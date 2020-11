Das IT-Unternehmen Bechtle hat einen der eigenen Angaben nach größten Ladeparks in Deutschland für Dienstwagen an einem Unternehmensstandort aufgebaut: An der Zentrale in Neckarsulm können nun bis zu 140 Elektroautos gleichzeitig Strom ziehen.

Mit einem neuen Mitarbeiterparkhaus am Konzernsitz hatte Bechtle seine Ladeinfrastruktur 2018 zunächst auf rund 60 Ladepunkte ausgebaut. Die auf dem Parkhausdach befindliche Fotovoltaik-Anlage versorgt die firmeneigene E-Tankstelle mit regenerativ erzeugtem Strom. In einem weiteren Schritt wird nun die E-Auto-Infrastruktur am Bechtle Platz 1 mehr als verdoppelt. Zusätzliche Fotovoltaik-Module auf dem Neubau sowie dem bestehenden Bürogebäude sollen die Energiegewinnung mithilfe der Sonne um 560 Kilowatt-Peak (kWp) auf insgesamt rund 1900 kWp Leistung steigern.

Gleichzeitig plant Bechtle, an 18 Standorten der Unternehmensgruppe in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusätzliche Ladeinfrastruktur zu installieren. Nach Abschluss der aktuellen Ausbaustufe im Jahr 2021 will der Konzern in den drei Ländern dann rund 300 Ladepunkte betreiben. Die passenden Ladestationen und das dazugehörige Lade- und Energiemanagement bezieht Bechtle von der Münchner Firma The Mobility House.

„Das Besondere an diesem Projekt ist, dass wir an jedem der Standorte eine intelligente und eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur schaffen“, erklärt Sebastian Karrer von The Mobility House. „Intelligent bedeutet, dass die Ladevorgänge in Abhängigkeit von der verfügbaren Leistung dynamisch gesteuert werden. Darüber hinaus ermöglicht das System eine Auswertung des geladenen Stroms pro Fahrzeug durch eine Monitoring-Funktion und unterstützt so die Nachhaltigkeitsstrategie von Bechtle.“

Die neuen Ladepunkte bei Bechtle nutzen künftig unter anderem 50 Exemplare von VWs Kompakt-Elektroauto ID.3, die seit November die Unternehmensflotte in Deutschland ergänzen. Bis Ende 2020 sollen etwa 15 Prozent der derzeit rund 3600 Bechtle-Dienstfahrzeuge in Deutschland elektrifiziert sein, entweder als Plug-in-Hybrid- oder reines Elektroauto.