeug verrät der Hersteller vorerst ebenfalls nichts Konkretes.