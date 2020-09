Elektroauto-Pionier Tesla gilt dank eigener Entwicklung und Produktion als führend bei Batterien. Bei einer Präsentation Ende September kündigte der US-Hersteller einen weiteren Technologiesprung und deutliche Kostensenkungen an. Etablierte Autobauer fertigen bisher in der Regel keine eigenen Akkus, sondern beziehen diese aus Asien. Der Daimler-Konzern will seine Kompetenz und Ausstattung in dem Bereich nun ausbauen.

„Wir glauben, dass wir eine hoch wettbewerbsfähige Batterie darstellen können“, sagte Markus Schäfer, verantwortlich für die Daimler-Konzernforschung und Produktionsvorstand bei der Kernmarke Mercedes-Benz, im Gespräch mit Journalisten. Mit Blick auf Tesla meinte Schäfer: „Wir müssen uns vor dem kalifornischen Wettbewerber nicht verstecken, sowohl was die Reichweite als auch die Kosten angeht.“ Dazu habe man über Jahre ein Netzwerk von eigenen Zell-Entwicklern, Forschern, Startups sowie großen und kleinen Batterieherstellern aufgebaut.

Tesla hat früh auf eigene Batteriezellen gesetzt und ist dazu eine Kooperation mit dem japanischen Elektronikkonzern Panasonic eingegangen. Die Partner produzieren gemeinsam in Teslas „Gigafactory“ in Nevada Akkus. Flankierend bezieht der Elektroautobauer künftig von CATL aus China und LG Chem aus Südkorea Energiespeicher. Die Batteriezellen in Elektroautos von Daimler stammen dagegen exklusiv von Zulieferern aus Asien. Die angelieferten Akkus integrieren die Schwaben innerhalb ihres stetig wachsenden globalen „Batterie-Produktionsverbunds“ mit weiteren Bauteilen zu leistungsfähigen Battteriepacks.

Schäfer räumte ein, dass die Batteriezelle „der differenzierende Faktor“ sei. Deshalb plant Mercedes laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeine Zeitung am Stammsitz in Stuttgart-Untertürkheim einen „E-Campus“, an dem diese Technologie mit einigen hundert Entwicklern vorangetrieben werden soll. Die bisher den Standort prägende Verbrenner-Technologie werde allmählich auslaufen. „Das Angestammte lässt sich nicht bewahren“, so Schäfer. „Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um einen Produktionsstandort mitten in einer Großstadt aufrecht zu erhalten.“

Ob Daimler eine groß angelegte Fertigung von Batteriezellen plant, sagte Schäfer nicht. Eine frühe Produktion der Komponente über das Tochterunternehmen Li-Tec hatte der Konzern 2015 wegen zu geringer Auslastung und hohen Kosten eingestellt. Damals gab es allerdings nur wenige elektrische Modelle im Programm, das soll sich sowohl bei Mercedes-Benz als auch der Nutzfahrzeugsparte Daimler Trucks und Buses zunehmend ändern. Das könnte eine eigene Akku-Produktion wieder interessant machen, Volkswagen hat sich für seine Pkw und Nutzfahrzeuge bereits zu diesem Schritt entschlossen.