Wie bei seinen Elektroautos verbessert Tesla auch die Technik des unternehmenseigenen „Supercharger“-Ladenetzes laufend. Anfang 2019 wurde die neueste Generation, die V3-Supercharger, vorgestellt. Deren Aufbau konzentrierte sich bisher auf die USA, nun nimmt Berichten zufolge die Installation der Schnellladesäulen in Deutschland Fahrt auf.

Mitte August wurden laut Teslamag in der Nähe von Hamburg die ersten V3-Supercharger an deutschen Straßen entdeckt. Anschließend hätten sich die Sichtungen der Technologie gehäuft, allerdings seien noch nicht alle der neuen Strom-Tankstellen an das Netz angeschlossen gewesen. In Wismar nahe der Ostseeküste sei mittlerweile auch der erste reine V3-Standort von Tesla in Betrieb gegangen.

Auch in anderen europäischen Ländern habe Tesla zuletzt verstärkt seine neueste Ladetechnologie ausgerollt, etwa in Frankreich und den Niederlanden sowie Skandinavien. Weitere V3-Supercharger seien zusammen mit Elektroautos des Unternehmens schon per Schiff unterwegs aus den USA, schreibt Teslamag.

Bis zu 250 kW Ladeleistung

Die dritte Supercharger-Generation kann mit bis zu 250 Kilowatt (kW) Ladeleistung Strom in die Akkus pressen. Es steht außerdem stets die volle Leistung zur Verfügung, bei V2-Superchargern gab es pro Säulen-Paar eine Limitierung auf 150 kW. Welcher Tesla in der Spitze wie schnell laden kann, hängt von dem Modell und Baujahr ab. Von der geringsten Wartezeit profitieren derzeit Fahrer des Kompaktwagens Model 3, der an V3-Stationen bis zu 250 kW erreicht. Im Idealfall soll sich bei einer Laderate von um die 1600 Kilometern pro Stunde Strom für knapp 120 Kilometer in fünf Minuten zapfen lassen.

Die Premium-Limousine Model S und das große SUV Model X laden in Deutschland langsamer an V3-Superchargern. Sie benötigen zum Andocken zudem einen aufpreispflichtigen Adapter, da Tesla mit dem Model 3 in Europa von seinem eigenen System auf den hierzulande üblichen CCS-Standard umgestiegen ist. V2-Supercharger wurden in einem Zwischenschritt mit zwei Kabeln ausgestattet, V3-Säulen stellen nur noch eine CCS-Anschlussmöglichkeit bereit.

Neben der Technik will Tesla auch die Anzahl und den Umfang seiner Supercharger-Standorte weltweit weiter vorantreiben. Im Juni hat der E-Auto-Pionier den 2000sten Supercharger-Standort und weltweit über 18.000 Ladeplätze verkündet. Deutschland habe zu diesem Zeitpunkt mit 72 Standorten, 660 Schnellladeplätzen und einer Strombereitstellung für 430 Millionen elektrische Kilometer im kontinentalen Vergleich jeweils den zweiten Rang belegt.